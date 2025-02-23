AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda bayrak değişimi! Hamza Dağ görevini Muhammed Faruk Acar’a devretti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, görevini Muhammed Faruk Acar'a devretti.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, görevini Muhammed Faruk Acar'a devretti.
Dağ, AK Parti Genel Merkezi Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 8. Büyük Olağan Kongre sürecini bugün tamamladıklarını belirterek, kongrenin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) belli olduğunu hatırlattı.
Bu kapsamda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir bayrak değişimi yaşandığını dile getiren Dağ, 21 Mart 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu görevin kendisine tevdi edildiğini ve yaklaşık 4 yıldır görevi yürüttüğünü ifade etti.
Görevi süresince yaptıkları çalışmalara değinen Dağ, "2023 kampanyası belki de Cumhuriyet tarihinin en zor kampanyalarından birisiydi. Cumhuriyet tarihinin en sert seçimini göreceğimizi ifade etmiştik ve o kampanya 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' ile birlikte Türkiye'nin her yerinde gerçekten ekip arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir iş çıkartmaya gayret ettik. Neticesinde de yüzde 52 oranında oyla Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.
Kendisine üstlendiği görevleri layık gören Erdoğan'a teşekkür eden Dağ, "Allah, ondan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin." dedi.
Genel Merkez'de son 8 yılda üstlendiği Ar-Ge ve Eğitim ile Tanıtım ve Medya Başkanlıkları sayesinde çok büyük tecrübeler edindiğini dile getiren Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığını devrettiği Muhammed Faruk Acar'ın her iki alanda da profesyonel şekilde, ciddi anlamda emeği ve bilgisi olduğunu söyledi.
Dağ, şunları kaydetti:
"Bugün kendisine teslim ettiğimiz bu bayrağı o da çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bu süre zarfında edindiğimiz tecrübeler noktasında, kendisinin bizden soracağı bir şey olursa, hem kendisinin hem partimizin her zaman emrindeyiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman için emrindeyiz ve hayatımızın sonuna kadar da bu şekilde davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben yeni başkanımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum."
"BENİM İÇİN MUTLULUK VE ONUR KAYNAĞI"
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilen Muhammed Faruk Acar, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Acar, 8. Olağan Büyük Kongre'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Tanıtım ve Medya Başkanlığı bayrağını Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi.
Hamza Dağ'ın önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:
"Bulunduğu makamlarda sorumluluğunu üstlendiği noktalarda hem Ar-Ge'de analizleriyle, araştırmalarıyla doğru noktaya temas edebilmek, doğru veriye ulaşabilmek hem de Tanıtım Medya'da da doğru kampanyayı vatandaşa doğru şekilde anlatabilmek noktasında mesleği olmadığı halde siyaseten okuma yaparak bunları öğrenip en iyi şekilde uyguladığına bizzat bir kardeşi olarak şahitlik edebilirim. Bana göstermiş olduğu tüm nezaket ve samimiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum, var olsun."
Acar, Başkan Erdoğan'ın neferleri olarak bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacaklarını ifade etti.