Türkiye’den dünya çapında dev operasyon! Küresel uyuşturucu ağı ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarını işbirliğiyle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 9'u yurtdışında olmak üzere 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı.

4 uyuşturucu şebekesinin çökertildiği 'Orkinos-Bulut' operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. (DHA)

KRİPTOLU İLETİŞİM AĞINDAKİ MESAJLAR ÇÖZÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 büyük suç örgütünün yakalanmamak için kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçları olduğu saptandı. Söz konusu kriptolu iletişim ağını çözen ve buradaki mesajlara ulaşan ekipler, küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkardı.

11 ÜLKENİN POLİS TEŞKİLATIYLA BİLGİ BELGE PAYLAŞIMI

Ekipler çalışmalarında suç şebekelerinin Türkiye'ye, Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden exstacy üretimi ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını ortaya çıkardı. Polis ekipleri İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımına başladı.