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Türkiye'den dünya çapında dev operasyon! Küresel uyuşturucu ağı ortaya çıktı

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Orkinos-Bulut' operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. 4 büyük organize uyuşturucu şebekesinin çökertildiği operasyonda, zanlıların haberleşmek için kriptolu iletişim ağı kullandıkları belirlendi. Polis ekiplerinin kriptolu iletişim ağındaki mesajların deşifre etmesiyle, operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi. 4 uyuşturucu şebekesinin çökertildiği uluslararası operasyonda 234 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:48
Türkiye’den dünya çapında dev operasyon! Küresel uyuşturucu ağı ortaya çıktı

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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarını işbirliğiyle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 9'u yurtdışında olmak üzere 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı.

4 uyuşturucu şebekesinin çökertildiği 'Orkinos-Bulut' operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. (DHA)4 uyuşturucu şebekesinin çökertildiği 'Orkinos-Bulut' operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. (DHA)

KRİPTOLU İLETİŞİM AĞINDAKİ MESAJLAR ÇÖZÜLDÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 büyük suç örgütünün yakalanmamak için kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçları olduğu saptandı. Söz konusu kriptolu iletişim ağını çözen ve buradaki mesajlara ulaşan ekipler, küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkardı.

11 ÜLKENİN POLİS TEŞKİLATIYLA BİLGİ BELGE PAYLAŞIMI
Ekipler çalışmalarında suç şebekelerinin Türkiye'ye, Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden exstacy üretimi ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını ortaya çıkardı. Polis ekipleri İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımına başladı.

Uluslararası operasyonda 234 kişi gözaltına alındı. (Takvim.com.tr)Uluslararası operasyonda 234 kişi gözaltına alındı. (Takvim.com.tr)

234 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da destek verdiği çalışmalarda Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapan İstanbul polisi, zanlıların kimlik ve adres bilgileriyle, karıştığı suçları yetkililerle paylaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda 9'u yurtdışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alındı. Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlarda Türk polisleri görev yaparken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu yerinde takip etti.

4 uyuşturucu şebekesinin çökertildiği 'Orkinos-Bulut' operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. (DHA)4 uyuşturucu şebekesinin çökertildiği 'Orkinos-Bulut' operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. (DHA)

OPERASYONDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
Ayrıca operasyon anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Operasyonun ardından Hollanda'da bulunan Avrupa Polis Teşkilatı Europol merkezinde ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları ve operasyonun takip edildiği anlara ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

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