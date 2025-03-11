Ece Gürel neyin "kurbanı" oldu? "Cadı" kazanı! "Enerji" diyerek vatandaşı soyuyorlar

Türkiye ormanda kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Mimar Ece Gürel'in ölümünü konuşuyor.
Genç mimar Ece'nin ormanda kaybolmasının ardından gelen acı haber, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Ölümündeki sır perdesi aralanamazken, ortaya atılan iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Acılı babanın "Kızımı kurban ettiler" sözleri dikkat çekerken, gözler vatandaşları dolandıran organizasyonlara çevrildi.
MANTAR GİBİ TÜREYİP SEKTÖR HALİNE GELDİLER
Son dönemde mantar gibi türeyen ve sosyal medyada milyonlara ulaşan bu akımlar, insanların manevi boşluklarını kullanmayı hedefledi. Otel ve sosyal medyadaki seanslarla milyonlarca dolarlık sektör haline geldi.
Kimi zaman tarihi mekanları bile kullanan bu gruplar, "ağlama seansı, aile dizimi, çakra açma, enerji taşıma" gibi akıllara durgunluk veren uygulamalar geliştirdi. Her kesimden büyük tepki çekti: Gençleri koruyun!
VURGUN ENERJİSİ: KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATIYOR
Kendini "kuantum uzmanı" olarak tanıtan bazı isimler, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye tur düzenledi.
Ağlama ve enerji yükleme yalanıyla milyonlarca lirayı cebe indirdi.
İşte sözde seanslardan elde edilen kazançlar:
Ağlama Seansı: 110 bin TL
Uyanış Buluşması: 100 bin TL
Aile Dizimi: 50 bin TL
Yoga Kampı: 50 bin TL
Uzay Çağrısı: 40 bin TL
Çakra Açma: 25 bin TL
Enerji Verme: 15 bin TL
"KIZIMI KURBAN ETTİLER"
Ece gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık okuluna gitmediğini sadece astronomi dersi aldığını dile getirdi. cadılık eğitimi haberlerine gözyaşlarıyla isyan eden baba, "Kızımı kurban ettiler" dedi.
Baba Koçoğlu, "astroloji dersini aldığını biliyoruz. cadılık eğitimi gibi bir şey yok. benim kızım oruçluydu. oruçlu cadı mı olur? saçma sapan şeylere yer yok. kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. bunlar çok acı suçlamalar. acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. yazıklar olsun. hiç alakasız bir şey. ben kızımın her zaman arkasındayım. kesinlikle böyle bir şey yok. olsa kızım bana söylerdi. astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. sonuna kadar gideceğim olayın. size her şeyi anlattım" dedi.
"İŞİN İÇİNDE BAŞKA BİR ŞEY VAR"
Muharrem Koçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kafamda bir sürü soru işareti var. Telefonu 3 buçuk saat çaldığı halde cevap vermedi. Bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşünüyorum. 4 gün boyunca orada kendim hiç uyumadan ve giyinik olduğumu halde ateşin başında durduk ve yine de dondum.
Üstündekileri çıkarıp telefonu bırakacak bir insan değil. Bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yapamasa mutlaka navigasyona bakıp yolunu bulurdu. 112'yi arardı ve yine çıkardı. Soru işaretleri var bu işte. AFAD 4 gün boyunca gece gündüz aradı. Hadi gece görmeyebilir ama gündüz aramalarında neden bulamadılar. AFAD'ın nasıl çalıştığını kendim gördüm. Bulunmaması imkansız bir şey..."
GÖZALTINA ALINAN "HOCA" NE DEDİ?
Ece Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen, gözaltına alınıp bırakıldı.
Hakim karşısına çıkan Hale Nur Özen, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı 'cadılık' içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Takvim Gazetesi 11 Mart 2025