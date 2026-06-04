Dilan Polat'ın koruması Can Polat toprağa verildi! Kızı gözyaşları içinde feryat etti: "Benim babama tatil mezar oldu"
Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, kızı Damla Polat'ın feryadı yürek dağladı. Dilan Polat ise ayakta durmakta güçlük çekti.
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- İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın cenaze töreni İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde düzenlendi.
- Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı.
- Dilan Polat, Can Polat'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayarak büyük üzüntü yaşadı.
- Can Polat'ın kızı Damla Polat, babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak duygusal bir mesaj bıraktı.
- Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Polat, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Can Polat için İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat'ın ani ölümü, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Can Polat'ın cenazesi öğle namazı öncesinde camiye getirildi. Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri kabul eden aile üyelerinin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Törende en dikkat çeken isimlerden biri Dilan Polat oldu. Yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Polat'ın gözyaşlarına hakim olamadığı, zaman zaman ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan Polat, cenaze boyunca büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
"BENİM BABAMA TATİL MEZAR OLDU"
Cami avlusunda yaşanan en yürek burkan an ise Can Polat'ın kızının feryadı oldu. Babasının tabutunu gören genç kız fenalaşırken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gözyaşları içinde, "Babam nerede? Benim babama tatil mezar oldu. Allah kahretsin" diye haykıran acılı kızın sözleri cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu.
KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Can Polat'ın vefatının ardından ailesinin sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Kızı Damla Polat, babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak üzerine sadece "Babam..." notunu düştü. Paylaşımına Cem Adrian'ın "Kül" şarkısını ekleyen Damla Polat'a kısa sürede binlerce taziye mesajı geldi.
"KİM BENİ GÜLDÜRECEK"
Acı haber sonrası duygusal bir paylaşım yapan isimlerden biri de Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu oldu. Can Polat'ın kendileri için sadece bir aile yakını değil, aynı zamanda neşe kaynağı olduğunu söyleyen Doğu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Babacım, Can Polat'ım. Neşe kaynağımız, dostumuz, canımız... Yalan deyin, biri arayacak şaka diyecek. Dünya iyisi, kalbinde kötülük olmayan melek kalplim. Beni şimdi günde üç kez kim arayacak, kim beni güldürecek? Çok hakkın var, hakkını helal et. Canım dostumuz, mekanın cennet olsun.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Polat dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.