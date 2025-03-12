Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Ece Gürel ve gizemli hikayesi hala Türkiye'nin gündeminde. Spiritüel işlerle ilgilenen, fal bakıp kurşun döken Ece Gürel'in günler sonra bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel'in 'Yeni hayatına hoş geldin' sözleri dikkat çekmişti. Ece Gürel'in ölümünün hemen ardından ise Instagram hesabının ismi önce değiştirmiş sonra tamamen kapatmıştı. Ece Gürel'in New Age tarikatı bağlantısı konuşulurken Sezer Gürel'in yeni hayat paylaşımı tesadüf mü? Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor? Neden hesabını kapattı? Instagram hesabındaki numaralar ne anlama geliyor? Merak edilen tüm soruları takvim.com.tr olarak uzman isimlere sorduk.
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Türkiye günlerdir mimar Ece Gürel'in önce kayboluşunu sonra spiritüel ilgisini daha sonra da hayatını kaybetmesini konuştu.
Bu süreçte Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in davranışları da bir hayli dikkat çekti.
Sezer Gürel, Ece'nin spiritüel konulara merakının olduğunu dile getirmiş Belgrad Ormanı'na ses çalışması için gitmiş olabileceğini söylemişti.
Sezer Gürel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)
YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ KUTLU OLSUN
Günler sonra Ece'nin canlı bir şekilde bulunmasının ardından Sezer Gürel'in Instagram hesabından yaptığı "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun" sözleri dikkat çekmişti.
Ece Gürel'in bulunduğu an (Takvim Foto Arşiv)
Ece'nin New Age tarikatı ile bağlantılı olduğu iddiasının hemen ardından Sezer Gürel'in bu paylaşımı "Sezer Bey de mi her şeyi biliyor" sorusunu akıllara getirdi.
Çünkü New Age'in "Yeni hayat, yeni yaş" anlamı da var.
Sezer Gürel'in ilk ismi (Ekran görüntüsü)
Öte yandan Ece'nin ölümünün ardından Sezer Gürel, önce Instagram hesabını "sezargürel"den "hardaeleces"e çevirdi daha sonrasında tamamen kapattı.
Sezer Gürel'in daha sonraki ismi (Ekran görüntüsü)
Hesap kapatmasıyla ilgili yine Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sezer Gürel, "Biz sosyal medyanın iyi yanını da gördük ama şu an acı tarafını görüyoruz. Acımız katlanarak devam ediyor" diyerek yanıtladı.
Hesabındaki numaralar hakkında ise "Ece yaptı karşı çıkmadım" dedi. Peki Ece bulunduğundaki "Yeni hayat paylaşımı?"…
Sezer Gürel (DHA)
SEZER GÜREL DE Mİ SPİRİTÜEL İŞLERLE İLGİLENİYOR?
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in davranışları ve Instagram hesabındaki numaralar hakkında takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kara (takvim.com.tr)
İşte Hakan Kar'ın o açıklamaları:
Sezer Gürel'in, Ece Gürel'in kaybolduktan, sonra yaptığı paylaşımlar, Instagram ve sosyal medya hesaplarının adının değiştirilmesi, Instagram hesabında yer alan numaralar, birçok kişinin ilgisini çekti.
Öncelikle kişi katıldığı programlarda eşinin Ece Gürel'in numeroloji ve astroloji ile ilgili eğitimler aldığını, spiritüalizmle ilgilendiğini söyledi.
Kendisinin de, bu alana ilgili olduğunu, kendisinin de eşine destek olduğunu ve beraber katıldığını ifade etti. Yani anladığımız kadarıyla kendisi de Sezer Gürel de spiritüalizmle bir şekilde ilgileniyor.
Zaten bunu Instagram hesabındaki numaralardan görebiliyoruz. Bu grup boy sayıları denilen, bir Rus tarafından bulunan, evrende her şeyin bir enerji, bir titreşim enerjisi ve bir frekansı olduğunu bu frekans bozulduğunda birtakım numaraları yazarak ya da tekrarlayarak bu bozulan frekansları düzeltebileceğine dair numaralar aslında bunlar.
Ünlü Numarolog Harika Gülnur Varol (Takvim Foto Arşiv)
NUMARALARDAKİ TEHLİKE! 777 520 KULLANIRKEN DİKKAT
Son dönemde moda haline gelen ve olumlama numarası olarak kullanılan numaralar Sezer Gürel'in hesabındaki numaralar sonrası sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili konuşan ünlü Numarolog Harika Gülnur Varol, aslında olumlu olduğu düşünülen numaralardaki tehlikeyi şu sözlerle anlattı:
Rakamlar o kadar önemli ki hayatımızda enerjisi hayatımıza çok hızlı bir şekilde entegre olur. O sebeple aynı esma sayısı ve esma dağıtmakla eş buluyorum ben bu rakam verme olayını. Yıllardır da çok rica ediyorum diyorum. Öğrencilerime de söylerim. Hiç kimse 5 2 0 7 7 7 ya da işte 4'ü 1'i 5'i yan yana koyarsan şu şekilde olur, para gelir ve benzeri asla yapmayın hakkımı helal etmem derim.
