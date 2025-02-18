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CHP kurultayında "şaibe" tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan "30-40 tane ifade var" diyerek anlattı: "Değişik gelişmeler göreceksiniz"

CHP'nin "şaibe" ile anılan 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu. Kurultayın iptali için dava açılırken İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın itirafları ses getirdi. Özel'in desteklenmesi için İmamoğlu vasıtasıyla para dağıtıldığı, Cemil Tugay'ın da buna aracılık ettiğini söyleyen Karaaslan'dan soruşturmanın seyrini değiştirecek bir açıklama daha geldi. "İfademdeki her şey doğrudur" diyen CHP İzmir delegesi "Önümüzdeki hafta değişik gelişmeler göreceksiniz. 30-40 tane ifade var. Göreceksiniz nelerin döndüğünü, kimin haklı ve haksız olduğu ortaya çıkacak" dedi. Peki, kim bu Hatip Karaaslan

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 07:46 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 07:46
CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz

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    "Şaibe" iddiaları ile anılan ve iptali için dava açılan olaylı CHP kurultayına ilişkin tartışmalar sürüyor.

    CHP İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Tanık olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat başvurup ifade veren Karaaslan, kendisine "Özgür Özel'i destekle, istediğin kadar para verelim" denildiğini anlattı.

    ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)

    "ÖZEL'İN DESTEKLENMESİ İÇİN İMAMOĞLU VASITASIYLA PARA DAĞITILDI"

    Delegelere çantalarla para dağıtıldığını söyleyen Karaaslan, İmamoğlu, Özel, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve tutuklanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın isimlerini verip "İstanbul'da büyük bir iş adamı olan Aziz İhsan Aktaş isimli kişi CHP Kurultayında Özgür Özel'in desteklenmesi için İmamoğlu vasıtası ile yüklü miktarda para ayırıp dağıttı. Paraların asıl kaynağı bu kişidir" itirafında bulundu.

    Lütfü Savaş kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr)Lütfü Savaş kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr)

    KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

    Bir yandan da Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle mahkemeye başvurdu.

    ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)

    "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DEĞİŞİK GELİŞMELER OLACAK" DİYEREK ANLATTI: 30-40 TANE İFADE VAR

    Öte yandan savcılığa gidip itirafçı olan CHP'li Hatip Karaaslan'dan kurultaya ilişkin "şaibe" soruşturmasının seyrini değiştirecek bir açıklama daha geldi.

    İzmir merkezli "Son Mühür" isimli yerel bir medya organına konuşan Karaaslan, "Ben gerçek olan her şeyi anlattım. İfademdeki her şey doğrudur. Bir kelime fazla ve bir kelime eksik yok. Bunu herkes biliyor. Önümüzdeki hafta değişik gelişmeler göreceksiniz. 30-40 tane ifade var. Göreceksiniz nelerin döndüğünü, kimin haklı ve haksız olduğu ortaya çıkacak. Ben söylediklerimin arkasındayım. Disiplin sürecini başlatsınlar. Sorun değil. Beni buraya somut koşullar itti" açıklamasında bulundu.

    İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın itirafı sonrası CHP il yönetiminde kriz çıktı (Takvim.com.tr)İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın itirafı sonrası CHP il yönetiminde kriz çıktı (Takvim.com.tr)

    İZMİR DELEGELERİ ARASINDA KRİZ ÇIKTI

    Tartışmalar sürerken CHP'nin İzmir delegeleri arasında kriz çıktı. Hatip Karaaslan'ın itirafları sonrası CHP il yönetiminin 57 kurultay delegesi için oluşturduğu Whatsapp grubundan birçok kişinin ayrıldığı söyleniyor.

    CHP İzmir İl Yönetimi ise Hatip Karaaslan hakkında "disiplin" süreci başlattı.

    CHP kurultayına ilişkin ʺşaibeʺ itirafında bulunan İzmir delegesi Hatip Karaaslan (Takvim.com.tr)CHP kurultayına ilişkin ʺşaibeʺ itirafında bulunan İzmir delegesi Hatip Karaaslan (Takvim.com.tr)

    İŞTE HATİP KARAASLAN

    İzmir'den Ankara'ya gidip CHP kurultayında gördüklerini anlatan "şaibe" soruşturmasının seyrini değiştirecek itiraflarda bulunan CHP İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın kim olduğu birçok kişi tarafından merak edildi.

    Takvim.com.tr, Karaaslan'ın fotoğrafına ulaştı.


    Türkiyede ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHPli Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan AktaşTürkiyede ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHPli Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş






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