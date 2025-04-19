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Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni

Türkiye’yi derinden sarsan Ece Gürel olayında otopsi raporu hazırlandı. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra ağır durumda bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in, soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otopsi raporunda travma, zehirlenme ya da cinayet şüphesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 14:00
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ECE GÜREL'İN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI
Adli Tıp Kurumu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı.

Ece Gürel (Takvim.com.tr Arşiv)Ece Gürel (Takvim.com.tr Arşiv)

Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede vefat eden Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi.

Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı.

Ece Gürel'in bulunma anları (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Ece Gürel'in bulunma anları (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

ÖLÜM SEBEBİ HİPOTERMİ
Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."

NE OLMUŞTU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış, bu kapsamda annesi, babası, eşi ve arkadaşının "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvurulmuştu.

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Güler'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan Hale Ö, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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