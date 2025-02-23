CANLI | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: "Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak..."

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
Tarihi buluşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok önemli mesajlar verecek.
Takvim.com.tr tarihi kongreyle ilgili detayları anbean aktarıyor...
AK Parti'nin 12 Ekim'de ilçelerle başlayan kongre maratonu, illerden sonra bugün Büyük Kongre'yle taçlanıyor.
İşte bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongreden notlar:
YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ
Kongrede, 26 Şubat'ta 71 yaşına girecek olan Başkan Erdoğan için bir yaş günü sürprizi hazırlanması bekleniyor.
DELEGELERE ÖZEL HEDİYE
Parti delegelerine ise özel üretim ve Cumhurbaşkanı imzalı kol saati dağıtılacak.
62 BÜYÜKELÇİ, 34 DIŞ MİSYON ŞEFİ DAVETLİ
Kongreyi 62'si büyükelçi, 34'ü dış misyon temsilcisi davetli olarak izleyecek.
DÜNYA MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ
Kongreyi yerli ve yabancı 700 medya mensubunun izlemesi bekleniyor.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.
Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:
"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."
Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.