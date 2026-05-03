İzmir üzerinden ortaya atılan bu iddiaların vatandaşı yanıltmaya dönük bir algı girişimi olduğunu ifade eden Aksoy, " Bu statüyü değiştirmeye yönelik en küçük bir plan ya da hazırlık dahi bulunmamaktadır. Milletimizin vergisiyle yapılan yatırımlar üzerinden korku ve belirsizlik oluşturulmasına müsaade etmeyiz ." dedi.

Ayrıca projede kullanılan 7 3 adet metro aracının temini de yine Bakanlık tarafından sağlandı.

İzmir'de kuzeyde Aliağa ile güneyde Selçuk arasında hizmet veren, 136 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük şehir içi banliyö hattı İZBAN projesindeki toplam yatırımın yüzde 70'inden fazlası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

CHP tarafından yayılan "İzmir Çevre Yolu ücretli olacak" iddiaları, resmi açıklama ile yalanlanırken, İzmir'in ulaşım altyapısında asıl yükü CHP'li büyükşehir belediyesinin değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiğini gösteren yatırımlar tekrar gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Nisan'da AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, CHP'li Yavuzyılmaz'a tepki göstererek, " Biz kendisini yalanlamaktan bıktık ama o iddia üretmekten bıkmadı ." demişti.

Sadece 2023 yılında bu proje için 13 milyar TL bütçe ayrıldı.

ŞEHİR HASTANESİ YOLLARINI BELEDİYE BECEREMEDİ BAKANLIK BİTİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları, CHP'li yerel yönetimin sorumluluğunda olmasına rağmen Bakanlık tarafından tamamlandı.

Başkan Erdoğan, belediyenin yapmadığı hastane yollarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devreye girerek inşa ettiğini ve ulaşımın bu sayede kolaylaştığını belirtti. Erdoğan, 29 Ocak 2024'te İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde şunları söyledi:

"Bu dev hastanenin altyapısı, buranın yollarıyla alakalı, 'acaba yollarını kim yaptı? diye de sorarsınız değil mi? Kimin yapması lazım? Büyükşehir Belediyesinin yapması lazım. Peki Büyükşehir Belediyesi buranın altyapı olarak yollarını yaptı mı? Hayır... Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. Şu ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah ikinci etabını da yine Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Çünkü hastane yapınca ulaşım şart."