SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nden önemli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti'de isimlerin fani davanın baki olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 12:09
Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nden önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    GÖĞSÜMÜZDE GÜNEŞ GİBİ IŞIYAN
    BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM
    İSTİKLALİ İSTİKBALE TAŞIYAN
    BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

    YESEVİ'DE AŞKIMIZIN MAYASI
    MALAZGİRT'TE ALPERENLER RÜYASI
    BİN YILDIR AKAN ANADOLU IRMAĞI
    BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

    SAFİ AŞK KESİLİR YUNUS'UN DİLİNDE
    FETİH DUASIDIR FATİH'İN YÜREĞİNDE
    İTTİHAT MÜHRÜDÜR YAVUZ'UN ELİNDE
    BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

    ZALİMİN KORKUSU, MAZLUMUN SESİ
    HAKKIN YOLU, HAKİKATİN NEFESİ
    İMANI, AHLAKI, AŞKI, TÖRESİ
    BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

    MİLLETİM BİR, DEVLETİM BİR, YOLUM BİR
    KÖKLERİM BİR, GÖVDEM BİR, DALIM BİR
    KALPTEN KALBE GİDEN YOLUM BİR
    BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

    AK'TIR ADI, IŞIKTIR İSTİKBALİ
    YALNIZ HAKKA ŞAHİTLERİN MURADI
    İŞTE BU SEVDANIN "BÜYÜK TÜRKİYE" ADI
    BİR GÜZEL SEVDADIR GÖNÜL VERDİĞİM

    Merhum Abdurrahim Karakoç'tan ilhamla ifade ettiğimiz bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevdayla ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

    Bu sevda ile devletine, bayrağına, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum.

    81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

    Teşkilatımızın her kademesinde görev alan yol arkadaşlarımı, üyelerimizi, gençlerimizi, hanım kardeşlerimizi, gurbeti sıla yapan yurt dışındaki vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.

    Şairin; "Dostlar ki bir kerre bile selamlaşmadık, aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz" diyerek tarif ettiği o güzel dostlarımızı saygıyla selamlıyorum.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la beraber, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la beraber, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. (AA)

    Gözü kulağı bizde olan, kaderini Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle bütünleştirmiş tüm mazlumları aynı şekilde hürmetle selamlıyorum.

    Velhasıl bu sevdanın; bendesi, neferi, meftunu, muhibbi olan her bir kardeşimi saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum.

    Kongremizi uzaktan yakından teşrif eden misafirlerimize "hoş geldiniz" diyor, kendilerine en içten selamlarımı iletiyorum.

    Sekizinci Olağan Büyük Kongremizin, partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

    İlk fetih günlerinden terörle mücadeleye kadar bu güzel sevda uğruna şehit düşen kahramanlarımızı kemali edeple yad ediyorum.

    Sevdanızla, aşkınızla, coşkunuzla, samimiyetinizle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum.

    Tabi salona girmeden 60 bin kişi ile selamlaştık.

    Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. Sizler bu dava için gönlünüzü ortaya koydunuz.

    İlk günden beri bu partiye, bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim, hepinizden tek tek razı olsun, diyorum.

    Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, partimize maddi-manevi katkı veren, bu hareket için alın teri döken tüm kardeşlerime, bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

    Merhum Akif İnan'ın "KİM DEMİŞ HER ŞEYİN SONUDUR ÖLÜM, DESTANLAR YAYILIR MEZARLARIMIZDAN" ifadesinin şahıslarında vücut bulduğu tüm dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum.

    Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.

