AK Parti'nin A Takımı Takvim.com.tr'ye konuştu! Değişimi "Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi" diye tanımladılar: Hedef en ilerisi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti büyük kongresinde "AK Parti'de değişimler sadece sayısal ve niceliksel anlamda değildir. Her zaman değişimler tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesidir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (Takvim.com.tr)



"HEDEFİMİZ EN İLERİSİ"



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Hedefimiz ülkemizi, her alanda dünyanın en ileri noktasına götürmek. Gençlik ve kadın oranımız her alanda artıyor ve artmaya da devam edecek" dedi.







AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da AK Parti'nin kendi içerisindeki yenilenmeyi Türkiye'de siyasete bir düstur olarak getirmiş bir parti olduğunu söyledi.

