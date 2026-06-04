Can Polat'ın kızı Damla Polat, babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak duygusal bir mesaj bıraktı.

Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı.

Can Polat'ın cenaze töreninden kareler / Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat'ın ani ölümü, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Can Polat'ın cenazesi öğle namazı öncesinde camiye getirildi. Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri kabul eden aile üyelerinin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Törende en dikkat çeken isimlerden biri Dilan Polat oldu. Yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Polat'ın gözyaşlarına hakim olamadığı, zaman zaman ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan Polat, cenaze boyunca büyük üzüntü yaşadığı görüldü.