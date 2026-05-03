CHP'li Meclis üyesi Cenk Eren'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade



CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ CHP'Lİ BAŞKAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU



Takvim.com.tr CHP'li Meclis üyesi Cenk Eren'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeye ulaştı.



Eren ifadesinde "Yusuf Aydoğdu dövdürülme olayını Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun istediğini belirmiştir. Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçiyim. Olayla ilgili iştiraki olan kişilerin araştırılmasını istiyorum" dedi.





AYDOĞDU İTİRAFÇI OLDU: MELDA BANA 3 MECLİS ÜYESİNİ HEDEF ALMAMI SÖYLEDİ



Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da Yusuf Aydoğdu'nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden üç CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti.









Erbaykent, Aydoğdu'dan Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt'un silahla vurulması ve Cemal Küpeli'nin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesini talep etti.







"MELDA'YA TALİMATLARI VEREN NİLÜFER ÇINARLI'DIR"



Aydoğdu şüpheli olarak verdiği ifadede "Başkan ve Melda özellikle Cem'e zarar vermemi, bu şahısları korkutmamı istemiştir. Ben bu olaylarla ilgili Melda ile muhatap olsam da Melda'ya talimatları veren Başkan Nilüfer Çınarlıl'dır. Ses kayıtları incelendiğinde Melda "Senden medet umuyor başkan" şeklinde ifadeleri vardır" dedi. HEM 10 MİLYON TL TEKLİF ETTİLER HEM DE "5-6 ARKADAŞINI İŞE ALIRIZ" DEDİLER



Aydoğdu, bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını, ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti.





"ÖZGÜR ÖZEL'İN EŞİ BU ARSANIN SATILMASINI İSTİYORMUŞ" Skandalın bir de CHP Genel Merkezi'ne temas eden noktası var.



CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı ve CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent'in tuttuğu tetikçi, Yusuf Aydoğdu Özgür Özel'in eşi Didem Özel'i işaret etti.



Aydoğdu, paylaşımında CHP'li Belediye Meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisine, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş" dediğini öne sürdü. Aydoğdu aynı paylaşımda, kendisine 10 milyon TL teklif edildiğini, Alaaddin Kurt'un vurulmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de dövülmesinin istendiğini iddia etti. Aydoğdu'nun ifadesine göre tüm bu sürecin arkasında belediye içindeki imar kavgası bulunuyor. İddiaya göre; Konak Tepecik'te özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması, nev değişikliği ve kat artışıyla yüksek rant getirecek bir ruhsat sürecine dönüştü. Buna "kamu yararı" gerekçesiyle karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri ise hedef haline getirildi.

Tetikçi Yusuf Aydoğdu'ya ʺBaşkan senden medet umuyorʺ diyen CHP'li Melda Erbaykent "MELDA BANA "BAŞKAN SENDEN MEDET UMUYOR" DEDİ"



Aydoğdu'nun ifadesinde geçen "Melda bana 'Başkan senden medet umuyor' dedi" sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu. Bu ifade, talimatların doğrudan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

SES KAYITLARI ŞOKE ETTİ: "MUHTARI DA HALLETTİM! MUHTARIN BACISI, ONU DA HALLETTİM! ALAADDİN'İ DE İKİ GÜNDE HALLETTİM! Savcılık makamına sunulan Belediye Meclis Üyesi Melda Erbaykent ile Yusuf Aydoğdu arasındaki görüşme kayıtları da dosyanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.



Bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtlarında, belediyenin imar planına karşı çıkan bazı kişilere yönelik yıldırma ve baskı uygulandığına dair ifadeler yer aldı. Bölgedeki yerel kaynaklar, Çınartepe Mahalle Muhtarı'nın da süreçte baskı gördüğünü ve görevinden istifa etmek zorunda kaldığını öne sürdü.