Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP'yi yerden yere vurdu! "Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki"

Aslı Baykal'ın o paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)

Aslı Baykal'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Yürüyüş yapılarak soykırım durdurulamıyor haliyle.

O yüzden yürüyüşü STKlar, vakıflar, çeşitli platformlar düzenler

Ve kente, kent esnafına, turizme zarar vermemek için sakince yürür.

Siyasi partiler düşünce ve temaslar ile sonuç getirecek politikalar üretir.

Yabancılardan yolsuzluklarını örtmeleri için merhamet dilenmek yerine Filistin soykırımını görüşebilirdi CHP mesela,

Samimi olsa idi,

Niyeti siyasi kazanım elde etmek ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etmek olmasa idi.

Konu hakkında en ufacık bir fikri var ise tabii.

Yine yasadışı eylem yaptı, öne birilerini sürdü, onların arkasına sığındı, kenti karıştırdı, esnafı sıkıntıya soktu.

Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki.

Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan.

560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor.

ASLI BAYKAL CHP'Yİ YİNE YERDEN YERE VURMUŞTU

Öte yandan kayyum korkusu sonrası apar topar olağanüstü kurultaya giden CHP'yi eleştiren Aslı Baykal babasının adının kurultayda anılmamasını unutmayarak, zehir zemberek sözler kullandı. Aslı Baykal, CHP'de yalnızca adaylık umudu ile bekleyen bir topluluğun kaldığını belirterek "Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler." ifadelerini kullandı.