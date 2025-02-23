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AK Parti'nin A Takımı Takvim.com.tr'ye konuştu! Değişimi "Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi" diye tanımladılar: Hedef en ilerisi

AK Parti'nin A Takımı'nda yer alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve  AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı editörümüz Fatma Gül'e özel demeçler verdi. AK Parti'nin dünyaya örnek olduğu söylendi. Değişim "Tecrübe ve trendi harmanlama mücadelesi" olarak tanımlandı. Ana hedefin "Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri noktasına götürmek olduğu" ifade edildi

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 13:56
AK Parti’nin A Takımı Takvim.com.tr’ye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi

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    3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenledi.

    Yeni bir dönemin kapısını aralayan büyük kongre coşku dolu anlara sahne oldu.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu



    Takvim.com.tr, AK Parti'nin büyük gününde Ankara Spor Salonu'ndaki atmosferi yerinden takip etti.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı editörümüz Fatma Gül'e özel demeçler verdi.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (Takvim.com.tr)AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (Takvim.com.tr)

    HEDEF SÜPER GÜÇ TÜRKİYE

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir değişen kadroların genç ama deneyimli olduğunu belirtti.

    Yeni dönemde Türkiye'yi süper güç yapma hedefine doğru ilerleyeceklerini ifade eden Özdemir, "Türkiye'nin ne diyeceğini duymadan hiçbir işin yapılmayacağı bir döneme inşallah ülkemizi ulaştıracağız" dedi.

    AK Parti İstanbul Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç (Takvim.com.tr)AK Parti İstanbul Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç (Takvim.com.tr)

    "DÜNYAYA ÖRNEĞİZ"

    AK Parti İstanbul Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, "Değişim" derken birileri sadece isim değişikliği zannediyor. Biz değişim derken milletimizin artan talepleri ve ihtiyaçları bunların hepsinin karşılık bulacağı bir değişimi yönetiyoruz. Yeri geliyor isimleri değiştiriyoruz, yeri geliyor politikamızı değiştiriyoruz, yeri geliyor milletimizle kucaklaşacağımız noktaları yeniden gözden geçiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu



    "Değişim topyekun yönettiğimiz bir şey" diyen Dalkılıç, "AK Parti hem değişimin hem gelişimin hem dinamizmin hem disiplinin adıdır. AK Parti Türkiye'de siyasi partilere umarım örnek olur. Dünyaya zaten örneğiz" şeklinde konuştu.

    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (Takvim.com.tr)AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (Takvim.com.tr)


    "DEĞİŞİM TECRÜBE VE TRENDİ HARMANLAMA MÜCADELESİ"

    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı takvim.com.tr'ye konuştu



    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti büyük kongresinde "AK Parti'de değişimler sadece sayısal ve niceliksel anlamda değildir. Her zaman değişimler tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesidir" açıklamasını yaptı.

    AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (Takvim.com.tr)AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (Takvim.com.tr)

    "HEDEFİMİZ EN İLERİSİ"

    AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Hedefimiz ülkemizi, her alanda dünyanın en ileri noktasına götürmek. Gençlik ve kadın oranımız her alanda artıyor ve artmaya da devam edecek" dedi.

    AK Parti Kadın Kolları Başkanı takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu



    AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da AK Parti'nin kendi içerisindeki yenilenmeyi Türkiye'de siyasete bir düstur olarak getirmiş bir parti olduğunu söyledi.

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