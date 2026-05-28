Milli Füzelerden kritik başarı: GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN testleri geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Milli füzelerimiz doğrulama sürecini başarıyla tamamladı

MİLLİ FÜZELERDEN KRİTİK BAŞARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi.

Kacır yapmış olduğu paylaşımında, "Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara." ifadelerine yer verdi.

