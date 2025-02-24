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Son dakika: DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum! Terör hükümlüsü Mehmet Alkan görevden alındı

DEM Partili belediyelerin terörle olan göbek bağı bir bir kesiliyor. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giyen DEM Parti Kars Kağızman Belediye aşkanı Mehmet Alkan görevden alındı. Alkan'ın yerine  Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak atandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 07:49 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 08:04
Son dakika: DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum! Terör hükümlüsü Mehmet Alkan görevden alındı

İÇİNDEKİLER

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    DEM Parti Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Terörden hüküm giyen Alkan görevden uzaklaştırıldı.

    DEM Parti Kars Kağızman Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan (Takvim.com.tr)DEM Parti Kars Kağızman Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan (Takvim.com.tr)


    ALKAN GÖREVDEN ALINDI KAYMAKAM KAYYUM OLARAK ATANDI

    İçişleri Bakanlığı, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

    DEM Partili Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı (Takvim.com.tr)DEM Partili Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı (Takvim.com.tr)

    Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

    KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

    Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet ALKAN'ın,

    Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezası alması nedeniyle;

    Mehmet ALKAN Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

    5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan DAŞTAN, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    24.02.2025

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