MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! Gül, karanfil, orkide... 1071 ve 1453 vurgusu

3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti , 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından olağan büyük kongreye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal! AK Parti" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den AK Parti büyük kongresine anlamlı hediye (Takvim.com.tr) BAHÇELİ'DEN ANLAMLI HEDİYE Cumhur İttifakı paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi , AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne anlamlı ve manalı bir hediye gönderdi. MHP lideri Devlet Bahçeli 'nin talimatıyla milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı hazırlandı.

MHP lideri Bahçeli'den AK Parti büyük kongresine anlamlı hediye (Takvim.com.tr)



1071 ADET GÜL, 1453 ADET KARANFİL, 23 BEYAZ ORKİDE



Bu anlamlı armağan; 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul'un Fethi'ni, Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.

Bahçeli'nin gönderdiği hediye, parti tarafından, "Güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesi" olarak tanımlandı.

