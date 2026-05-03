İzmir'de ulaşım altyapısı eksikliklerini CHP'li yerel yönetim yerine Ulaştırma Bakanlığı çözerken, muhalefet cephesinden ortaya atılan çevre yolunun ücretli olacağı yönündeki iddialar AK Parti kanadında sert yankı buldu.
CHP'nin dolaşıma soktuğu yalana göre; İzmir'in içinden geçen çevre yolunun özelleştirilmesiyle birlikte Balçova-Gaziemir araç geçiş ücreti 33 TL, Gaziemir-Otoyol ayrımı araç geçiş ücreti 31 TL, Otoyol ayrımı-Üniversite ayrımı araç geçiş ücreti 40 TL, Üniversite ayrımı-Karşıyaka araç geçiş ücreti 33 TL olacaktı.
SADECE İZMİR DEĞİL HİÇBİRİ İÇİN ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMASI YOK
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz hizmet veren İzmir Çevre Yolu hakkında üretilen "özelleştirme" söylentileri, hem kurum hem iktidar temsilcileri tarafından kesin dille reddedildi. Vatandaşı yanıltma amacı taşıyan asılsız iddiaların, kentteki gerçek hizmet üreten kurumları hedef alan yalan siyaseti olduğu vurgulandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kurum bünyesinde İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi çalışma bulunmadığını bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın dile getirdiği özelleştirme iddiasının mesnetsiz olduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, ülkede çevre yollarına ilişkin herhangi özelleştirme gündemi bulunmadığını bildirdi.
İzmir üzerinden ortaya atılan bu iddiaların vatandaşı yanıltmaya dönük bir algı girişimi olduğunu ifade eden Aksoy, "Bu statüyü değiştirmeye yönelik en küçük bir plan ya da hazırlık dahi bulunmamaktadır. Milletimizin vergisiyle yapılan yatırımlar üzerinden korku ve belirsizlik oluşturulmasına müsaade etmeyiz." dedi.
'MÜTHİŞ YALAN'
İzmir'in ulaşım yükünü çeken projelerin Bakanlık eliyle yürütüldüğü gerçeği ortadayken yayılan bu söylentilere bir tepki AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.
Çevre yolunun ücretli olacağına dair iddiaları yalanlayan İnan, konuya "Müthiş iddia değil, müthiş yalan" sözleriyle işaret etti.
YALANLAMAKTAN BIKTIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Nisan'da AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, CHP'li Yavuzyılmaz'a tepki göstererek, "Biz kendisini yalanlamaktan bıktık ama o iddia üretmekten bıkmadı." demişti.
İZMİR'DE HÜKÜMET ATLI BELEDİYE YAYA
CHP tarafından yayılan "İzmir Çevre Yolu ücretli olacak" iddiaları, resmi açıklama ile yalanlanırken, İzmir'in ulaşım altyapısında asıl yükü CHP'li büyükşehir belediyesinin değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiğini gösteren yatırımlar tekrar gündeme geldi.
İşte son yıllarda İzmir ulaşımına damga vuran ve Bakanlık eliyle gerçekleştirilen dev icraatlar:
İZBAN PROJESİNDE YATIRIMIN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI BAKANLIĞIN
İzmir'de kuzeyde Aliağa ile güneyde Selçuk arasında hizmet veren, 136 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük şehir içi banliyö hattı İZBAN projesindeki toplam yatırımın yüzde 70'inden fazlası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Bakanlık, proje kapsamında yaklaşık 2 milyar 850 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi
136 kilometrelik çift hatlı demir yolunun projeye tahsisi, hat yenilemeleri, altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleri bizzat TCDD tarafından yapıldı
Ayrıca projede kullanılan 73 adet metro aracının temini de yine Bakanlık tarafından sağlandı.
İZMİR'DEN MEGAKENTE HEM KÖPRÜ HEM OTOYOL
Türkiye ekonomisinin omurgasını birleştiren İstanbul-İzmir Otoyolu, Bakanlığın vizyon projelerinden biri olarak hizmete sunuldu.
Toplam 426 kilometre uzunluğundaki proje ile İstanbul-İzmir ulaşımı 8,5 saatten 3,5 saate indi.
