Beylikdüzü’ndeki “Demir Country” rüşveti: İmamoğlu’nun talimatıyla 8 daire devredildi!

İBB'ye yönelik açılan rüşvet ve yolsuzluk davasında, önemli ayrıntılar dikkat çekti. İmoğlu Suç Örgütü'nün (İSÖ) eylemlerinden birinin Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evleriye ilgili olduğu tespit edildi. Projenin sahibi şüpheli Hamit Demir ifadesinde, 'Demir Country' projesinin ruhsat işlemleri için başkan yardımcısının 8 milyon lira talep ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle Esenyurt'ta Ay Işığı Butik projesinden 8 daireyi Adem Soytekin'in üzerine devrettiklerini söyledi.

