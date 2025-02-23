SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Takvim.com.tr AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Takvim.com.tr ekibinden editörümüz Fatma Gül Ankara'daki tarihi buluşmayı özel röportajlarıyla anbean aktarıyor. Kongrede mikrofonlarımıza konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir değişen kadroların genç ama deneyimli olduğunu belirtti. Yeni dönemde Türkiye'yi süper güç yapma hedefine doğru ilerleyeceklerini ifade eden Özdemir, "Türkiye'nin ne diyeceğini duymadan hiçbir işin yapılmayacağı bir döneme inşallah ülkemizi ulaştıracağız." dedi.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 10:37
Takvim.com.tr AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor.

    Büyük bir yenilenmenin yaşandığı kongreyi Takvim.com.tr özel röportajlarıyla yakında takip ediyor...

    CANLI ANLATIM
    10:10 23 Şubat 2025
    HEDEF TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ YAPMAK

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, editörümüz Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı. 

     



    DENEYİMLİ BİR GENÇLİK

    100 bine yakın partilinin Ankara'da olduğuna dikkat çekene Özdemir, "Yeni dönemimize hayırlı olsun inşallah" dedi. Değişimin parti içinde görev almış deneyimli genç kadrolarla gerçekleştiğinin altını çizen Özdemir, "Ben genç bir il başkanıyım. Fakat yaklaşık 20 yıllık bir AK Parti geçmişimiz var. 2006 yılında AK Parti Gençlik Kolları ile başladık siyasete." ifadelerini kullandı. 

     

    Değişen AK Parti kadrolarının yeni dönemde Türkiye'yi süper güç yapma hedefine doğru ilerleyeceğini belirten Özdemir, "Zaten artık yeni dünya düzenin uluslararası dergilerde gösteriyor, en önemi aktörlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız.Türkiye'nin ne diyeceğini duymadan hiçbir işin yapılmayacağı bir döneme inşallah ülkemizi ulaştıracağız. " şeklinde konuştu. 

    MYK ve MKYK listeleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Özdemir, "Onu sadece Cumhurbaşkanımız biliyor." dedi. 