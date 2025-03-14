TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan'ın eski eşi de o gruplarda çıktı
Mimar Ece Gürel’in ölümü, “Büyücülük, cadılık, çığlık terapisi” gibi konuları gündeme getirdi. Dokunma terapisi, ruh arındırma, içsel yolculuk gibi yalanlarla oluşturulan duygusal pazar sosyeteyi de sardı! Cem Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey ile 11 sosyetik, soluğu Thailand'da aldı! Sarılmaya, kahkaha atmaya ve tütsülenmeye kişi başı tam 20 bin olar (731 bin TL) ödeme yaptı.
İStanbul'da yaşayan mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sırra kadem bastı. 4 gün sonra bulundu ama kurtarılamadı. Herkes "Neden oradaydı" sorusuna merak aradı.
Kimine göre Ece cadılık eğitimi almaktaydı. Bu iddialardan sonra gözler bir anda şarlatanlara odaklandı. Söz konusu yalan pazarının tam 150 milyon dolar 5.5 milyar TL olduğu vurgulandı.
DOKUNMA UZMANI!
İşte bu pazardan sosyete de nasibini aldı. Eski manken Burcu Kutluk, kendisini sertifikalı yoga eğitmeni, dokunma terapisi uzmanı, doğum koçu, nefes kolaylaştırıcısı olarak tanıttı. "Journey to Freedom" yani "Özgürlüğe Yolculuk" adlı bir paket hazırladı. "Arın"manın adresi Tayland'ın cennet adası Koh Phan Gan'dı. 6-13 Mart arasında yapılan kampın fiyatı iddiaya göre kişi başı 20 bin dolar yani 731 bin Lira'ydı. Kutluk, "Asıl özgürlük kendi içimizdeki sesleri ayrıştırmak. Kendimizle şefkat ve keyif içinde kalabilmek" diyerek kampının reklamını yaptı. İşte aralarında Cem Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey ile kızı Paris'in de olduğu 12 sosyetik Kutluk'un bu programına katıldı!
EN PAHALI OTEL...
Aslında her gün almak zorunda oldukları nefes için terapi yaptı. Kendilerini tütsülettirip birbirine sarıldı! Kimi zaman sahilde kimi zaman da ormanda koşup kendilerini kırlara attı. Ancak sosyetikler ruhlarını doğal ortamlara bıraksa da Koh Phan Gan'ın en pahalı otelinde kaldı. Ayrıca kamp günlüğü özel bir fotoğrafçı tarafından kare kare fotoğraflandı. Yoga ve farkındalık alanında Burcu Kutluk, nefes ve şefkat alanında Raquel Habib, hareket ve beden pratiklerinde Görkem Doğan, beslenme sohbetlerinde Hülya Arslantaş Gül sosyetikleri aydınlattı! Bu görüntüleri görenler "Bir nefese 731 bin TL ödemek de nedir" diyerek tepkilerini yazdı.