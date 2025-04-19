Önce açılış ardından ziyaret! Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 400 yataklı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışına katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 400 yataklı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışına katıldı.
Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan daha sonra hastanede yatan hastaları ziyaret etti.
Çocuk hastalarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, ailelerle de sohbet etti.
Başkan Erdoğan, daha sonra Bağcılar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile görüştü. Yıldız, ziyarette Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti.