Can Polat cinayetini Daltonlar mı gerçekleştirdi? Dilan Polat şarkılı paylaşım

CİNAYETTE DALTONLAR İZİ: DİLAN POLAT ŞARKISI İLE PAYLAŞTILAR

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı.

Silahlı saldırının ardından Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım çağrısında bulundu. Polat paylaşımında, "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz." ifadelerini kullandı.