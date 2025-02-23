AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda bayrak değişimi! Hamza Dağ görevini Muhammed Faruk Acar’a devretti

Dağ, AK Parti Genel Merkezi Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 8. Büyük Olağan Kongre sürecini bugün tamamladıklarını belirterek, kongrenin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) belli olduğunu hatırlattı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)

Bu kapsamda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir bayrak değişimi yaşandığını dile getiren Dağ, 21 Mart 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu görevin kendisine tevdi edildiğini ve yaklaşık 4 yıldır görevi yürüttüğünü ifade etti.

Görevi süresince yaptıkları çalışmalara değinen Dağ, "2023 kampanyası belki de Cumhuriyet tarihinin en zor kampanyalarından birisiydi. Cumhuriyet tarihinin en sert seçimini göreceğimizi ifade etmiştik ve o kampanya 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' ile birlikte Türkiye'nin her yerinde gerçekten ekip arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir iş çıkartmaya gayret ettik. Neticesinde de yüzde 52 oranında oyla Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Kendisine üstlendiği görevleri layık gören Erdoğan'a teşekkür eden Dağ, "Allah, ondan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin." dedi.