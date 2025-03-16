Ece Gürel'in ölümü sonrası uzmanlardan uyarı! Spiritüel ve mistik ritüellerdeki tehlike
Ece Gürel'in gizemli hikayesinin ardından gözler spiritüel uygulamalara çevrildi. Kişisel gelişim, ruhsal aydınlanma adı altında duygusal olarak zor bir dönemde olan insanları manipüle ederek hem psikolojik hem de finansal açıdan çöküşe sürüklüyorlar. Psikolog Mehmet Teber, "Enerji, şifa, tılsım, bilinçaltı temizliği, soy temizliği, hipnoz, musallat gibi kelimeleri duyuyorsak çok temkinli olmalıyız. Bu kelimeler tuzak ve tehlike işaretidir" dedi.
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Son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve büyük ilgi gören spiritüel uygulamalar,
Ece Gürel'in kayboluşunun ve ardından bulunduktan bir gün sonra hayatını yitirmesiyle birlikte bir kez daha tartışma konusu oldu.
Astral seyahatler, çığlık terapileri, enerji çalışmaları, tarot okuması, cadılık eğitimleri, kodlanarak yapılan Esmaül Hüsna ritüelleri gibi pek çok ritüel ve uygulama, kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma vaadiyle sunuluyor. Ancak bu tür eğitimleri alan ve
mistik inanışlara yönelen birçok kişi için süreç, beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre,
Ece Gürel'in ölümü henüz aydınlatılamazken, genç kadının bu tür spiritüel eğitimlerle ilgilendiği iddiası, akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Peki, gerçekten de sosyal medyada kolayca erişilebilen bu uygulamalar ne kadar güvenli? Ruhsal gelişim adı altında sunulan bu içerikler, bireylerin zihin ve beden sağlığı açısından nasıl riskler barındırıyor?
Daha da önemlisi, bu tür arayışlar içinde olanların, kötü niyetli kişiler tarafından hem İslami değerler hem de insan psikolojisi nasıl suistimal ediliyor? Tüm bu sorulara yanıt aramak için sosyal medyada aktif olarak bu tür eğitimleri veren hesaplarla iletişime geçtik. Kendilerini şifacı, enerji uzmanı, spiritüel rehber olarak tanıtan kişilerle yazışmalar yaptık, sundukları eğitim ve seansların detaylarını inceledik.
Bu süreçte, özellikle duygusal olarak zor bir dönemden geçen bireylerin nasıl manipüle edilebildiğine ve finansal, psikolojik ya da dini istismara nasıl açık hale getirildiğine tanık olduk. Bu haberimizde ayrıca sosyal medyada hızla yayılan ve kontrolsüz bir şekilde sunulan spiritüel eğitimleri psikolog Mehmet Teber ile mercek altına aldık.
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