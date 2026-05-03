İzmir Konak'ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası, CHP'li belediyeyi sarsan "10 milyonluk infaz listesi" iddiasına dönüştü.
Savcılık dosyasına giren ifadelerde; CHP'li Belediye Yönetiminin yine CHP'li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon TL para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı.
Dosyaya giren ses kayıtları ve "Başkan senden medet umuyor" sözleri ise skandalı bizzat belediye yönetiminin azmettirdiğini gösterdi.
TEHDİT, ŞİDDET, TETİKÇİ… HEPSİ AYNI DOSYADA!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/24902 sayılı soruşturma dosyasında, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı'nın görev yapan bazı CHP'li meclis üyelerine yönelik "tehdit", "darp", "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "azmettirme"kten şüpheli olduğu ortaya çıktı.
Soruşturmaya göre Konak belediyesi meclis üyeleri Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin dövülmesine, yine belediye meclis üyesi Alaaddin Kurt'un ise silahla vurulmasında dair planlar yapıldığı soruşturma evrakına yansıdı. Üstelik bu planların sosyal medya üzerinden tehditlerle desteklendiği ve savcılık makamına sunulan belediye meclis üyesi-tetikçi ses kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlendiği öğrenildi.
TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİ AYNI KAREDE!
CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun soruşturma dosyasında adı geçen ve daha önce mahkumiyeti bulunan Yusuf Aydoğdu ile makamında görüştüğüne dair fotoğraf ve paylaşım ortaya çıktı.
"10 MİLYON TL VERELİM, İŞİ HALLET!"
Müşteki Cem Eren'in şikâyetine göre, "zaza.yusuf7" adlı sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı.
Dosyaya giren ses kayıtlarında ise, söz konusu isimlere zarar verilmesine yönelik konuşmaların yer aldığı öne sürüldü. Şüpheli Yusuf Aydoğdu, bu kayıtların kendisine ait olduğunu ve bizzat kendisi tarafından alındığını kabul etti.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ CHP'Lİ BAŞKAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Takvim.com.tr CHP'li Meclis üyesi Cenk Eren'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeye ulaştı.
Eren ifadesinde "Yusuf Aydoğdu dövdürülme olayını Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun istediğini belirmiştir. Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent ve Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçiyim. Olayla ilgili iştiraki olan kişilerin araştırılmasını istiyorum" dedi.
AYDOĞDU İTİRAFÇI OLDU: MELDA BANA 3 MECLİS ÜYESİNİ HEDEF ALMAMI SÖYLEDİ
Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da Yusuf Aydoğdu'nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden üç CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti.
Erbaykent, Aydoğdu'dan Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt'un silahla vurulması ve Cemal Küpeli'nin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesini talep etti.
"MELDA'YA TALİMATLARI VEREN NİLÜFER ÇINARLI'DIR"
Aydoğdu şüpheli olarak verdiği ifadede "Başkan ve Melda özellikle Cem'e zarar vermemi, bu şahısları korkutmamı istemiştir. Ben bu olaylarla ilgili Melda ile muhatap olsam da Melda'ya talimatları veren Başkan Nilüfer Çınarlıl'dır. Ses kayıtları incelendiğinde Melda "Senden medet umuyor başkan" şeklinde ifadeleri vardır" dedi.
HEM 10 MİLYON TL TEKLİF ETTİLER HEM DE "5-6 ARKADAŞINI İŞE ALIRIZ" DEDİLER
Aydoğdu, bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını, ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN EŞİ BU ARSANIN SATILMASINI İSTİYORMUŞ"
Skandalın bir de CHP Genel Merkezi'ne temas eden noktası var.
CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı ve CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent'in tuttuğu tetikçi, Yusuf Aydoğdu Özgür Özel'in eşi Didem Özel'i işaret etti.
Aydoğdu, paylaşımında CHP'li Belediye Meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisine, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş" dediğini öne sürdü. Aydoğdu aynı paylaşımda, kendisine 10 milyon TL teklif edildiğini, Alaaddin Kurt'un vurulmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de dövülmesinin istendiğini iddia etti.
