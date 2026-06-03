Çeşme'de Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzenine silahlı saldırı: Can Polat hayatını kaybetti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İzmir'in Çeşme ilçesinde Can Polat, bir otelden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Can Polat, hastanede hayatını kaybetti.

Dilan Polat, sosyal medya hesabından panik içeren videolar paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Can Polat, Engin Polat'ın kuzesi ve Polat ailesinin koruma görevlisi olarak biliniyor.

Dilan Polat, daha sonra paylaştığı videoları hesabından kaldırdı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması olarak görev yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırının ardından olay yeri / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.