TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

Kimine göre Ece cadılık eğitimi almaktaydı. Bu iddialardan sonra gözler bir anda şarlatanlara odaklandı. Söz konusu yalan pazarının tam 150 milyon dolar 5.5 milyar TL olduğu vurgulandı.

DOKUNMA UZMANI!

İşte bu pazardan sosyete de nasibini aldı. Eski manken Burcu Kutluk, kendisini sertifikalı yoga eğitmeni, dokunma terapisi uzmanı, doğum koçu, nefes kolaylaştırıcısı olarak tanıttı. "Journey to Freedom" yani "Özgürlüğe Yolculuk" adlı bir paket hazırladı. "Arın"manın adresi Tayland'ın cennet adası Koh Phan Gan'dı. 6-13 Mart arasında yapılan kampın fiyatı iddiaya göre kişi başı 20 bin dolar yani 731 bin Lira'ydı. Kutluk, "Asıl özgürlük kendi içimizdeki sesleri ayrıştırmak. Kendimizle şefkat ve keyif içinde kalabilmek" diyerek kampının reklamını yaptı. İşte aralarında Cem Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey ile kızı Paris'in de olduğu 12 sosyetik Kutluk'un bu programına katıldı!