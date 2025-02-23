AK Parti'nin A Takımı Takvim.com.tr'ye konuştu! Değişimi "Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi" diye tanımladılar: Hedef en ilerisi

3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenledi.
Yeni bir dönemin kapısını aralayan büyük kongre coşku dolu anlara sahne oldu.
Takvim.com.tr, AK Parti'nin büyük gününde Ankara Spor Salonu'ndaki atmosferi yerinden takip etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı editörümüz Fatma Gül'e özel demeçler verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (Takvim.com.tr)
HEDEF SÜPER GÜÇ TÜRKİYE
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir değişen kadroların genç ama deneyimli olduğunu belirtti.
Yeni dönemde Türkiye'yi süper güç yapma hedefine doğru ilerleyeceklerini ifade eden Özdemir, "Türkiye'nin ne diyeceğini duymadan hiçbir işin yapılmayacağı bir döneme inşallah ülkemizi ulaştıracağız" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç (Takvim.com.tr)
"DÜNYAYA ÖRNEĞİZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, "Değişim" derken birileri sadece isim değişikliği zannediyor. Biz değişim derken milletimizin artan talepleri ve ihtiyaçları bunların hepsinin karşılık bulacağı bir değişimi yönetiyoruz. Yeri geliyor isimleri değiştiriyoruz, yeri geliyor politikamızı değiştiriyoruz, yeri geliyor milletimizle kucaklaşacağımız noktaları yeniden gözden geçiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"Değişim topyekun yönettiğimiz bir şey" diyen Dalkılıç, "AK Parti hem değişimin hem gelişimin hem dinamizmin hem disiplinin adıdır. AK Parti Türkiye'de siyasi partilere umarım örnek olur. Dünyaya zaten örneğiz" şeklinde konuştu.