AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanı yaşanıyor. "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenlenen kongrede yeni dönemin kapıları aralanacak.



"Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A Takımı ve kurmay kadrosu şekillendi.



Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları belirlendi.



Başkan Erdoğan'ın yeni MKYK ekibi ile saat 16.30'da MYK'da yer alan isimlerle de saat 17.30'da bir araya gelmesi bekleniyor.



Bu bu bağlamda Takvim.com.tr, AK Parti'nin yeni kadrosunu isim isim sizler için deşifre etti.

İşte yeni dönemin AK kadrosu: