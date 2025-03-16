Ece Gürel’in ölümü sonrası uzmanlardan uyarı! Spiritüel ve mistik ritüellerdeki tehlike

PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU ASIL ENERJİ DUADA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nihat Hatipoğlu ise şunları söyledi:

Bu tarz yaklaşımlar doğru değil, kişiyi enerjiyle değil sevgiyle bağlamamız lazım. Konuşma, tokalaşma, kucaklaşma, temasla enerji aktarımıyla hastaları iyileştirenler olabilir. Ama uzaklardakilere nasıl enerji gönderebilirler? Dua en güzel enerjidir. Çünkü duayı kabul eden Allah'tır. Bu tür uğraşılar sonuç alıcı şeyler değildir. Bunun yerine Kur'an'ı okuyalım, fakir sevindirelim, ihtiyarları sevindirelim, en büyük enerji budur. Asıl onların duası bize geri dönüş yapacaktır.