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Başkan Erdoğan yeni dönemin yol haritasını çizdi! AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde değişim rüzgarı esti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Başkan Erdoğan yeni dönemin yol haritasını çizdi! AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde değişim rüzgarı esti

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    Başlıkların Devamı

    8. Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı kemali edep ile yad ediyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir.

    İçinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir, okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay-yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır. Bu büyük kongreyi de uzun yolcuğun tazelenmesi, yeni kilometre taşı olarak görüyoruz. Kongre sürecimizde il başkanlarımızın 4'te üçünün değiştiğini görüyoruz, ilçe başkanlarımızın 3'te ikisinin değiştiğini görüyoruz.

    Başkan Erdoğandan AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalar

    BU YURDU VATAN EYLEDİK: Biz Anadolu'ya bin yıl önce, yeni değil yeniden geldik. Bu yurdu vatan eyledik. Dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz.

    PARADAN KULELERLE ULAŞMADIK: Bu tarihi başarıya Çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Sözüne, ahdine sahip kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.

    TOKSİK MUHALEFET ELEŞTİRİSİ: Ülkenin seçilmiş başbakanının, bakanlarının idam edildiğini gördük. Fidan gibi delikanlıların idam edildiğini gördük. AK Parti'nin olduğu yerde çözümsüzlüğe de umutsuzluğa da halel getirecek girişime yer yoktur. Ülkemizin her meselesinin bu toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

    MUHALEFETİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizden de kaçınmayacağız. Bunu da siyasetin er meydanında yapacağız. Terörsüz Türkiye bir milli mutabakatın beklentisidir.

    TÜRKİYE YÜZYILI REFORM PROGAMI: Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Bu program ile önemli atılımlar yapacağız. Programımızı ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler ile milletimizin beklentimizin anlayışına cevap verecek şekilde hazırladık. Yeni yatırım teşvik sistemi ile üretim ve refah seviyesinin arttığını göreceğiz. Sosyal konut projemizle kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz...

    'A TAKIMI' YENİLENDİ
    AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi düzenlendi. Kongrede 1607 delege oy kullandı. Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

    MKYK'YA YENİ ÜYELER:
    AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden isimler de yer aldı.

    İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman listede yer aldı.

    Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olduğu dönemde bir süre danışmanlığını da yapan kamuoyu araştırmacısı Faruk Acar da MKYK üyesi oldu.

    AK Parti kongresinden bir gün önce Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da MKYK listesine giren isimlerden oldu.

    Gelecek Partisi'nden daha önce istifa eden bir diğer isim Nedim Yamalı da listede yer aldı.

    Dikkat çeken isimlerden biri de eski yıldız futbolcu Mesut Özil oldu.

    İKİ GENÇ SİYASETÇİ: Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, MKYK listesine giren isimlerden.

    AK Partinin A Takımı Takvim.com.trye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisiAK Partinin A Takımı Takvim.com.trye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi
    AK Parti'nin A Takımı Takvim.com.tr'ye konuştu! Değişimi "Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi" diye tanımladılar: Hedef en ilerisi

    YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
    Erdoğan, salon dışında 60 bin kişilik kalabalığa yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp muhasebemizi yaptık. Yeni döneme Bismillah diyoruz" dedi.

    Takvim.com.tr AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç TürkiyeTakvim.com.tr AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye
    Takvim.com.tr AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye

    DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 70
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir 'AK Parti kongrelerimizde genel merkez ölçeğinde yapılan incelemelerde yüzde 70'e yakın teşkilatlarımızda bir yenilenme söz konusu oldu.' dedi.

    MAHALLE MAHALLE...
    Abdullah Özdemir, "Kıymetli isimleri hem gençliği hem tecrübeyi bir araya getirdik. Yeni dönemin sahadaki görünürlüğünü de yansıtmaya başladık. Vaat eden çalışmalara başladık. Mahalle mahalle çalışmaları hızlandırdık. Dinamik bir yapıyı İstanbul'da oluşturacağız" diye konuştu.

    Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde yeniden genel başkanlığa seçildiBaşkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde yeniden genel başkanlığa seçildi
    Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi

    "KAYIT DIŞI SİYASET BİTTİ"
    İş dünyasında da önemli adımlar attık. Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar devam ediyor. Siyasete hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin değiştiğini kabullenemiyorlar. Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmektir. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır.

    FİLİSTİNLİLER GÖÇ ETTİRİLEMEZ
    Başkan Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü. Erdoğan, Filistinliler'in Mısır ve Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini belirtti.

    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğanın A Takımı... Mesut Özil sürpriziAK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğanın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
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    İŞTE YENİ MKYK
    Abdulkadir Develi
    Abdurrahman Akyüz
    A. Baha Öğütken
    Ahmet Bilal Kıymaz
    Ahmet Büyükgümüş
    A. Mücahit Arınç
    Ali İhsan Yavuz
    Ayşe Keşir
    Aziz Babuşcu
    Belgin Uygur
    Cengiz Tokmak
    Cihad Terzioğlu
    Çiğdem Karaaslan
    Derya Ayaydın
    Dursun Ataş
    Efkan Ala
    Erkan Güral
    Erkan Kandemir
    Eyyüp Kadir İnan
    Fahrettin Yahşi
    F. Sadullah Selman
    Fatih Şahin
    F. Betül Sayan Kaya
    Fadime Zehra Şener
    Gökhan Diktaş
    Halit Yerebakan
    Hamza Dağ
    Hasan Basri Yalçın
    Hayati Yazıcı
    Haydar Ali Yıldız
    Hilal Kalyoncu Koç
    Hilmi Türkmen
    Hülya Terzioğlu
    Hüseyin Yayman
    İdris Nebi Hatipoğlu
    İsmet Gergerli
    Kürşad Zorlu
    Mahir Ünal
    Mehmet Kırmızı
    M.Umut Tuncer
    Melek Duman
    M. M. Tevfik Türel
    Mesut Özil
    M. Faruk Acar
    Mustafa Demir
    Mustafa Elitaş
    M. Hulki Cevizoğlu
    M. Nedim Yamalı
    Mustafa Özkan
    Mustafa Şen
    Naim Makas
    Nihat Zeybekçi
    Nihal Ayan
    Osman Gökçek
    Ömer Çelik
    Ömer Faruk Besli
    Ömer İleri
    Ömer Serdar
    Önder Matlı
    Sadettin Hülagü
    Selçuk Sümer
    S. Yazıcı Özbudun
    Serpil Kavrak
    Sevan Sıvacıoğlu
    Sevilay Tuncer
    Seyithan İzsiz
    Temel Başalan
    Türk İslam Karakoç
    Umut Arman Sonay
    Ünal Karaman
    Veli Arslan
    Yusuf Ziya Yılmaz
    Zafer Sırakaya
    Zakir Avşar
    Ziya Serdar Kılıç

    MHP lideri Bahçeliden AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğanı arayıp tebrik ettiMHP lideri Bahçeliden AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğanı arayıp tebrik etti
    MHP lideri Bahçeli'den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

    MHP lideri Bahçeli, Kongre'ye milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı gönderdi. Erdoğan da konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etti.

    KONGRE NOTLARI
    Vatandaş, Ankara'nın kavurucu soğuğuna aldırış etmedi. 60 bin kişi, kongreye akın etti.

    "Adında AK, Işığında İstikbal" konsepti dikkat çekti. Ayrıca iki yeni şarkı dillendirildi.

    MHP, CHP, İyi Parti, HÜDAPAR ve BBP'nin de yer aldığı 10 parti, temsilci gönderdi.

    Azerbaycan, Çin ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 22 parti ve 42 temsilci geldi.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kongreye katılan isimler arasında boy gösterdi.

    MHP lideri Bahçeli, 1071 adet gül, 1453 adet karanfil ile Türk Bayrağı işlenmiş çelenk gönderdi.

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