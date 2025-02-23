SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan'ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

AK Parti'de yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 8. Olağan Büyük Kongresi düzenlenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Takımı'nı oluşturacak olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları belli oldu. Listedeki "Mesut Özil" sürprizi dikkat çekti. İşte isim isim yeni dönemin ak kadroları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 12:11
AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanı yaşanıyor. "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenlenen kongrede yeni dönemin kapıları aralanacak.

"Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A Takımı ve kurmay kadrosu şekillendi.

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları belirlendi.

Başkan Erdoğan'ın yeni MKYK ekibi ile saat 16.30'da MYK'da yer alan isimlerle de saat 17.30'da bir araya gelmesi bekleniyor.

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Bu bu bağlamda Takvim.com.tr, AK Parti'nin yeni kadrosunu isim isim sizler için deşifre etti.

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

İşte yeni dönemin AK kadrosu:

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYE ADAYLARI

Abdulkadir Develi

Abdurrahman Akyüz

Ahmet Baha Öğütken

Ahmet Bilal Kıymaz

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Mücahit Arınç

Ali İhsan Yavuz

Ayşe Keşir

Aziz Babuşcu

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Belgin Uygur

Cengiz Tokmak

Cihad Terzioğlu

Çiğdem Karaaslan

Derya Ayaydın

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Dursun Ataş

Efkan Ala

Erkan Güral

Erkan Kandemir

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Eyyüp Kadir İnan

Fahrettin Yahşi

Fatih Sadullah Selman

Fatih Şahin

Fatıma Betül Sayan Kaya

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerebakan

Hamza Dağ

Hasan Basri Yalçın

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Hayati Yazıcı

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalyoncu Koç

Hilmi Türkmen

Hülya Terzioğlu

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mahir Ünal

Mehmet Kırmızı

Mehmet Umut Tuncer

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Melek Duman

Menderes Mehmet Tevfik Türel

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Elitaş

Mustafa Hulki Cevizoğlu

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Mustafa Şen

Naim Makas

Nihat Zeybekçi

Nilhan Ayan

Osman Gökçek

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Ömer Çelik

Ömer Faruk Besli

Ömer İleri

Ömer Serdar

Önder Matlı

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbudun

Serpil Kavrak

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Sevan Sıvacıoğlu

Sevilay Tuncer

Seyithan İzsiz

Temel Başalan

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Ünal Karaman

Veli Arslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Zakir Avşar

Ziya Serdar Kılıç

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

YEDEK ÜYE ADAYLARI

Arzu Silin Günaydın

Aişe Nur Nacar

Barış Özerol

Burhan Çakır

Şevki Şar

Mücahit Yanılmaz

Fatime Yurduseven

Muhammed Emin Saraç

Cansın Yılmaz Yaşar

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Emre Cemil Ayvalı

Davut Coşkun Şiviloğlu

Büşra Ergenç

Ceren Tuncer

Fehmi Küpçü

Jülide İskenderoğlu

Ensar Topçu

Serpil Yılmaz

Mahmut Eminmollaoğlu

Funda Ozan Akyol

Harun Armağan

Harun Çelik

İsmail Kaya

Kasım Bostan

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

Mehmet Ali Kurt

Mehmet Ali Okur

Mehmet Karabay

Mehmet Umur

Muhammed Ali Uçar

Murat Çiçek

Mustafa Hasgül

Mürsel Çavdar

Cemal Bekle

Ömer Arvas

Sevde Sena Dağlı Akdemir

Şebnem Koçakelçi Elgörmüş


AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi


MERKEZ DİSİPLİN KURULU

ASİL ÜYE ADAYLARI

Abbas Aydın

Ayşe Deniz Çelik

Büşra Koyuncu

Cemal Sarıhan

Mehmet Sarı

Melek Çiçek

Mir Sedrettin Karahan

Muaz Ergezen

Muhammet Ali Yılmaz

Ömer Faruk Sevgili

Salih Çetinkaya

Saliha Dönmez

Sena İpşirli

Zahir Soğanda

Zeynep Gül Yılmaz

AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi

YEDEK ÜYE ADAYLARI

Aydoğan Ahıakın

İsmail Can Gökbudak

Nureddin Çelik

Sinan Ensar Şahin

Yıldız Kara



GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU

ASİL ÜYE ADAYLARI

Ahmet Gül

Hüseyin Bürge

Suat Pamukçu


YEDEK ÜYE ADAYLARI

Enes Şişman

Kemalettin Yılmaztekin

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU

ASİL ÜYE ADAYLARI

Hüseyin Özbakır

İffet Polat

İsmail Cenk Dilberoğlu

Sebahattin Karakelle

Serap Yaşar


YEDEK ÜYE ADAYLARI

Engin Telli

Hilmi Gökçınar