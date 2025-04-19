Önce açılış ardından ziyaret! Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti

Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. (AA)

Başkan Erdoğan, daha sonra Bağcılar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile görüştü. Yıldız, ziyarette Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti.