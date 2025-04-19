Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP'yi yerden yere vurdu! "Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki"

CHP'de İBB'deki ifşa olan yolsuzluk 560 milyar liralık yolsuzluk çarkını gölgelemek için her gün yeni bir provokasyona imza atılıyor.
CHP'de İBB'deki ifşa olan yolsuzluk 560 milyar liralık yolsuzluk çarkını gölgelemek için her gün yeni bir provokasyona imza atılıyor.
Özgür Özel'in sokak çağrıları, tehdit dili ve manipülatif söylemleri, artık siyasetten çok başka bir zemine taşındı. Önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak "Yıkın geçin!" dedi ve bu çağrı sokakları karıştırdı.
AMAÇLARI DESTEK DEĞİL SOKAKLARI KARIŞTIRMAK!
CHP, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar karşısında sessiz kalırken, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısıyla çifte standartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. CHP bugün Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi ve sokakları karıştırdı.
CHP'lilerle polis arasında gerginlik çıktı.
DENİZ BAYKAL'IN KIZI YİNE HEDEF ALDI
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yönetimine adeta ateş püskürdü. CHP'nin yürüyüş bahanesiyle sokakları karıştırdığını söyleyen Baykal, "Siyasi parti değil, sokak kabadayısı sanki. Yine yasadışı eylem yaptı, öne birilerini sürdü, onların arkasına sığındı, kenti karıştırdı, esnafı sıkıntıya soktu." diyerek sert çıktı.
Aslı Baykal'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:
Yürüyüş yapılarak soykırım durdurulamıyor haliyle.
O yüzden yürüyüşü STKlar, vakıflar, çeşitli platformlar düzenler
Ve kente, kent esnafına, turizme zarar vermemek için sakince yürür.
Siyasi partiler düşünce ve temaslar ile sonuç getirecek politikalar üretir.
Yabancılardan yolsuzluklarını örtmeleri için merhamet dilenmek yerine Filistin soykırımını görüşebilirdi CHP mesela,
Samimi olsa idi,
Niyeti siyasi kazanım elde etmek ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etmek olmasa idi.
Konu hakkında en ufacık bir fikri var ise tabii.
Yine yasadışı eylem yaptı, öne birilerini sürdü, onların arkasına sığındı, kenti karıştırdı, esnafı sıkıntıya soktu.
Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki.
Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan.
560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor.
ASLI BAYKAL CHP'Yİ YİNE YERDEN YERE VURMUŞTU
Öte yandan kayyum korkusu sonrası apar topar olağanüstü kurultaya giden CHP'yi eleştiren Aslı Baykal babasının adının kurultayda anılmamasını unutmayarak, zehir zemberek sözler kullandı. Aslı Baykal, CHP'de yalnızca adaylık umudu ile bekleyen bir topluluğun kaldığını belirterek "Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler." ifadelerini kullandı.