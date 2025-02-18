CHP kurultayında "şaibe" tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan "30-40 tane ifade var" diyerek anlattı: "Değişik gelişmeler göreceksiniz"

ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr) "ÖZEL'İN DESTEKLENMESİ İÇİN İMAMOĞLU VASITASIYLA PARA DAĞITILDI" Delegelere çantalarla para dağıtıldığını söyleyen Karaaslan, İmamoğlu, Özel, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve tutuklanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın isimlerini verip "İstanbul'da büyük bir iş adamı olan Aziz İhsan Aktaş isimli kişi CHP Kurultayında Özgür Özel'in desteklenmesi için İmamoğlu vasıtası ile yüklü miktarda para ayırıp dağıttı. Paraların asıl kaynağı bu kişidir" itirafında bulundu. Lütfü Savaş kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr) KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI Bir yandan da Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle mahkemeye başvurdu.

ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DEĞİŞİK GELİŞMELER OLACAK" DİYEREK ANLATTI: 30-40 TANE İFADE VAR



Öte yandan savcılığa gidip itirafçı olan CHP'li Hatip Karaaslan'dan kurultaya ilişkin "şaibe" soruşturmasının seyrini değiştirecek bir açıklama daha geldi.



İzmir merkezli "Son Mühür" isimli yerel bir medya organına konuşan Karaaslan, "Ben gerçek olan her şeyi anlattım. İfademdeki her şey doğrudur. Bir kelime fazla ve bir kelime eksik yok. Bunu herkes biliyor. Önümüzdeki hafta değişik gelişmeler göreceksiniz. 30-40 tane ifade var. Göreceksiniz nelerin döndüğünü, kimin haklı ve haksız olduğu ortaya çıkacak. Ben söylediklerimin arkasındayım. Disiplin sürecini başlatsınlar. Sorun değil. Beni buraya somut koşullar itti" açıklamasında bulundu.