Asla kullanmam bunu bir numaroloji olarak. Kısacık size bunun sebebini söyleyeyim. E diyelim ki 7 7 7 hayatında mucize yaratır diyor kişiye umut satıyorlar ve sonrasında kişinin hayatına 7 rakamı tekrardan çok ağır bir rakam olduğu için sınavları hayatına gelmeye başlıyor ve anlam veremiyor.
Kişiler daha çok bunalıma giriyor veya 5 2 0 aa para gelecek. E para gelmeden önce kişinin bilinçaltında parayla ilgili kritik konularını halletmeden sen veremezsin. Çünkü para gelir 5 2 0 dersen gelir evet okey ama sınavıyla gelecek. O kişinin yaşadığı sınavdan bunu veren hoca da ya da veren o herhangi kişi de sorumlu karma yaratır.
Yıllardır söylüyorum çok yanlış. Çünkü rakamları bu kadar yatsayamayız. Enerjileri hayatımızda çok hızlı işleyen bir işlevsel dünya matematik çünkü bana göre. Gerçekten, eee, bu durum bir örnek olsun numarologlara da.
Öyle reis çekip şu rakamları yapın bunu söyleyin. Bu rakamı söylerseniz hayatınızda şu olur. Bence son derece sakıncalı.
Sezer Gürel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)
SEZER GÜREL VE NEW AGE
Sezer Gürel'in de spirituel merakı olabileceğini söyleyen Prof Dr. Hakan Kar, "Ece Gürel'in, bulunmasından sonra Sezer Gürel'in yaptığı paylaşım "yeni hayatına hoş geldin, yeni hayatına iyi ki doğdun" gibi yeni hayat meselesi 19. yüzyılın sonunda ve 20. Yüzyılda başlayan ve giderek artan New Age felsefesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kar açıklamalarına şöyle devam etti:
New Age, bilimle, Gaia felsefesini birleştiren, panteizmi, politeizmi içeren bir öğreti, bir felsefe. Yani, Gaia... Gaia teorisi, dünyanın karasıyla, buzullarıyla, suyu ile bitkileriyle ve üzerindeki varlıklarla yaşayan tek bir organizma olduğunu düşünen bir felsefe.
Gaia Yunan tanrıçası, dünya anlamına gelen Yunan tanrıçasından geliyor adı. Bu Gaia, felsefesiyle bilimin birleşmesi ve ekolojik çevreye duyarlılığı, evrenin bir enerji olduğuna doğayla birlikte insanın bir bütün olduğunu düşünen panteizmle ve politeizmle açıklayabileceğimiz New Age felsefesine atıf yapıyor olabilir burada. Ki büyük ihtimalle spiritüalizmle ilgilenen bir kişinin New Age'i bilmiş olmasını bekleriz.
Psikiyatrist ve Nöropsikolog Prof. Dr. Nevzat Tarhan (Takvim Foto Arşiv)
Sezer Gürel'in "yeni hayat" paylaşımını değerlendiren Psikiyatrist ve Nöropsikolog Prof. Dr. Nevzat Tarhan"Ormanda kaybolmuş ve aranan bir kişi hakkında yeni hayatına hoş geldin demek burada çok rasyonel olmayan bir yaklaşım. Bunun iki nedeni olabilir. Birisi bu kişiyle spiritüel yaşam biçimi konusunda ortak bir paylaşımları vardır. İkincisi de bir şekilde o kişiyle ilgili bir yönlendirme vardır. Bunu adli süreçler ortaya çıkarır. Ama sağlıklı olmayan bir düşünce" dedi.
Sezer Gürel (DHA)
SEZER GÜREL'İN INSTAGRAM İSMİNİ DEĞİŞTİRMESİ
Dolayısıyla buna atıf yapmış olabilir. Sonrasında da ismini değiştirmesi Instagram hesabının hardaleces olarak değiştirmesini açıkçası ben çok anlamlandıramadım.
Bölümlendirdiğimizde içinde Ece kelimesini içeriyor ama hardaleces'in ne anlama geldiği hakkında, açıkçası bir fikrim yok.
Sezer Gürel (DHA)
HESABINI NEDEN KAPATTI? Sezer Gürel'in yaşadığı acıdan dolayı hesabını kapatmış olabileceğini söyleyen Hakan Kar, "Ancak kişinin Instagram hesabını, diğer sosyal medya hesaplarını tamamen kapatıp bir süre ortalıkta görülmemesinin sebebinin yaşadığı acıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada yaptığı her paylaşımın altına değişik çeşitlerde yorumlar olabilir. Bu iyi yorumların yanı sıra çok can sıkıcı yorumlar da yapılmış olabilir. Eşini kaybeden bir insanın bu yorumlardan sıkılıp artık bütün sosyal medya hesaplarını kapattığı şeklinde yorumladım ben" dedi.
Konuyla ilgili Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise şunları söyledi:
Hesapların kapatılması da burada bunun bir sağlıklı olmayan bir davranış. Yani burada bir klinik olgu olarak bu olay ele alınmalı bence.