Proje sayesinde şehir içi trafiği rahatladı, İzmir Limanı ve çevresindeki turizm merkezlerinin cazibesi arttı.
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI İLE MESAFELER KISALIYOR
İzmir halkının ulaşım çilesini bitirmek için geceli gündüzlü çalışan Ulaştırma Bakanlığı, kenti başkent Ankara'ya bağlayacak hızlı tren projesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
101,5 milyar TL yatırım öngörülen Afyonkarahisar-İzmir hızlı tren hattı tamamlandığında, iki şehir arasındaki seyahat süresi 3,5 saate düşecek.
Sadece 2023 yılında bu proje için 13 milyar TL bütçe ayrıldı.
ŞEHİR HASTANESİ YOLLARINI BELEDİYE BECEREMEDİ BAKANLIK BİTİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları, CHP'li yerel yönetimin sorumluluğunda olmasına rağmen Bakanlık tarafından tamamlandı.
Başkan Erdoğan, belediyenin yapmadığı hastane yollarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devreye girerek inşa ettiğini ve ulaşımın bu sayede kolaylaştığını belirtti. Erdoğan, 29 Ocak 2024'te İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde şunları söyledi:
"Bu dev hastanenin altyapısı, buranın yollarıyla alakalı, 'acaba yollarını kim yaptı? diye de sorarsınız değil mi? Kimin yapması lazım? Büyükşehir Belediyesinin yapması lazım. Peki Büyükşehir Belediyesi buranın altyapı olarak yollarını yaptı mı? Hayır... Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. Şu ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah ikinci etabını da yine Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Çünkü hastane yapınca ulaşım şart."
SABUNCUBELİ TÜNELLERİYLE MANİSA-İZMİR ARASI 15 DAKİKA
Kamu kaynaklarıyla inşa edilen ve geçişlerin ücretsiz olduğu Sabuncubeli Tüneli, İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçidi ortadan kaldırdı.
8 bin 130 metre uzunluğundaki tüneller sayesinde iki şehir arasındaki mesafe 15 dakikaya inmiş, günde ortalama 40 bin aracın kullandığı yolda yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı.
İZMİR'İN YENİ YATIRIM KAPISI KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ
Bakanlık tarafından hayata geçirilen Kemalpaşa Lojistik Merkezi, İzmir'in sanayi ve ticaret potansiyelini katlayacak simge proje olarak kayıtlara geçti.
Merkezin 1,3 kilometrekarelik kısmının altyapı çalışmaları tamamlandı.
Bu merkez, İzmir Alsancak ve Aliağa liman bağlantılarıyla bütün Batı Anadolu'ya hizmet verecek lojistik üs olarak planlandı.
HAVALİMANINA MODERNİZE, BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINA DUBLE DUBLE
Adnan Menderes Havalimanı: Dış hatlar terminal binası yenilenerek İzmir'in dünyaya açılan kapısı modernize edildi.
Yol Ağı: İzmir'de 2003 yılında 430 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, Bakanlık çalışmalarıyla 959 kilometreye çıkarıldı.
BSK kaplamalı yol uzunluğu ise 367 kilometreden 972 kilometreye yükseltildi.
İZMİR'İN ULAŞIM VE İLETİŞİMİ İÇİN 20 YILDA 112.9 MİLYAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son 20 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 112 milyar 909 milyon liralık devasa yatırım kazandırdı.
2026 yılı yatırım programında hızlı tren, metro hatları ve liman modernizasyonları için milyarlarca liralık ek ödenekler ayrılmaya devam etti.
ALGIYA DEĞİL HAKİKATE BAK
Bütün bu adımlara rağmen CHP'li belediyeler ve parti kurmayları "algı operasyonları" ile sürekli İzmir halkını AK Parti iktidarına karşı kışkırtmaya çalışıyor. Tamamı yalan çıkan iddiaların aksine İzmirli'nin özellikle ulaşım altyapısında tek icraat kapısı olarak devlet makamları öne çıkıyor. CHP'li belediyeler ise çukurlu yolları bile asfaltlamaktan aciz kalma eleştirileriyle karşılaşıyor.