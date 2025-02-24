Başkan Erdoğan yeni dönemin yol haritasını çizdi! AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde değişim rüzgarı esti

8. Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı kemali edep ile yad ediyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir.

İçinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir, okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay-yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır. Bu büyük kongreyi de uzun yolcuğun tazelenmesi, yeni kilometre taşı olarak görüyoruz. Kongre sürecimizde il başkanlarımızın 4'te üçünün değiştiğini görüyoruz, ilçe başkanlarımızın 3'te ikisinin değiştiğini görüyoruz.

BU YURDU VATAN EYLEDİK: Biz Anadolu'ya bin yıl önce, yeni değil yeniden geldik. Bu yurdu vatan eyledik. Dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz.



PARADAN KULELERLE ULAŞMADIK: Bu tarihi başarıya Çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Sözüne, ahdine sahip kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.



TOKSİK MUHALEFET ELEŞTİRİSİ: Ülkenin seçilmiş başbakanının, bakanlarının idam edildiğini gördük. Fidan gibi delikanlıların idam edildiğini gördük. AK Parti'nin olduğu yerde çözümsüzlüğe de umutsuzluğa da halel getirecek girişime yer yoktur. Ülkemizin her meselesinin bu toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.



MUHALEFETİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizden de kaçınmayacağız. Bunu da siyasetin er meydanında yapacağız. Terörsüz Türkiye bir milli mutabakatın beklentisidir.



TÜRKİYE YÜZYILI REFORM PROGAMI: Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Bu program ile önemli atılımlar yapacağız. Programımızı ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler ile milletimizin beklentimizin anlayışına cevap verecek şekilde hazırladık. Yeni yatırım teşvik sistemi ile üretim ve refah seviyesinin arttığını göreceğiz. Sosyal konut projemizle kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz...

'A TAKIMI' YENİLENDİ

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi düzenlendi. Kongrede 1607 delege oy kullandı. Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.



MKYK'YA YENİ ÜYELER:

AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden isimler de yer aldı.



İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman listede yer aldı.



Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olduğu dönemde bir süre danışmanlığını da yapan kamuoyu araştırmacısı Faruk Acar da MKYK üyesi oldu.



AK Parti kongresinden bir gün önce Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da MKYK listesine giren isimlerden oldu.

Gelecek Partisi'nden daha önce istifa eden bir diğer isim Nedim Yamalı da listede yer aldı.



Dikkat çeken isimlerden biri de eski yıldız futbolcu Mesut Özil oldu.



İKİ GENÇ SİYASETÇİ: Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, MKYK listesine giren isimlerden.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Erdoğan, salon dışında 60 bin kişilik kalabalığa yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp muhasebemizi yaptık. Yeni döneme Bismillah diyoruz" dedi.

DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 70

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir 'AK Parti kongrelerimizde genel merkez ölçeğinde yapılan incelemelerde yüzde 70'e yakın teşkilatlarımızda bir yenilenme söz konusu oldu.' dedi.



MAHALLE MAHALLE...

Abdullah Özdemir, "Kıymetli isimleri hem gençliği hem tecrübeyi bir araya getirdik. Yeni dönemin sahadaki görünürlüğünü de yansıtmaya başladık. Vaat eden çalışmalara başladık. Mahalle mahalle çalışmaları hızlandırdık. Dinamik bir yapıyı İstanbul'da oluşturacağız" diye konuştu.

"KAYIT DIŞI SİYASET BİTTİ"

İş dünyasında da önemli adımlar attık. Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar devam ediyor. Siyasete hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin değiştiğini kabullenemiyorlar. Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmektir. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır.



FİLİSTİNLİLER GÖÇ ETTİRİLEMEZ

Başkan Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü. Erdoğan, Filistinliler'in Mısır ve Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini belirtti.

İŞTE YENİ MKYK

Abdulkadir Develi

Abdurrahman Akyüz

A. Baha Öğütken

Ahmet Bilal Kıymaz

Ahmet Büyükgümüş

A. Mücahit Arınç

Ali İhsan Yavuz

Ayşe Keşir

Aziz Babuşcu

Belgin Uygur

Cengiz Tokmak

Cihad Terzioğlu

Çiğdem Karaaslan

Derya Ayaydın

Dursun Ataş

Efkan Ala

Erkan Güral

Erkan Kandemir

Eyyüp Kadir İnan

Fahrettin Yahşi

F. Sadullah Selman

Fatih Şahin

F. Betül Sayan Kaya

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerebakan

Hamza Dağ

Hasan Basri Yalçın

Hayati Yazıcı

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalyoncu Koç

Hilmi Türkmen

Hülya Terzioğlu

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mahir Ünal

Mehmet Kırmızı

M.Umut Tuncer

Melek Duman

M. M. Tevfik Türel

Mesut Özil

M. Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Elitaş

M. Hulki Cevizoğlu

M. Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Mustafa Şen

Naim Makas

Nihat Zeybekçi

Nihal Ayan

Osman Gökçek

Ömer Çelik

Ömer Faruk Besli

Ömer İleri

Ömer Serdar

Önder Matlı

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

S. Yazıcı Özbudun

Serpil Kavrak

Sevan Sıvacıoğlu

Sevilay Tuncer

Seyithan İzsiz

Temel Başalan

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Ünal Karaman

Veli Arslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Zakir Avşar

Ziya Serdar Kılıç

MHP lideri Bahçeli, Kongre'ye milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı gönderdi. Erdoğan da konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etti.

KONGRE NOTLARI

Vatandaş, Ankara'nın kavurucu soğuğuna aldırış etmedi. 60 bin kişi, kongreye akın etti.



"Adında AK, Işığında İstikbal" konsepti dikkat çekti. Ayrıca iki yeni şarkı dillendirildi.



MHP, CHP, İyi Parti, HÜDAPAR ve BBP'nin de yer aldığı 10 parti, temsilci gönderdi.



Azerbaycan, Çin ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 22 parti ve 42 temsilci geldi.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kongreye katılan isimler arasında boy gösterdi.



MHP lideri Bahçeli, 1071 adet gül, 1453 adet karanfil ile Türk Bayrağı işlenmiş çelenk gönderdi.