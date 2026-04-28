Dümen, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Uşakspor için gazinocular ve işadamlarından para istendiği şikayetlerini ilettiklerini ancak Yalım'ın bu iddiaları yalan ve iftira olarak nitelendirdiğini söyledi.

Eski CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen. (Fotoğraflar Takvim. İHA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİK



Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre: Uşak Belediyesi ile ilgili kendilerine sürekli şikâyetlerin geldiğini ve bundan dolayı da genel merkeze gidip durumu anlattıklarını söyleyen Dümen, "Sosyal tesisler müdürü Cemal Ak, yanında çalışan bir kadına çıplak fotoğraflarını göndermiş, taciz etmiş, fotoğrafları da gösterdik. Bunun yanı sıra Uşak Spor için istenilen paralara yönelik de şikâyetler geliyordu. Bunları da örgütten sorumlu genel başkan yardımcımıza ilettik ama bir çözüm bulamayınca il yönetimi olarak istifa etmek zorunda kaldık" dedi.

Akçeli işlerle ilgili de duyumlar geldiğini belirten Dümen, "Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. 'Uşak'ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözüm, yoksa sonu çok kötü olacak' diye uyardık. Ama nedense genel merkez, Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti" diye konuştu.