Son dakika! Sahte e-imza operasyonunda yeni dalga: 92 şüpheli gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaları taklit ederek, sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 92 şüpheli gözaltına alındı.

Bilgisayar (AA) 33 KİŞİYE YASA DIŞI SÜRÜCÜ BELGESİ 72 KİŞİ MESLEKİ EĞİTİM SERTİFİKASI



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.