PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bayrak değişimi! Hamza Dağ görevini Muhammed Faruk Acar’a devretti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, görevini Muhammed Faruk Acar’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Dağ, yaklaşık dört yıldır yürüttüğü görevi Başkan Erdoğan’ın takdiriyle devraldığını belirterek, Acar’a başarılar diledi. Yeni başkan Acar, Erdoğan’a teşekkür ederek bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacağını ifade etti.

AA AA
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 22:44 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 22:44
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda bayrak değişimi! Hamza Dağ görevini Muhammed Faruk Acar’a devretti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, görevini Muhammed Faruk Acar'a devretti.

    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğanın A Takımı... Mesut Özil sürpriziAK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğanın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan'ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)

    Dağ, AK Parti Genel Merkezi Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 8. Büyük Olağan Kongre sürecini bugün tamamladıklarını belirterek, kongrenin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) belli olduğunu hatırlattı.

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)

    Bu kapsamda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir bayrak değişimi yaşandığını dile getiren Dağ, 21 Mart 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu görevin kendisine tevdi edildiğini ve yaklaşık 4 yıldır görevi yürüttüğünü ifade etti.

    Görevi süresince yaptıkları çalışmalara değinen Dağ, "2023 kampanyası belki de Cumhuriyet tarihinin en zor kampanyalarından birisiydi. Cumhuriyet tarihinin en sert seçimini göreceğimizi ifade etmiştik ve o kampanya 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' ile birlikte Türkiye'nin her yerinde gerçekten ekip arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir iş çıkartmaya gayret ettik. Neticesinde de yüzde 52 oranında oyla Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

    Kendisine üstlendiği görevleri layık gören Erdoğan'a teşekkür eden Dağ, "Allah, ondan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin." dedi.

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)

    Genel Merkez'de son 8 yılda üstlendiği Ar-Ge ve Eğitim ile Tanıtım ve Medya Başkanlıkları sayesinde çok büyük tecrübeler edindiğini dile getiren Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığını devrettiği Muhammed Faruk Acar'ın her iki alanda da profesyonel şekilde, ciddi anlamda emeği ve bilgisi olduğunu söyledi.

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)

    Dağ, şunları kaydetti:

    "Bugün kendisine teslim ettiğimiz bu bayrağı o da çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bu süre zarfında edindiğimiz tecrübeler noktasında, kendisinin bizden soracağı bir şey olursa, hem kendisinin hem partimizin her zaman emrindeyiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman için emrindeyiz ve hayatımızın sonuna kadar da bu şekilde davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben yeni başkanımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum."

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. (AA)

    "BENİM İÇİN MUTLULUK VE ONUR KAYNAĞI"

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilen Muhammed Faruk Acar, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Acar, 8. Olağan Büyük Kongre'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Tanıtım ve Medya Başkanlığı bayrağını Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

    Hamza Dağ'ın önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

    "Bulunduğu makamlarda sorumluluğunu üstlendiği noktalarda hem Ar-Ge'de analizleriyle, araştırmalarıyla doğru noktaya temas edebilmek, doğru veriye ulaşabilmek hem de Tanıtım Medya'da da doğru kampanyayı vatandaşa doğru şekilde anlatabilmek noktasında mesleği olmadığı halde siyaseten okuma yaparak bunları öğrenip en iyi şekilde uyguladığına bizzat bir kardeşi olarak şahitlik edebilirim. Bana göstermiş olduğu tüm nezaket ve samimiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum, var olsun."

    Acar, Başkan Erdoğan'ın neferleri olarak bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

    AK Partide MYK açıklandı: Başkan Erdoğanın A takımında sürpriz isimler! İlk MKYKda neler konuşuldu?AK Partide MYK açıklandı: Başkan Erdoğanın A takımında sürpriz isimler! İlk MKYKda neler konuşuldu?
    Başkan Erdoğandan AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde önemli açıklamalar

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    AK Parti’de MYK açıklandı: Başkan Erdoğan’ın A takımında sürpriz isimler! İlk MKYK’da neler konuşuldu?
    Joker yine sahnede! Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2 | MAÇ SONUCU
    Mansur Yavaş adaylıktan vazgeçmedi! İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Olay mesaj
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan’ı arayıp tebrik etti
    Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin’e 5 ay sonra cenaze töreni! Soykırımcı İsrail’den Beyrut’ta alçak uçuş
    Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçildi
    AK Parti’nin A Takımı Takvim.com.tr’ye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi
    24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
    EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?
    CANLI | Meteorolojiden 7 ile turuncu 4 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek! Ağır taşıtlar için kısıtlama kaldırıldı
    Fitne girişimi ya da…
    Takvim.com.tr AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye
    Bakan Bayraktar Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiye’de petrol aranacak: Abdülhamid Han’ın 136 yıllık mirası
    Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Fenerbahçe’de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!