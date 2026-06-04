MSB'den "Yunan'ı Rum'u takipteyiz" mesajı: Tüm tedbirleri alıyoruz

"Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4 bin 219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

NATO

Aktürk, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada etkin şekilde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından, 6'ncı Deniz Güvenliği Konferansının 9-10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisini veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili NATO kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek NATO EDGE 2026'nın üçüncüsü, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir EXPO Fuar Alanı'nda icra edilecektir. Söz konusu faaliyet, milli savunma sanayiimizin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesinin ve gelişmiş kabiliyetlerinin uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağlayacak, aynı zamanda ülkemizin savunma alanındaki birikim ve başarılarının görünürlüğünün artırılmasına katkıda bulunacaktır. Faaliyete ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine NATO EDGE 26 resmi internet sitesinden erişilebilmektedir."

İSRAİL'İN SALDIRGAN TUTUMU BÖLGEDEKİ DURUMU AĞIRLAŞTIRIYOR

Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi.

İsrail'in, bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandan ise İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak, somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi

Aktürk, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti.