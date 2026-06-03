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Can Polat cinayetini Daltonlar mı gerçekleştirdi? Dilan Polat şarkılı paylaşım

Gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin İzmir'deki tatili kanlı bitti. Kaldıkları otelde düzenlenen silahlı saldırıda çiftin yakın korumalığını üstlenen kuzen Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından ise dikkat çeken Daltonlar izi çıktı. Daltonlar çetesine bağlı hesaplar, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini Dilan Polat'ın şarkısıyla paylaşmaya başladı.

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Can Polat cinayetini Daltonlar mı gerçekleştirdi? Dilan Polat şarkılı paylaşım

İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi.

Can Polat cinayetini Daltonlar mı gerçekleştirdi? Dilan Polat şarkılı paylaşım-1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan 23 yaşındaki şüpheli S.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Can Polat cinayetini Daltonlar mı gerçekleştirdi? Dilan Polat şarkılı paylaşım-2

CİNAYETTE DALTONLAR İZİ: DİLAN POLAT ŞARKISI İLE PAYLAŞTILAR

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı.

Silahlı saldırının ardından Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım çağrısında bulundu. Polat paylaşımında, "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ SALDIRIDA DA PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.

Çeşmede Dilan Polatın koruması ve Engin Polatın kuzenine silahlı saldırı: Can Polat hayatını kaybetti

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