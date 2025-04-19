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Önce açılış ardından ziyaret! Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da hizmete giren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, açılış töreninin ardından hastaları da ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 20:13 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 20:18
Önce açılış ardından ziyaret! Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 400 yataklı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. (AA)

Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan daha sonra hastanede yatan hastaları ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. (AA)

Çocuk hastalarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, ailelerle de sohbet etti.

Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. (AA)

Başkan Erdoğan, daha sonra Bağcılar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile görüştü. Yıldız, ziyarette Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti.

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