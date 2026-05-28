İçişleri Bakanlığı il il radar sorgulama: Otoyollarda hangi noktalarda çevirme var?
Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu artarken sürücülerin en çok araştırdığı konulardan biri de yol üzerindeki denetim noktaları oldu. İçişleri Bakanlığı’nın dijital harita sistemi sayesinde sürücüler yolculuk öncesinde güzergahlarındaki sabit radarları, ortalama hız koridorlarını ve kolluk kuvvetlerinin denetim noktalarını anlık olarak görüntüleyebiliyor.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanlığı'nın dijital radar sistemi, Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacak sürücüler için önemli bir araştırma konusu oldu.
- Dijital harita üzerinden sabit radar noktaları, ortalama hız koridorları ve kontrol noktaları görüntülenebiliyor.
- Sistem, sürücülerin yolculuk öncesinde trafik uygulamalarını görmesini ve güzergah planlamasını kontrol etmesini sağlıyor.
- Radar ve kontrol noktaları, İçişleri Bakanlığı'nın dijital sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
- Ortalama Hız Tespit Sistemleri de uygulamada yer alarak hız limit aşımı durumunda ceza uygulanmasını sağlıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın devreye aldığı dijital radar sistemi, Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca sürücünün en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi.
Yeni sistemle birlikte şehirler arası güzergahlarda bulunan radar uygulamaları, kontrol noktaları ve Ortalama Hız Tespit Sistemleri dijital harita üzerinden görüntülenebiliyor.
RADAR NOKTALARI DİJİTAL HARİTAYA TAŞINDI
İçişleri Bakanlığı tarafından erişime açılan sistem, sürücülerin yolculuk öncesinde güzergâh üzerindeki trafik uygulamalarını görmesini sağlıyor. Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde yoğunlaşan trafik denetimlerinin şeffaf şekilde paylaşılması amaçlanıyor.
Sistem içerisinde:
- Sabit radar noktaları
- Ortalama hız koridorları
- Polis uygulama noktaları
- Jandarma trafik denetimleri
harita üzerinde listeleniyor.
Yarım saatlik periyotlarla güncellenen uygulama sayesinde sürücüler, yol durumu ve denetim yoğunluğunu anlık olarak takip edebiliyor.
İLLER ARASI RADAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Radar ve kontrol noktalarını görüntülemek isteyen sürücüler, İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu dijital sorgulama ekranı üzerinden işlem yapabiliyor.
Sistemde ilk olarak:
- "Nereden"
- "Nereye"
alanlarına yolculuğun başlangıç ve varış noktaları giriliyor.
Ardından "Rota oluştur" seçeneğine tıklanıyor. Sistem, belirlenen güzergah üzerindeki radar uygulamalarını ve trafik kontrol noktalarını harita üzerinde sıralıyor.
Böylece sürücüler yolculuk öncesinde güzergah planlamasını daha kontrollü şekilde yapabiliyor.
ORTALAMA HIZ SİSTEMLERİ DE GÖRÜNTÜLENİYOR
Yeni uygulamada yalnızca mobil radar araçları değil otoyollarda aktif olarak kullanılan Ortalama Hız Tespit Sistemleri de yer alıyor.
Bu sistemler iki nokta arasındaki geçiş süresini hesaplayarak sürücünün ortalama hızını tespit ediyor. Belirlenen hız limitinin aşılması halinde ise trafik cezası uygulanıyor.
Uzmanlar, sürücülerin yalnızca ceza almamak için değil, trafik güvenliği açısından da hız kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.