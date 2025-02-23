Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nden önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

GÖĞSÜMÜZDE GÜNEŞ GİBİ IŞIYAN

BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

İSTİKLALİ İSTİKBALE TAŞIYAN

BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

YESEVİ'DE AŞKIMIZIN MAYASI

MALAZGİRT'TE ALPERENLER RÜYASI

BİN YILDIR AKAN ANADOLU IRMAĞI

BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

SAFİ AŞK KESİLİR YUNUS'UN DİLİNDE

FETİH DUASIDIR FATİH'İN YÜREĞİNDE

İTTİHAT MÜHRÜDÜR YAVUZ'UN ELİNDE

BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

ZALİMİN KORKUSU, MAZLUMUN SESİ

HAKKIN YOLU, HAKİKATİN NEFESİ

İMANI, AHLAKI, AŞKI, TÖRESİ

BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

MİLLETİM BİR, DEVLETİM BİR, YOLUM BİR

KÖKLERİM BİR, GÖVDEM BİR, DALIM BİR

KALPTEN KALBE GİDEN YOLUM BİR

BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

AK'TIR ADI, IŞIKTIR İSTİKBALİ

YALNIZ HAKKA ŞAHİTLERİN MURADI

İŞTE BU SEVDANIN "BÜYÜK TÜRKİYE" ADI

BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

Merhum Abdurrahim Karakoç'tan ilhamla ifade ettiğimiz bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevdayla ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu sevda ile devletine, bayrağına, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum.

81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

Teşkilatımızın her kademesinde görev alan yol arkadaşlarımı, üyelerimizi, gençlerimizi, hanım kardeşlerimizi, gurbeti sıla yapan yurt dışındaki vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.

Şairin; "Dostlar ki bir kerre bile selamlaşmadık, aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz" diyerek tarif ettiği o güzel dostlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la beraber, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. (AA)

Gözü kulağı bizde olan, kaderini Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle bütünleştirmiş tüm mazlumları aynı şekilde hürmetle selamlıyorum.

Velhasıl bu sevdanın; bendesi, neferi, meftunu, muhibbi olan her bir kardeşimi saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum.

Kongremizi uzaktan yakından teşrif eden misafirlerimize "hoş geldiniz" diyor, kendilerine en içten selamlarımı iletiyorum.

Sekizinci Olağan Büyük Kongremizin, partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

İlk fetih günlerinden terörle mücadeleye kadar bu güzel sevda uğruna şehit düşen kahramanlarımızı kemali edeple yad ediyorum.

Sevdanızla, aşkınızla, coşkunuzla, samimiyetinizle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum.

Tabi salona girmeden 60 bin kişi ile selamlaştık.

Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. Sizler bu dava için gönlünüzü ortaya koydunuz.

İlk günden beri bu partiye, bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim, hepinizden tek tek razı olsun, diyorum.

Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, partimize maddi-manevi katkı veren, bu hareket için alın teri döken tüm kardeşlerime, bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Merhum Akif İnan'ın "KİM DEMİŞ HER ŞEYİN SONUDUR ÖLÜM, DESTANLAR YAYILIR MEZARLARIMIZDAN" ifadesinin şahıslarında vücut bulduğu tüm dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum.

Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.

Dedem Korkut'un şu niyazına ellerimizle birlikte bütün kalbimizi açıyoruz:

AŞILMAZ SANILAN KARLI DAĞLAR AŞIT VERSİN

GEÇİLMEZ DENİLEN DERİN SULAR GEÇİT VERSİN

GÖLGELİ BÜYÜK AĞACIMIZ KESİLMESİN

TAŞKIN AKAN SULARIMIZ KURUMASIN

KANATLARIMIZ KIRILMASIN

KOŞAR İKEN ATLARIMIZ SENDELEMESİN

VURUŞURKEN KILICIMIZ KÖRELMESİN

HAKKIN YANDIRDIĞI ÇIRAĞ KIYAMETE KADAR YANA DURSUN

RABBİM BİZİ ARI İMANDAN AYIRMASIN

AK PÜRÇEKLİ ANALARIMIZIN, AK SAKALLI ATALARIMIZIN

YERİ CENNET OLSUN

ÜSTTE MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE KIYAMETE KADAR İLİMİZİ

TÖREMİZİ KİMSE BOZAMASIN

AMİN... AMİN... AMİN...

Değerli gönüldaşlarım…

Bunlar, bizimle aynı duaya duran, bizimle aynı rüyayı gören, aynı hedefi paylaşan, aynı yolda yürüyen her bir kardeşimin ortak hissiyatıdır.

Bugün bir kere daha şunu ifade etmek isterim ki:

Bizim râm olacağımız tek merci Türk Milleti'dir.

Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir.

Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'mızdır.

Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı bayrağımızdır.

Bizim hayattayken üstünde, öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer, şehit kanlarıyla yoğrulmuş kutsal vatan topraklarıdır.

Bizim uğruna varlığımızı feda etmekte bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz tek değerimiz itikadımızdır, inancımızdır, imanımızdır.

Bizim dünyanın her bir köşesine taşımak için koşturacağımız tek ülkümüz; adalettir, hakkaniyettir, insanlıktır.

