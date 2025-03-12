Ünlü Numarolog Harika Gülnur Varol (Takvim Foto Arşiv)

NUMARALARDAKİ TEHLİKE! 777 520 KULLANIRKEN DİKKAT

Son dönemde moda haline gelen ve olumlama numarası olarak kullanılan numaralar Sezer Gürel'in hesabındaki numaralar sonrası sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili konuşan ünlü Numarolog Harika Gülnur Varol, aslında olumlu olduğu düşünülen numaralardaki tehlikeyi şu sözlerle anlattı:

Rakamlar o kadar önemli ki hayatımızda enerjisi hayatımıza çok hızlı bir şekilde entegre olur. O sebeple aynı esma sayısı ve esma dağıtmakla eş buluyorum ben bu rakam verme olayını. Yıllardır da çok rica ediyorum diyorum. Öğrencilerime de söylerim. Hiç kimse 5 2 0 7 7 7 ya da işte 4'ü 1'i 5'i yan yana koyarsan şu şekilde olur, para gelir ve benzeri asla yapmayın hakkımı helal etmem derim.

Asla kullanmam bunu bir numaroloji olarak. Kısacık size bunun sebebini söyleyeyim. E diyelim ki 7 7 7 hayatında mucize yaratır diyor kişiye umut satıyorlar ve sonrasında kişinin hayatına 7 rakamı tekrardan çok ağır bir rakam olduğu için sınavları hayatına gelmeye başlıyor ve anlam veremiyor.

Kişiler daha çok bunalıma giriyor veya 5 2 0 aa para gelecek. E para gelmeden önce kişinin bilinçaltında parayla ilgili kritik konularını halletmeden sen veremezsin. Çünkü para gelir 5 2 0 dersen gelir evet okey ama sınavıyla gelecek. O kişinin yaşadığı sınavdan bunu veren hoca da ya da veren o herhangi kişi de sorumlu karma yaratır.

Yıllardır söylüyorum çok yanlış. Çünkü rakamları bu kadar yatsayamayız. Enerjileri hayatımızda çok hızlı işleyen bir işlevsel dünya matematik çünkü bana göre. Gerçekten, eee, bu durum bir örnek olsun numarologlara da.

Öyle reis çekip şu rakamları yapın bunu söyleyin. Bu rakamı söylerseniz hayatınızda şu olur. Bence son derece sakıncalı.