    Dedem Korkut'un şu niyazına ellerimizle birlikte bütün kalbimizi açıyoruz:

    AŞILMAZ SANILAN KARLI DAĞLAR AŞIT VERSİN
    GEÇİLMEZ DENİLEN DERİN SULAR GEÇİT VERSİN
    GÖLGELİ BÜYÜK AĞACIMIZ KESİLMESİN
    TAŞKIN AKAN SULARIMIZ KURUMASIN
    KANATLARIMIZ KIRILMASIN
    KOŞAR İKEN ATLARIMIZ SENDELEMESİN
    VURUŞURKEN KILICIMIZ KÖRELMESİN
    HAKKIN YANDIRDIĞI ÇIRAĞ KIYAMETE KADAR YANA DURSUN
    RABBİM BİZİ ARI İMANDAN AYIRMASIN
    AK PÜRÇEKLİ ANALARIMIZIN, AK SAKALLI ATALARIMIZIN
    YERİ CENNET OLSUN
    ÜSTTE MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE KIYAMETE KADAR İLİMİZİ
    TÖREMİZİ KİMSE BOZAMASIN
    AMİN... AMİN... AMİN...

    Değerli gönüldaşlarım…

    Bunlar, bizimle aynı duaya duran, bizimle aynı rüyayı gören, aynı hedefi paylaşan, aynı yolda yürüyen her bir kardeşimin ortak hissiyatıdır.

    Bugün bir kere daha şunu ifade etmek isterim ki:

    Bizim râm olacağımız tek merci Türk Milleti'dir.

    Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir.

    Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'mızdır.

    Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı bayrağımızdır.

    Bizim hayattayken üstünde, öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer, şehit kanlarıyla yoğrulmuş kutsal vatan topraklarıdır.

    Bizim uğruna varlığımızı feda etmekte bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz tek değerimiz itikadımızdır, inancımızdır, imanımızdır.

    Bizim dünyanın her bir köşesine taşımak için koşturacağımız tek ülkümüz; adalettir, hakkaniyettir, insanlıktır.

    Gerisi günlük hayatın gaileleri içinde hepimizin yaşadığı teferruatlardır.

    Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz.

    İman, irade ve azim varsa, Allah'ın izniyle, imkân da hep vardır.

    Önemli olan istikameti kaybetmemektir, yüreği karartmamaktır, halisane niyetleri bozmamaktır.

    Tabii bu duaya "ÂMİN" demek yerine, sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var.

    Siz onları çok iyi tanıyorsunuz…

    Hırsın, gafletin, kibrin esiri olan o kifayetsiz muhterisleri ise aziz milletimizin basiretine ve ferasetine havale ediyoruz.

    Biz, "NİYET HAYR, AKIBET HAYR" sözünün kılavuzluğunda gönül verdiğimiz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz.

    Türkiye Yüzyılının bu ilk büyük kongresini de, işte bu uzun yolculuğun yeni bir nefeslenmesi, tazelenmesi, yeni bir kilometre taşı olarak görüyor; kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

    Kıymetli misafirler… Değerli kardeşlerim…

    AK Parti, kurulduğu günden bu yana 24 yıldır, kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür.

    Nitekim, 8'inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz.

    Partimizin tüm kademelerinde, hem bayrağı devreden, hem de bayrağı devralan arkadaşlarımızdan, her zamankinden daha çok, daha azimli, daha gayretli, daha verimli çalışmalar bekliyoruz.

    Hiç şüphesiz en büyük görev, sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatıyla ana kademe kadrolarımıza düşüyor.

    Partimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan Kadın Kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum.

    Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim, gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır.

    Bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır.

    Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir.

    İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz.

    Dünyada başka hiçbir topluma nasip olmayan sağlam bir temele sahip olduğumuzu unutmadan, yönümüzü hep geleceğe, başımızı hep yukarıya dönük bir şekilde yolumuza kararlılıkla yürüyoruz.

    YENİ DEĞİL YENİDEN GELDİK

    Bakınız burada şu hakikati çok net ifade etmek isterim: Biz, Anadolu'ya bin yıl önce "YENİ" değil, "YENİDEN" geldik.

    Gerektiğinde alnı temizle, gerektiğinde at kanımızla, "enbiya yurdu" olan bu toprakları kendimize vatan eyledik. Alparslan'dan Fatih'e, Yavuz'dan Gazi'ye, Menderes'ten Özal'a kadar bu davanın yolbaşçılarının hepsi de, işte bu şuurlu millete hizmet etmiştir.

    "FITRAT DEĞİŞİR SANMA, BU KAN YİNE O KANDIR" diyen şair, işte bu onlara asra sâri hakikate gönderme yapıyor.

    Eskiler, "KÖKÜNE KÜS AĞAÇ YEŞERMEZ" derler.

    Biz de milletçe köklerimize öyle sarılacağız ki; dallarımız sıvaya doğru uzanır, kollarımız göğe doğru uzansın.

    Kökünden kopan toplumların, rüzgârda savrulan kuru yapraklar gibi nasıl kaybolup gittiğini asla aklımızdan çıkarmayacağız.

    Önümüzdeki Ağustos'ta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti'nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, işte bu köklerdir.

    Üye sayısıyla, dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz.

    Bundan 4 ay önce, iktidardaki 22 yılımızı şanla, şerefle, dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıyla tamamladık.

    Bu eşsiz başarıya, öyle çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık.

    Bu tarihi başarıyı, aziz milletimizin umutlarını, beklentilerini, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık.

    Millete hizmet yolculuğuna başlarken "ARTIK TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK" dedik ve bunda da muvaffak olduk.

    Önce davamızın gücünü ülkemizin gücü haline getirdik, sonra ülkemizin gücüyle bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa ettik.

    Yola çıkarken kimse bize gül bahçesi vaat etmemişti; biz o gül bahçelerini kendi ellerimizle adım adım kendimiz kurduk.

    Kapı kapı dolaşarak, köy köy gezerek, geçmişimizi güncümüzle katarak, nice tuzağı bozarak, nice engeli, nice bariyeri aşarak, gönül bahçelerine diktiğimiz gülleri tek tek suladık, besledik, büyüttük.

    GÖNÜLLERİ KAZANARAK 22 YILDIR İKTİDARDAYIZ

    Gençlerimizin özellikle şuraya dikkat etmesini istiyorum… Gençler! Bakın, biz sadece seçimleri kazanarak değil, asıl gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız.

    Sözüne, ahdine sahip kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Biz gökten zembil ile inmedik, pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliği ürünü olarak ortaya çıkmadık. Samimiyetten dürüstlükten taviz vermeden siyaset yaptık. Milletin umutlarını çoğaltmak için siyaset yapmadık. Kibirli siyaseti kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi örtmek yerine bunları daha iyisi ile telafi edecek irade ile milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi özgüvenle yapıyoruz.

    VESAYETÇİLERE BOYUN EĞMEDİK EĞMEYECEĞİZ

    AK Parti'ye düşmanlık edenler hep bu hareketin dağılmasını, zorluklar karşısında yılmamızı beklediler, vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı beklediler, bütün umutlarını AK kadroların yorulmasına bağlayanlar 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar, daha çok bekleyecekler. Onları bekletmeye devam edeceğiz. Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyiş karşılığını bulamayacaktır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Takvim.com.tr AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye
    CANLI | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi! Başkan Erdoğan’dan CHP’ye kurultay ayarı: Burada şaibe yok
    Teröristbaşı Öcalan video mesajla mı çağrı yapacak? Adalet Bakan�� Yılmaz Tunç son noktayı koydu
    Bakan Bayraktar Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiye’de petrol aranacak: Abdülhamid Han’ın 136 yıllık mirası
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! Gül, karanfil, orkide... 1071 ve 1453 vurgusu
    Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı
    CANLI | Meteorolojiden 7 ile turuncu 4 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek!
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Çek-at yakalat: Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek?
    Fenerbahçe’de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti
    Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Girne’den İstanbul’a inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?
    Fitne girişimi ya da…
    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçmişti! Emevi Camii’nde Türk halılarıyla Ramazan hazırlığı
    Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü
    Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!