Gerisi günlük hayatın gaileleri içinde hepimizin yaşadığı teferruatlardır.

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz.

İman, irade ve azim varsa, Allah'ın izniyle, imkân da hep vardır.

Önemli olan istikameti kaybetmemektir, yüreği karartmamaktır, halisane niyetleri bozmamaktır.

Tabii bu duaya "ÂMİN" demek yerine, sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var.

Siz onları çok iyi tanıyorsunuz…

Hırsın, gafletin, kibrin esiri olan o kifayetsiz muhterisleri ise aziz milletimizin basiretine ve ferasetine havale ediyoruz.

Biz, "NİYET HAYR, AKIBET HAYR" sözünün kılavuzluğunda gönül verdiğimiz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılının bu ilk büyük kongresini de, işte bu uzun yolculuğun yeni bir nefeslenmesi, tazelenmesi, yeni bir kilometre taşı olarak görüyor; kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Kıymetli misafirler… Değerli kardeşlerim…

AK Parti, kurulduğu günden bu yana 24 yıldır, kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür.

Nitekim, 8'inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz.

Partimizin tüm kademelerinde, hem bayrağı devreden, hem de bayrağı devralan arkadaşlarımızdan, her zamankinden daha çok, daha azimli, daha gayretli, daha verimli çalışmalar bekliyoruz.

Hiç şüphesiz en büyük görev, sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatıyla ana kademe kadrolarımıza düşüyor.

Partimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan Kadın Kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum.

Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim, gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır.

Bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır.

Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir.

İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz.

Dünyada başka hiçbir topluma nasip olmayan sağlam bir temele sahip olduğumuzu unutmadan, yönümüzü hep geleceğe, başımızı hep yukarıya dönük bir şekilde yolumuza kararlılıkla yürüyoruz.

YENİ DEĞİL YENİDEN GELDİK



Bakınız burada şu hakikati çok net ifade etmek isterim: Biz, Anadolu'ya bin yıl önce "YENİ" değil, "YENİDEN" geldik.

Gerektiğinde alnı temizle, gerektiğinde at kanımızla, "enbiya yurdu" olan bu toprakları kendimize vatan eyledik. Alparslan'dan Fatih'e, Yavuz'dan Gazi'ye, Menderes'ten Özal'a kadar bu davanın yolbaşçılarının hepsi de, işte bu şuurlu millete hizmet etmiştir.

"FITRAT DEĞİŞİR SANMA, BU KAN YİNE O KANDIR" diyen şair, işte bu onlara asra sâri hakikate gönderme yapıyor.

Eskiler, "KÖKÜNE KÜS AĞAÇ YEŞERMEZ" derler.

Biz de milletçe köklerimize öyle sarılacağız ki; dallarımız sıvaya doğru uzanır, kollarımız göğe doğru uzansın.

Kökünden kopan toplumların, rüzgârda savrulan kuru yapraklar gibi nasıl kaybolup gittiğini asla aklımızdan çıkarmayacağız.

Önümüzdeki Ağustos'ta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti'nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, işte bu köklerdir.

Üye sayısıyla, dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz.

Bundan 4 ay önce, iktidardaki 22 yılımızı şanla, şerefle, dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıyla tamamladık.

Bu eşsiz başarıya, öyle çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık.

Bu tarihi başarıyı, aziz milletimizin umutlarını, beklentilerini, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık.

Millete hizmet yolculuğuna başlarken "ARTIK TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK" dedik ve bunda da muvaffak olduk.

Önce davamızın gücünü ülkemizin gücü haline getirdik, sonra ülkemizin gücüyle bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa ettik.

Yola çıkarken kimse bize gül bahçesi vaat etmemişti; biz o gül bahçelerini kendi ellerimizle adım adım kendimiz kurduk.

Kapı kapı dolaşarak, köy köy gezerek, geçmişimizi güncümüzle katarak, nice tuzağı bozarak, nice engeli, nice bariyeri aşarak, gönül bahçelerine diktiğimiz gülleri tek tek suladık, besledik, büyüttük.

GÖNÜLLERİ KAZANARAK 22 YILDIR İKTİDARDAYIZ



Gençlerimizin özellikle şuraya dikkat etmesini istiyorum… Gençler! Bakın, biz sadece seçimleri kazanarak değil, asıl gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız.

Sözüne, ahdine sahip kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Biz gökten zembil ile inmedik, pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliği ürünü olarak ortaya çıkmadık. Samimiyetten dürüstlükten taviz vermeden siyaset yaptık. Milletin umutlarını çoğaltmak için siyaset yapmadık. Kibirli siyaseti kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi örtmek yerine bunları daha iyisi ile telafi edecek irade ile milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi özgüvenle yapıyoruz.



VESAYETÇİLERE BOYUN EĞMEDİK EĞMEYECEĞİZ



AK Parti'ye düşmanlık edenler hep bu hareketin dağılmasını, zorluklar karşısında yılmamızı beklediler, vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı beklediler, bütün umutlarını AK kadroların yorulmasına bağlayanlar 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar, daha çok bekleyecekler. Onları bekletmeye devam edeceğiz. Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyiş karşılığını bulamayacaktır.