Aydoğdu'nun ifadesine göre tüm bu sürecin arkasında belediye içindeki imar kavgası bulunuyor. İddiaya göre; Konak Tepecik'te özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması, nev değişikliği ve kat artışıyla yüksek rant getirecek bir ruhsat sürecine dönüştü. Buna "kamu yararı" gerekçesiyle karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri ise hedef haline getirildi.
"MELDA BANA "BAŞKAN SENDEN MEDET UMUYOR" DEDİ"
Aydoğdu'nun ifadesinde geçen "Melda bana 'Başkan senden medet umuyor' dedi" sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu. Bu ifade, talimatların doğrudan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.
SES KAYITLARI ŞOKE ETTİ: "MUHTARI DA HALLETTİM! MUHTARIN BACISI, ONU DA HALLETTİM! ALAADDİN'İ DE İKİ GÜNDE HALLETTİM!
Savcılık makamına sunulan Belediye Meclis Üyesi Melda Erbaykent ile Yusuf Aydoğdu arasındaki görüşme kayıtları da dosyanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.
Bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtlarında, belediyenin imar planına karşı çıkan bazı kişilere yönelik yıldırma ve baskı uygulandığına dair ifadeler yer aldı. Bölgedeki yerel kaynaklar, Çınartepe Mahalle Muhtarı'nın da süreçte baskı gördüğünü ve görevinden istifa etmek zorunda kaldığını öne sürdü.
Bilirkişi çözümlemesine göre kayıtlarda şu ifadeler geçti:
"Bak başkan- hemen yan- başkanın yanına odasına gittik. Biz başkanla konuştuk Mert'le ben. Ben dedim ki iki üç gün sonra dedim halledeceğim dedim. Bak geldim hallettim hemen yani. Bak muhtarı da hallettim. Şeye kalktı, eee, ilçe başkanımıza saygısızlık yaptı. Bak yazılar yazdı. Bak, şey, muhtarın bacısı onu da hallettim. Kalktı işte başkanımıza bir sürü laf söylüyordu. Sağda solda arkasından konuşuyordu. E bak o- o da mı başkanla uğraşıyordu? E Alaaddin, Alaaddin dedi benle uğraşıyor. Bak onu da iki günde hallettim. Bir yazıyla hallettim. E bak şimdi devreye sokuyorlar bir sürü kişiyi rest çekiyorum."
"He bu da dokuz kardeşlerden biri işte. Dengesiz dengesiz kelime kullanmış. Hakkını aldı bugün ya. Bir saat önce aldı hakkını."
CHP’li üyeleri vurdurmak için 10 milyonluk pazarlık: Ses kayıtları ve itiraflar dosyada
Takvim.com.tr, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun azmettirdiği tetikçiliğin konuşma kayıtlarına ulaştı.
CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent ve Yusuf Aydoğdu isimli şahsın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
|Zaman Aralığı
|Konuşan
|İçerik
|00:00:00 – 00:00:02
|Yusuf Aydoğdu
|[Telefon sesi]
|00:00:02 – 00:00:06
|Melda Erbaykent
|"Ya senden medet umuyor." [gülüyor]
|00:00:06 – 00:00:07
|Yusuf Aydoğdu
|"Tamam, yapsın diyor mu?"
|00:00:08 – 00:00:22
|Melda Erbaykent
|"Evet ama… artık ben de orada... Sonra biraz çakallık yaptım. Benimkini yapacak ama 'Benim işlerim yerleşsin' diyor. Çocukları diğer taraflara yerleştirsin dedim."
|00:00:24 – 00:00:26
|Yusuf Aydoğdu
|"Çiğdem'i söyledin mi direkt?"
|00:00:27 – 00:00:28
|Melda Erbaykent
|"Evet, söyledim."
|00:00:28 – 00:00:29
|Yusuf Aydoğdu
|"Ne diyor Çiğdem için?"
|00:00:30 – 00:00:41
|Melda Erbaykent
|"Tamam diyor, elimden geleni yapacağım. Yerleştireceğiz, sonra anahtarı sana bırakacağız, sıra sende diyecek." [gülüyor]
|00:00:41 – 00:00:47
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz'i göndereceğine Çiğdem'i niye göndermedi?"
|00:00:48 – 00:01:00
|Melda Erbaykent
|"İki kişi olmuyor. Neden onu gönderdi anlamadım, hiçbir şeyi yok diye herhalde."
