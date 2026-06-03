Çeşme'de Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzenine silahlı saldırı: Can Polat hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözyaşlarına boğulan Dilan Polat'ın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü fenomen paylaşımında "Hayatımız zindan oldu artık." sözlerini ifade etti.
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- İzmir'in Çeşme ilçesinde Can Polat, bir otelden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
- Ağır yaralanan Can Polat, hastanede hayatını kaybetti.
- Dilan Polat, sosyal medya hesabından panik içeren videolar paylaşarak yardım çağrısında bulundu.
- Can Polat, Engin Polat'ın kuzesi ve Polat ailesinin koruma görevlisi olarak biliniyor.
- Dilan Polat, daha sonra paylaştığı videoları hesabından kaldırdı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması olarak görev yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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"HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU ARTIK"
Yaşananların ardından otel odasında mahsur kalan Dilan Polat, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Büyük panik yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Polat'ın çektiği videolar kısa sürede gündem oldu. Polat paylaşımında, "Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın. Hayatımız zindan oldu artık. Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMLARINI HESABINDAN KALDIRDI
Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüleri Dilan Polat daha sonra sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.
CAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.
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