TAKVİM Ece Gürel’in ölümünden sonra falcıları büyücüleri gündeme getirdi! Bakanlık harekete geçti: Şarlatanlara operasyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine radarını bu konuya çevirdi. Fal ve astroloji danışmanlığı verenler ile spiritüalistlerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektörü yapay zeka ile analiz etti.

HİZMET İNTERNETTEN

Yüz yüze seanslar, telefon ve mesaj yanında WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden astrolojik öngörü, özel spiritüalist bilgi paylaşımları, kişiye özel doğum haritası, tarot raporları gibi hizmetler verildiği görüldü. Bu kapsamda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hizmet sunan kişilerin, sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri kontrol edildi. Bu kişilerden vergi mükellefi olanların tespit edilen gelirleri beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı. Söz konusu alanlarda faaliyet göstererek gelir elde eden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler saptandı. Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, 1034 mükellef 'riskli' belirlendi, 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet işlemlerine başlandı.

15 MİLYON KAZANDI

Analiz çalışmasında, bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı. Bakanlığın çalışmaları ve tespitler üzerine mükelleflerin veri dairelerine izaha davet edilmesine başlandı.



YIĞINLA ŞİKAYET DE VAR

Falcılardan, medyumlardan ve muskacılardan hizmet alanlar şikayet sitelerinde binlerce lira verip karşılığını alamadıklarından yakınıyor. Kimisi de çok sıra olduğundan medyumlara ulaşamadığını söylüyor.