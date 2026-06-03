Selçuksports'un sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Akılalmaz savunma: Hesabı telefonu çalanlar açtı
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve "SelçukSports" adlı kaçak yayın sitesinin sahibi olduğu öne sürülen Selçuk Yılmaz'ın ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. MİT'in yürüttüğü analiz çalışmalarıyla kimliği deşifre edilen Yılmaz'ın, uzun yıllar yurt dışında yaşadığı ve Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalandığı öğrenildi. Almanya'da dövüş kulübü işlettiğini ve aylık 2 bin 500 euro gelir elde ettiğini söyleyen Yılmaz, sosyal medya kullanmadığını öne sürerken, yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.
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- Kaçak maç yayını yapan Selçuksports sitesinin sahibi olduğu iddia edilen Selçuk Yılmaz, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla Denizli'de yakalanarak tutuklandı.
- MİT'in ayrıntılı analiz çalışmalarıyla kimliği deşifre edilen Yılmaz'ın uzun yıllardır yurt dışında yaşadığı ve ilk kez Türkiye'ye geldikten sonra yakalandığı belirlendi.
- Soruşturma birimleri Yılmaz'ın Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ve Derkan Başer gibi yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin istihbari bilgilere ulaştı.
- 40 yaşındaki Yılmaz ifadesinde mesleğini dövüş kulübü sahibi olarak belirtti ve Almanya'nın Ingolstadt şehrinde dövüş okulu işlettiğini söyledi.
- Yılmaz Denizli'de 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil villa aldığını ve yurt dışından geldiğinde burada ikamet ettiğini belirtti.
Devam eden yasa dışı bahis soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. "Selçuksports" adlı kaçak maç yayını yapılan internet sitesinin sahibi olduğu öne sürülen Selçuk Yılmaz, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Denizli'de yakalanarak tutuklandı.
Yasa dışı bahis sitelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde "Selçuksports" adlı kaçak maç yayını yapılan sitenin sahibi Selçuk Yılmaz'a yönelik operasyon düzenlendi.
DENİZLİ'DE KISKIVRAK YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları gerçekleştirildi.
Denizli'de olduğu saptanan Yılmaz, yakalanarak gözaltına alındı ve geçtiğimiz gün çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Yılmaz'ın yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi.
Yılmaz'ın yakalanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. Bunlardan biri de uzun süredir yurt dışında yaşayan Yılmaz'ın Kurban Bayramı öncesi memleketi Denizli'ye geldiği, burada ev yaptırdığı ve köylülerin ihbarı üzerine tespit edilerek yakalandığı yönündeydi.
Yılmaz'ın yakalanma süreci ve ifadesine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
MİT KİMLİĞİNİ DEŞİFRE ETTİ
Tutuklanan Yılmaz'ın uzun yıllardır yurt dışında yaşadığı MİT'in ayrıntılı analiz çalışmalarıyla kimliğinin deşifre edildiği belirlenirken, kimliğini tespit edilmesinden sonra ilk kez Türkiye'ye geldikten sonra yakalandığı öğrenildi.
MESLEĞİNİ TEK TEK ANLATTI
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Lise mezunu olan 40 yaşında olan Yılmaz, ifadesinde mesleğini "Dövüş kulübü sahibi" olarak ifade etti ve aylık gelirinin 2 bin 500 euro olarak belirtti.
Afyonkarahisar doğumlu olduğunu aktaran Yılmaz, 24 yaşına kadar Afyon'un Evciler ilçesinde geçirdiğini, inşaat işçiliği yaptığını daha sonrasında gurbetçi olan eşiyle evlenerek 2012 yılında Almanya'ya taşındığını söyledi.
Almanya'da bir araba fabrikasında işçi olarak çalıştığını aktaran Yılmaz, yaklaşık 6 yıl kadar da Alman bir ambalaj şirketinde çalıştığını aktardı.
AYLIK 2 BİN 500 EURO GELİR
Bir süre işsiz de kaldığını belirten Yılmaz, halihazırda Almanya'nın Ingolstadt şehrinde dövüş okulu açtığını, burada yaklaşık 8-10 civarında çalışanı olduğunu belirtti.
Aylık bu işyerinde ortalama 10 bin euro gelir sağlandığını kazanç olarak ise aylık 2 bin 500 euronun kendisine kaldığını belirten Yılmaz, her yıl Almanya'daki oturum iznini yenilediğini söyledi.
"BEN SOSYAL MEDYA KULLANMAM"
Denizli'deki kendisine yaklaşık 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil villa aldığını ve yurt dışından geldiği zamanlarda burada ikamet ettiğini belirten Yılmaz, Almanya'da kullandığı cep telefonunu Türkiye'ye getirmediğini burada farklı bir telefon kullandığını söyledi. "Genelde yalnız yaşarım ve insanların numaralarını telefona kaydetme alışkanlığım yoktur" diyen Yılmaz, telefonumda kullandığım sosyal medya aracının olmadığını belirterek, "Ben sosyal medya kullanmam eşim de kullanmaz bu sebeple aktif kullandığım bir telefon değildir" dedi.
"KIBRIS'A TATİL AMAÇLI GİDİP GELİRİM"
Soruşturma birimleri Yılmaz'ın sık sık Kıbrıs'a gittiğini saptadı. Yılmaz'ın, yasa dışı bahis baronları, Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ve Derkan Başer gibi isimlerle bağlantılı olduğuna ilişkin istihbari bilgilere ulaşıldı. Bu isimleri tanımadığı sorulan Yılmaz, "Bu şahıslar üzerinden kimse benimle temasa geçmedi. Hiçbir şekilde görülmem olmamıştır. Şahısları tanımıyorum. Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs'a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim" diyerek kendisini savundu.