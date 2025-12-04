İsrail'de korku çanları çalıyor: Mehmetçik Gazze'de

İsrail'in Gazze'de konuşlandırılması planlanan uluslararası güçte Türk askerinin bulunmasına karşı çıkması, büyük korkunun göstergesi oldu. Plana dahil olan ülkelerin, Türkiye'nin katılımı kesinleşmeden Gazze'ye asker göndermeyi kabul etmediği belirtildi. Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Endonezya, "Türk askeri mutlaka olacak" açıklaması yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN