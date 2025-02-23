AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanı yaşanıyor. "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenlenen kongrede yeni dönemin kapıları aralanacak.
"Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A Takımı ve kurmay kadrosu şekillendi.
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları belirlendi.
Başkan Erdoğan'ın yeni MKYK ekibi ile saat 16.30'da MYK'da yer alan isimlerle de saat 17.30'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Bu bu bağlamda Takvim.com.tr, AK Parti'nin yeni kadrosunu isim isim sizler için deşifre etti.
İşte yeni dönemin AK kadrosu:
MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYE ADAYLARI
Abdulkadir Develi
Abdurrahman Akyüz
Ahmet Baha Öğütken
Ahmet Bilal Kıymaz
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Mücahit Arınç
Ali İhsan Yavuz
Ayşe Keşir
Aziz Babuşcu
Belgin Uygur
Cengiz Tokmak
Cihad Terzioğlu
Çiğdem Karaaslan
Derya Ayaydın
Dursun Ataş
Efkan Ala
Erkan Güral
Erkan Kandemir
Eyyüp Kadir İnan
Fahrettin Yahşi
Fatih Sadullah Selman
Fatih Şahin
Fatıma Betül Sayan Kaya
Fadime Zehra Şener
Gökhan Diktaş
Halit Yerebakan
Hamza Dağ
Hasan Basri Yalçın
Hayati Yazıcı
Haydar Ali Yıldız
Hilal Kalyoncu Koç
Hilmi Türkmen
Hülya Terzioğlu
Hüseyin Yayman
İdris Nebi Hatipoğlu
İsmet Gergerli
Kürşad Zorlu
Mahir Ünal
Mehmet Kırmızı
Mehmet Umut Tuncer
Melek Duman
Menderes Mehmet Tevfik Türel
Muhammed Faruk Acar
Mustafa Demir
Mustafa Elitaş
Mustafa Hulki Cevizoğlu
Mustafa Nedim Yamalı
Mustafa Özkan
Mustafa Şen
Naim Makas
Nihat Zeybekçi
Nilhan Ayan
Osman Gökçek
Ömer Çelik
Ömer Faruk Besli
Ömer İleri
Ömer Serdar
Önder Matlı
Sadettin Hülagü
Selçuk Sümer
Serap Yazıcı Özbudun
Serpil Kavrak
Sevan Sıvacıoğlu
Sevilay Tuncer
Seyithan İzsiz
Temel Başalan
Türk İslam Karakoç
Umut Arman Sonay
Ünal Karaman
Veli Arslan
Yusuf Ziya Yılmaz
Zafer Sırakaya
Zakir Avşar
Ziya Serdar Kılıç
YEDEK ÜYE ADAYLARI
Arzu Silin Günaydın
Aişe Nur Nacar
Barış Özerol
Burhan Çakır
Şevki Şar
Mücahit Yanılmaz
Fatime Yurduseven
Muhammed Emin Saraç
Cansın Yılmaz Yaşar
Emre Cemil Ayvalı
Davut Coşkun Şiviloğlu
Büşra Ergenç
Ceren Tuncer
Fehmi Küpçü
Jülide İskenderoğlu
Ensar Topçu
Serpil Yılmaz
Mahmut Eminmollaoğlu
Funda Ozan Akyol
Harun Armağan
Harun Çelik
İsmail Kaya
Kasım Bostan
Mehmet Ali Kurt
Mehmet Ali Okur
Mehmet Karabay
Mehmet Umur
Muhammed Ali Uçar
Murat Çiçek
Mustafa Hasgül
Mürsel Çavdar
Cemal Bekle
Ömer Arvas
Sevde Sena Dağlı Akdemir
Şebnem Koçakelçi Elgörmüş
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYE ADAYLARI
Abbas Aydın
Ayşe Deniz Çelik
Büşra Koyuncu
Cemal Sarıhan
Mehmet Sarı
Melek Çiçek
Mir Sedrettin Karahan
Muaz Ergezen
Muhammet Ali Yılmaz
Ömer Faruk Sevgili
Salih Çetinkaya
Saliha Dönmez
Sena İpşirli
Zahir Soğanda
Zeynep Gül Yılmaz
YEDEK ÜYE ADAYLARI
Aydoğan Ahıakın
İsmail Can Gökbudak
Nureddin Çelik
Sinan Ensar Şahin
Yıldız Kara
GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU
ASİL ÜYE ADAYLARI
Ahmet Gül
Hüseyin Bürge
Suat Pamukçu
YEDEK ÜYE ADAYLARI
Enes Şişman
Kemalettin Yılmaztekin
SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU
ASİL ÜYE ADAYLARI
Hüseyin Özbakır
İffet Polat
İsmail Cenk Dilberoğlu
Sebahattin Karakelle
Serap Yaşar
YEDEK ÜYE ADAYLARI
Engin Telli
Hilmi Gökçınar