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Yargıdan CHP’ye çifte ret kararı... Kurultay talebine veto | Olaylı İstanbul kongresi davası düştü

CHP içindeki taht kavgalarının yargıya taşınması çifte ret kararıyla sonuçlandı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, kavgalara sahne olan 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi iptal davasını davacıların feragat etmesiyle düşürdü. Parti yönetimini hedef alan 38. Olağan Kurultay iptal başvurusu, aynı konuda açılmış başka derdest dava bulunması nedeniyle reddedildi.

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Yargıdan CHP’ye çifte ret kararı... Kurultay talebine veto | Olaylı İstanbul kongresi davası düştü
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  • Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ne açılan iptal davasını reddetti.
  • Parti içi muhalefetin yargıya taşıdığı süreç, davacıların feragat etmesi üzerine sonuçlandı.
  • Mahkeme, kurultay iptal talebini başka bir mahkemede derdest dava bulunması gerekçesiyle geri çevirdi.
  • CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptal talebi yargıdan geri döndü.
  • Parti içindeki hukuki koordinasyonsuzluk mahkeme kararıyla gözler önüne serildi.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bitmek bilmeyen koltuk kavgaları mahkeme koridorlarında devam ediyor.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ana muhalefet partisinin olaylar ve şaibelerle hafızalara kazınan 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında açılan iptal davasını karara bağladı.

Parti içi muhalefetin yargıya taşıdığı süreç, davacıların aniden feragat etmesi üzerine mahkeme tarafından reddedildi.

Yargıdan CHP’ye çifte ret kararı... Kurultay talebine veto | Olaylı İstanbul kongresi davası düştü-2

OLAYLI KONGREYE FERAGAT FRENİ

Parti içindeki hesaplaşmanın en büyük ayağını oluşturan 38. Olağan Kurultay iptal talebi yargıdan döndü.

Mahkeme heyeti, kurultayın iptaline yönelik istemi inceleyerek CHP içindeki hukuki koordinasyonsuzluğu gözler önüne seren bir karara imza attı.

Yargıdan CHP’ye çifte ret kararı... Kurultay talebine veto | Olaylı İstanbul kongresi davası düştü-3

KURULTAY İPTALİNE DERDEST VETOSU

Aynı konuda başka mahkemede derdest davası bulunması gerekçe gösterilerek bu talep geri çevrildi.

Yargıdan CHP’ye çifte ret kararı... Kurultay talebine veto | Olaylı İstanbul kongresi davası düştü-4

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