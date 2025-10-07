PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Sahte e-imza operasyonunda yeni dalga: 92 şüpheli gözaltında!

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1’i örgüt yöneticisi 18’i örgüt üyesi olmak üzere 125 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlattı. Şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! Sahte e-imza operasyonunda yeni dalga: 92 şüpheli gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaları taklit ederek, sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 92 şüpheli gözaltına alındı.

33 KİŞİYE YASA DIŞI SÜRÜCÜ BELGESİ 72 KİŞİ MESLEKİ EĞİTİM SERTİFİKASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

125 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

92 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda sahte belge ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

