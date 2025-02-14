TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı!

TÜSİAD'ın raporu (Ekran görüntüsü)



Raporda büyüme tahminlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:



Görece yüksek faiz seviyesi yılın ilk yarısında devam edeceği için ilk yarıda toparlanmanın devamını, 2025'in ikinci yarısında ise daha yüksek bir büyümeyi olası görüyoruz. 2024 yılı tamamında %3 büyüme hesaplarken, 2025 yılında ise %3.5-4 civarında büyüme bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a destek vermişti.



TERÖRDEN VE DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANAN CHP'Lİ BELEDİYELERİ SAVUNDU



Aras isim vermese de terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve bu belediyeyle ihale vurgunu ilişkisi ortaya çıkan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı kast ederek, "Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor." demişti. Aras kürsüde battık bittik yalanıyla ekonomi yönetimini de eleştirerek, "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz." şeklinde konuşmuştu.