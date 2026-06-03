Yılmaz Denizli'de 2 yıl önce 1 milyon liraya müstakil villa aldığını ve yurt dışından geldiğinde burada ikamet ettiğini belirtti.

40 yaşındaki Yılmaz ifadesinde mesleğini dövüş kulübü sahibi olarak belirtti ve Almanya'nın Ingolstadt şehrinde dövüş okulu işlettiğini söyledi.

Soruşturma birimleri Yılmaz'ın Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ve Derkan Başer gibi yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin istihbari bilgilere ulaştı.

MİT'in ayrıntılı analiz çalışmalarıyla kimliği deşifre edilen Yılmaz'ın uzun yıllardır yurt dışında yaşadığı ve ilk kez Türkiye'ye geldikten sonra yakalandığı belirlendi.

Kaçak maç yayını yapan Selçuksports sitesinin sahibi olduğu iddia edilen Selçuk Yılmaz, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla Denizli'de yakalanarak tutuklandı.

Devam eden yasa dışı bahis soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. "Selçuksports" adlı kaçak maç yayını yapılan internet sitesinin sahibi olduğu öne sürülen Selçuk Yılmaz, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Denizli'de yakalanarak tutuklandı.

Yılmaz'ın yakalanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. Bunlardan biri de uzun süredir yurt dışında yaşayan Yılmaz'ın Kurban Bayramı öncesi memleketi Denizli'ye geldiği, burada ev yaptırdığı ve köylülerin ihbarı üzerine tespit edilerek yakalandığı yönündeydi.

Denizli'de olduğu saptanan Yılmaz, yakalanarak gözaltına alındı ve geçtiğimiz gün çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Yılmaz'ın yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi.

Kaçak maç yayını yapan Selçuksports sitesinin sahibi olduğu iddia edilen Selçuk Yılmaz, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla Denizli'de yakalanarak tutuklandı.(Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MİT KİMLİĞİNİ DEŞİFRE ETTİ

Tutuklanan Yılmaz'ın uzun yıllardır yurt dışında yaşadığı MİT'in ayrıntılı analiz çalışmalarıyla kimliğinin deşifre edildiği belirlenirken, kimliğini tespit edilmesinden sonra ilk kez Türkiye'ye geldikten sonra yakalandığı öğrenildi.

MESLEĞİNİ TEK TEK ANLATTI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Lise mezunu olan 40 yaşında olan Yılmaz, ifadesinde mesleğini "Dövüş kulübü sahibi" olarak ifade etti ve aylık gelirinin 2 bin 500 euro olarak belirtti.

Afyonkarahisar doğumlu olduğunu aktaran Yılmaz, 24 yaşına kadar Afyon'un Evciler ilçesinde geçirdiğini, inşaat işçiliği yaptığını daha sonrasında gurbetçi olan eşiyle evlenerek 2012 yılında Almanya'ya taşındığını söyledi.

Almanya'da bir araba fabrikasında işçi olarak çalıştığını aktaran Yılmaz, yaklaşık 6 yıl kadar da Alman bir ambalaj şirketinde çalıştığını aktardı.