|00:01:00 – 00:01:09
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz'i başlatsaydı… Az önce çocuğa kızdım, ağlıyor."
|00:01:10 – 00:01:25
|Melda Erbaykent
|"Senin yufka yüreğin çok. Büyükşehir'e niye gönderiliyor diye yazıyorum. İlk başta iki kişinin adı verilmişti."
|00:01:25 – 00:01:33
|Yusuf Aydoğdu
|"Tamam."
|00:01:33 – 00:02:18
|Melda Erbaykent
|"Listeyi koydum. Çiğdem'in durumu öncelikli dedim. Ona söz verilmişti. Deniz Yıldız konusu da konuşuldu. 'Çöpü olan gelmesin' dedim. Beni mahcup ettiler."
|00:02:18 – 00:02:39
|Melda Erbaykent
|"Başkana bunu söyle dedim. Bunu bilerek yapmadığımı anlasın."
|00:02:40 – 00:03:17
|Melda Erbaykent
|"Alaattin meselesinde inisiyatif aldım. 'Ben başkan için bazı şeyler yaptım' dedi. Kendi adamlarını yerleştirme talebi var. Çiğdem her yere gidebileceğini söylüyor."
|00:03:17 – 00:03:26
|Yusuf Aydoğdu
|"Adım atmıyorlar. Bir bakıyorum Deniz çıkıyor, diğerleri çıkıyor."
|00:03:26 – 00:03:40
|Melda Erbaykent
|"Liste vardı, ilk iki kişinin sorunu yoktu. Çiğdem neden yazılmadı diye soracağım."
|00:03:40 – 00:03:50
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz'e pazartesi çağrılacağını söyledim."
|00:03:50 – 00:04:13
|Melda Erbaykent
|"Ben yeni duydum. Haklı buldum. Konakta fark edilmediğini söyledi."
|00:04:14 – 00:04:20
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz çıksın yine sorun değil, iki kişi daha vereceğim."
|00:04:20 – 00:04:38
|Melda Erbaykent
|"Çocuk mahcup olmuş, isim bile vermiyor. 'Diğer kızları halletsin' diyor."
|00:04:39 – 00:04:46
|Yusuf Aydoğdu
|"Otuz kişi için söz verdim."
|00:04:47 – 00:05:06
|Yusuf Aydoğdu
|"Çiğdem başlasa durduracağım. Ama başlamadı."
|00:05:06 – 00:05:11
|Melda Erbaykent
|"Tamam, ben hemen sorayım."
İMAR RANTI GERİLİMİNİN PERDE ARKASI: CHP'Lİ BAŞKAN CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNE KARŞI!
Olayın en çarpıcı yönlerinden biri ise iddiaların CHP'li parti yönetici ve yetkilileri arasında yaşanması oldu. Buna göre olayların merkezinde imar ve ruhsat kavgası bulunuyor. Özel bir hastaneye komşu 11 dönümlük arsa için verilecek ruhsat izni, nev değişikliği ve kat artışının yüksek rant getireceği değerlendirilirken, buna karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri hedef haline geldi. Hatta şüpheli Yusuf Aydoğdu'nun paylaşımına göre bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşinin de adı geçti.
CHP'li Belediye Başkanı ile yine CHP'li bazı belediye meclis üyeleri arasında imar planı nedeniyle ciddi bir ayrışma yaşandığı, uzlaşma sağlanamayınca sürecin baskı, korkutma ve yıldırma boyutuna taşındığı iddia edildi. Hatta Aralık 2025'teki kritik belediye meclis toplantısına katılımlarının engellenmek istendiği de dosyaya yansıyan iddialar arasında yer aldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, SES KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ
Yusuf Aydoğdu'nun ifadesinde yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise, belediye yönetimine yönelik oldu.
Aydoğdu, bazı isimlerin araştırılması halinde ciddi yolsuzlukların ortaya çıkacağından korkulduğunu öne sürdü. Soruşturma kapsamında ses kayıtları bilirkişiye gönderilerek bağlantılı dosyalar da çözümlenip dosyaya girdi. Dosyadaki iddiaların ağırlığı ve detayları nedeniyle, soruşturmanın daha da büyüyebileceği kaydediliyor.