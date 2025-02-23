Takvim.com.tr AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye

HEDEF TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ YAPMAK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, editörümüz Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı.





DENEYİMLİ BİR GENÇLİK

100 bine yakın partilinin Ankara'da olduğuna dikkat çekene Özdemir, "Yeni dönemimize hayırlı olsun inşallah" dedi. Değişimin parti içinde görev almış deneyimli genç kadrolarla gerçekleştiğinin altını çizen Özdemir, "Ben genç bir il başkanıyım. Fakat yaklaşık 20 yıllık bir AK Parti geçmişimiz var. 2006 yılında AK Parti Gençlik Kolları ile başladık siyasete." ifadelerini kullandı.

Değişen AK Parti kadrolarının yeni dönemde Türkiye'yi süper güç yapma hedefine doğru ilerleyeceğini belirten Özdemir, "Zaten artık yeni dünya düzenin uluslararası dergilerde gösteriyor, en önemi aktörlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız.Türkiye'nin ne diyeceğini duymadan hiçbir işin yapılmayacağı bir döneme inşallah ülkemizi ulaştıracağız. " şeklinde konuştu.

MYK ve MKYK listeleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Özdemir, "Onu sadece Cumhurbaşkanımız biliyor." dedi.