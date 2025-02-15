Sicillerinde var! TÜSİAD neyin peşinde? Bir de söylemediklerine bakın...

İşte kaleme alınan yazıların ilgili kısımları...

"Yine TÜSİAD yine özel imalat kriz" başlığını atan Sabah Yazarı Okan Müderissoğlu şu ifadelere yer verdi:

"İÇ VE DIŞ DESTEK BULMA ENDEKSLİ KAVGA"

TÜSİAD, uzun bir aradan sonra yeniden, "en iyi savunma, saldırıdır" doktrinine döndü. Kavgada yumruk sayılmadığını bilerek ve ilk yumruğu atanın avantajlı olacağını sanarak Ankara'nın sinir uçlarına bastı. Siyasetle kavga, TÜSİAD'ın iyi bildiği ve bilinçli tercihle girdiği bir mücadele türü. Üstelik bu kez, "mağduriyet üretmeye", "iç ve dış destek bulmaya" endeksli bir kavga söz konusu. Bir an için kazanamayacağını hesaplasa da kaybettirmeye odaklı bir atak bu. Yani; iktidarı sert şekilde hırpalama, siyasetin kimyasını bozma, uyuyan hücreleri (!) uyandırma faaliyeti ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Üstelik sahnelenme biçimi de çok profesyonelce...

Öncelikle, vurgulanan kavramlar ustaca seçilmiş. Nitelikli eğitim, liyakat, hukukun üstünlüğü, ekonomik programa güven şartları vb. Kimsenin itiraz edemeyeceği hatta evrensel nitelikli hususlar bunlar.

Ayrıca... Bir baskı grubu olarak, sivil toplum kuruluşu kimliği de kullanılmış. Memleket meseleleri hakkında söz söylemenin, ifade özgürlüğü bağlamındaki karşılığı da demokrasilerdeki yeri de gözetilmiş.

Ve nihayet... Olası riskler dikkate alınmış ve duruma göre B, C planları da yedeklenmiş.

Diyebilirsiniz ki... "Ne var bunda?" Cevabı net: "Meşru görünümlü lâkin siyasi hedefli operasyonel hamle!" Bir adım ötesinde ise... Fay hatlarını tetikleme, memnuniyetsizliği körükleme, duygusal tepkileri örgütleme çalışması içermesi de sürpriz değil!

ERDOĞAN ONLARI MUHATAP ALMADIKÇA STRESE GİRDİLER

Kabul edelim ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la, TÜSİAD arasındaki ilişkiler ilk günden itibaren "limoni" idi. Çoğu zaman iniş çıkışlı seyretti. Erdoğan'ın, "İçeride bana ayrı konuşuyorlar, dışarıda apayrı" dediği, çoğu kez ağır ifadelerle yüklendiği yapısal karşı karşıya gelme hadisesinin özetiydi Erdoğan-TÜSİAD münasebetleri. Cumhurbaşkanı, TÜSİAD'ı eskisi kadar muhatap almayıp, iş dünyasındaki yelpazesini genişlettikçe, tabiri caizse sermayenin yönetimi noktasındaki tekel kırıldıkça stresin dalga boyu da yükseldi. Elbette, geriye dönük çok çarpıcı örnek olaylar, ibretlik diyaloglar da anlatılabilir, Gezi olaylarına kadar indirilebilecek keskin ve organize tavırlar da denkleme katılabilir. Ama yakın tarihi esas almak da yeterli olur. TÜSİAD ve etkileşim içinde olduğu çevreler 2017'deki referandumu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, Cumhur İttifakını bir türlü içselleştiremedi. Sistemik iyileşme önerileri ile gelmek yerine sisteme kafadan karşı çıkmayı tercih etti. Ankara'da; parlamento, bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla ilişkiler için özel bir bina donatsa da TÜSİAD, ikna edici diyaloğa girmeye yatkın olmadı. Sadece şirket veya vaka bazlı çözümler aradı. Ve bu tercih TÜSİAD merkezlerini, muhalif unsurların toplanma ve negatif enerjisini boşaltma yerine dönüştürdü!

Yaşanmışlıklar da teyit ediyor ki... TÜSİAD üst yönetimi mesaj vermeden önce, ince eleyip sık dokuyor. Ak saçlı büyüklerine danışıyor. Kendi arasında görev bölümü yapıyor. Hangi ismin, hangi hedefe vuracağını belirliyor. Düğmeye bastığı dakikadan itibaren, iktidardan gelebilecek tepkileri göze alıyor. Ya zamanın ruhunu gözetiyor ya da son örnekte olduğu gibi yeni bir hikâye yazılması için bizzat öncü rol üstleniyor.

Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TÜSİAD'a anlık reaksiyon göstermemesine...

Prensip olarak parti sözcüsünün, açıktan taarruz edilen alanlardan sorumlu bakanların cevap vermesi işin doğasına uygundur. Fakat Erdoğan, alışılmış siyasetçilerden olmadığı için TÜSİAD'ın klâsik eleştiri sınırlarını fazlasıyla, alternatif siyaset mihrakına dönüşme eğilimi içeren kontratağını karşılıksız bırakmayacaktır. Gel gör ki... TÜSİAD'ın karın ağrısının ne olduğunu, siyasal mühendislik izleri taşıyan konuşma içeriğini kimlerin şekillendirdiğini, içeriden itiraz gelip gelmediğini bilmesi gerekir ki Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceğinin mana ve ehemmiyeti de yerli yerine otursun. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki Asya seyahatinden dönerken sohbet ettiğim MSB Yaşar Güler, teğmenlerin ihracına dair TÜSİAD patentli sözler üzerine, "Ne karar aldığımızı biliyoruz. Yaptığımız işlemin doğruluğu ve gerekliliğinden eminiz. Bunu da TÜSİAD'la konuşacak değiliz!" diyecek kadar netti!"

Takvim Yazarı Ekrem kızıltaş ise "Olağan İşler..." başlıklı yazısında "Huylunun huyundan vazgeçmeyeceği bilinir. Ülkemizin kaymak tabakasından birçok kişinin üye olduğu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurulu -tahmin edilebileceği gibi-, aşırı muhalefet kokan 'olağan' konuşmalara sahne oldu." diyerek şu ifadeleri kaleme aldı:

"Yine de, objektiflik konusunda yeterli gayret gösterilmediği için olağan TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmaların olağan dışı olduğu da söylenebilir.



Kamu dışı milli gelirin ve yine kamu ve tarım hariç istihdamın yarısını sağladığı, enerji ithalatı hariç dış ticaretin yüzde 85'ini gerçekleştirdiği belirtilen yaklaşık 4 bin 500 şirketi temsil eden bir kuruluş adına yapılan açıklamaların daha dikkatli yapılması gerektiği, çok açık.Herkes gibi bu kuruluşun da eleştiri yapma hakkının olduğu ve yönetici ve mensuplarının istedikleri gibi muhalefet edebilecekleri, şüphesiz. Ancak, kamuoyunca takip edilen TÜSİAD genel kurulunda cımbızla seçildiği belli konuların mümkün olduğu kadar olumsuz olmasına çalışılmış bir şekilde aktarılması, hakikaten insaf dışı.



Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın konuşmasında Kartalkaya'daki otel yangını, Kahramanmaraş merkezli depremler, Erzincan İliç altın madenindeki ve Soma kömür madenindeki kazalar gibi hepimizin yüreğini yakan olayları gündeme getirmesi tabii ki makul. Aras'ın, 'kurullar var, maliyet nedeniyle uyum yok, denetim yok' ve 'maliyetten kaçınan iş sahipleri, hak etmediği koltuğa oturan özel sektör ve kamu yöneticileri' şeklindeki tespitleri, objektifliğe yakın. 'Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmeli' şeklindeki sözleri de. Ancak, algıda seçicilik yaptığı söylenebilecek olan Ömer Aras'ın, Nisan 2024'de Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatına mal olan eğlence merkezi yangınını neden dile getirmediği, ciddi bir soru işareti.



TÜSİAD'ın, asrın felaketi de denilen Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarma konusunda elini taşın altına gereği gibi koyma konusundaki mütereddit tavrı, ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husus.



Beşiktaş'taki yangını anmayan Aras'ın, 'politik hayatta da olağan üstü olaylar yaşıyoruz' dedikten sonra saydıkları arasında kayyım meselesi, Ümit Özdağ'ın ve bilirkişi ile görüşmelerini yayınlayan gazetecilerin gözaltına alınıp yayın yönetmeninin tutuklanması, İBB Başkanına açılan soruşturma yanında ihraç edilen teğmenler gibi, cımbızla seçildiği belli olan konular vardı. Eski Türkiye'de yaşamadıklarını unuttukları için TÜSİAD adına konuşanların CHP ile birçok konuda aynı paralelde olmaları, normal. Ancak, terör hükümlüsü başkanlar, gazetecilik yerine kanuna aykırı işler yapanlar ve disiplinsizlikten ihraç edilen teğmenler ve benzer konularda hukukun değil kendi istediklerinin yapılmasını beklemeleri, olağan dışı. Ağızlarını her açtıklarında hukuk devletinden bahsediyorlar çünkü…"

TÜSİAD'IN SÖYLEMEDİKLERİ

Sabah Yazarı Hülya Güler meseleye farklı bir pencereden baktı. TÜSİAD'ın söylediklerinin aksine söylemediklerinin de çok şey anlattığını ifade eden Güler, "TÜSİAD'ın söylediğine değil söylemediklerine bakın" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

TÜSİAD, adında direkt iş insanı ve sanayici ifadesi olduğu halde çoğu zaman iş insanlarının ilgi alanı dışındaki konularda yaptığı çıkışlarıyla ülke gündemine gelen bir dernek. Kurumu gündeme taşıyan söylemin içeriği çoğunlukla muhalefet partileri ya da zaman zaman marjinal sınırlar içine de giren çeşitli (kendince muhalif) grupların ortaya attığı ya da tartıştığı konulardan oluşuyor. Yani aslında pek yeni bir şey de söylemiyor TÜSİAD ama kendi alanı dışını çıktığından mıdır nedir epey bir yankı buluyor. Önceki gün de işte böyle bir gündü TÜSİAD için. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi ve bu toplantıdaki konuşmalar başta Hükümet kanadı olmak üzere birçok kesim tarafından tepkiyle karışlanırken, muhalefet partileri ve çeşitli muhalif gruplar tarafından da alkışlandı. Bu konuşmaların yapıldığı salondaydım ve açıkçası TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın kimilerini keyiflendiren bu 'ayar verme' konuşmalarını dikkatle dinledim. Sizler de iki gündür TÜSİAD Genel Kurulu'nda söylenenleri ve bunların yansımalarını takip ediyorsunuz. Ama ben bugün o genel kurulda söylenenlerden çok söylenmeyenlere dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bana kalırsa TÜSİAD'ın hiç söylemedikleri çok daha önemliydi.



siyasetin daha doğrusu muhalefet partilerinin sıcak gündemindeki hemen her konuya değindiler, bazı çok küçük diyebileceğimiz ayrıntılara kadar indiler. Gençlerin, ülkemizin geleceği için duydukları endişeleri, içinde bulundukları umutsuzluğu dile getirdiler. Ama nedense bugünlerde ülkemizin geleceği için son derece kritik ve güncel bir konudan 'Terörsüz Türkiye' çabalarından hiç söz etmediler. Sanki bu ülkede 50 yıla yaklaşan terör belasından kurtulmak için şu anda yürüyen bir süreç yokmuş, bu konuda son birkaç haftada herhangi bir adım atılmamış, taraflar arasında karşılıklı heyet ziyaretleri yapılmamış, bugün-yarın terör örgütüne silah bırakma mektubu gitmeyecekmiş gibi davrandılar. Her iki konuşmayı dinlerken özellikle bekledim, nelerin Türkiye'nin geleceğini kurtaracağını, uluslararası yatırımcıların iştahını kabartacak belirsizlikleri nasıl ortadan kaldırılabileceğini bir bir saydılar, sorunları sorularla ortaya döktüler. Ama nedense terörün bitmesiyle Türkiye'nin geleceği arasında bir bağ kuramadılar/ kurmadılar. Niyetim TÜSİAD'a akıl vermek, ne söylemeli ne söylememeli konusunda ahkam kesmek değil. Lakin ülke ekonomisine milyarlarca dolar yük getiren terörden bu kadar çok çekmiş bir iş dünyasının gelecek planları için en önemli belirsizliği ortadan kaldıracak Terörsüz Türkiye çabalarından hiç söz etmemesi normal mi? Önceden hazırlanmış ve hatta üzerinde kelime kelime çalışılmış, şikayet başlıklarında tek tek bireylerin durumuna kadar inilmiş bu konuşma metinlerinde tek bir cümle olsun Terörsüz Türkiye çabalarına yer verilmemesini nasıl yorumlamalı? Bundan ne anlamalıyız, bilemedim, yorumu sizlere bırakıyorum.

Bu arada Terörsüz Türkiye konusunda tek bir cümle edilmedi dedim ama haksızlık etmeyeyim Orhan Turan'ın içinde terör kelimesi geçen bir cümlesi vardı. "Terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkması en büyük dileğimizdir" dedi Turan ve ardından, "Ancak şunu da görelim; izlenmekte olan sürecin başarısı ile hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi arasında birbirini besleyen karşılıklı bir etkileşim vardır. Biri olmadan diğeri eksiktir" şeklinde devam etti. Ben izlenmekte olan sürecin ne olduğunun bile belirtilmediği bu cümlelerden pek bir şey anlamadım, çözen varsa bana da anlatsın."