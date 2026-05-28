İçişleri Bakanlığı il il radar sorgulama: Otoyollarda hangi noktalarda çevirme var?

Ortalama hız koridorları dijital harita üzerinden takip edilebiliyor.

ORTALAMA HIZ SİSTEMLERİ DE GÖRÜNTÜLENİYOR

Yeni uygulamada yalnızca mobil radar araçları değil otoyollarda aktif olarak kullanılan Ortalama Hız Tespit Sistemleri de yer alıyor.

Bu sistemler iki nokta arasındaki geçiş süresini hesaplayarak sürücünün ortalama hızını tespit ediyor. Belirlenen hız limitinin aşılması halinde ise trafik cezası uygulanıyor.

Uzmanlar, sürücülerin yalnızca ceza almamak için değil, trafik güvenliği açısından da hız kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

