PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TÜSAİD'ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 3 Şubat'ta yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2024 yılı enflasyon ve büyüme verilerine övdüğü ortaya çıktı. 2025 yılı için olumlu beklentilere yer verilen raporda, "Dış dengede iyileşme anlamında 2024 başarılı bir yıl oldu." ifadelerine yer verildi. Raporda ekonomideki olumlu gelişmelere yer verilmesine rağmen kürsüye geçince ağız değiştiren TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras "kent uzlaşısı" adı altında CHP'li belediyelerin içine yuvalanmış terör örgütü PKK üyelerine karşı başlatılan soruşturmaları eleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 17:12 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 17:15
TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını iddia ederek hükümeti hedef alan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üst yönetiminin 13 Şubat'taki dernek genel kurulunun ardından 3 Şubat'ta yayımladığı rapor ortaya çıktı.

    RAPORDA EKONOMİYE ÖVGÜ KÜRSÜDE KİRLİ OPERASYON

    Raporda hükümetin ekonomi yönetiminden övgü dolu sözlerle bahsedilirken kürsüye gelen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın "kent uzlaşısı" adı altında CHP'li belediyelerin içine yuvalanmış terör örgütü PKK üyelerine karşı başlatılan soruşturmaları eleştirerek kirli bir algı operasyonuna girişti.

    TÜSİAD'ın raporu (Ekran görüntüsü)TÜSİAD'ın raporu (Ekran görüntüsü)


    HÜKÜMETİN 2024 PARA POLİTİKASINA ÖVGÜLER

    Türkiye ekonomisinin genel bir değerlendirmesinin yapıldığı raporda, özellikle enflasyonun 2024'teki düşüşüne yer verilerek, "Rakamsal bazda bakarsak 2024 yılı özellikle para politikasının son derece başarılı devam ettiği bir yıl oldu 2024'e girerken %65-olan enflasyon Mayıs 2024'te %75'e yükseldikten sonra, yılı %44.4 ile kapattık. 2025 vılında da vıllık enflasyonun %30'lara kadar gerileyeceğini hesaplıyoruz. Bu kapsamda faiz indirimine baslayan TCMB'nin yıl genelinde politika faizini %30'a kadar düşürmesi beklenmekte." denildi.

    TÜSİAD'ın raporu (Ekran görüntüsü)TÜSİAD'ın raporu (Ekran görüntüsü)

    BÜYÜMEDE 2024 BAŞARILI BİR YIL OLDU

    Büyüme ilişkin yapılan tahminlerde ise 2024'ün başarılı bir yıl olduğun altı çizildi. Raporda, "Büyüme tarafında ise 2024'ü %3'e yakın bir büyümeyle tamamlarken 2025 yılında bir miktar daha yuksek, %4 e yakın bir büyüme rakamı ile çalışıyoruz. Dış dengede iyileşme anlamında 2024 başarılı bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

    TÜSİAD'ın raporu (Ekran görüntüsü)TÜSİAD'ın raporu (Ekran görüntüsü)

    Raporda büyüme tahminlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

    Görece yüksek faiz seviyesi yılın ilk yarısında devam edeceği için ilk yarıda toparlanmanın devamını, 2025'in ikinci yarısında ise daha yüksek bir büyümeyi olası görüyoruz. 2024 yılı tamamında %3 büyüme hesaplarken, 2025 yılında ise %3.5-4 civarında büyüme bekliyoruz.

    NE OLMUŞTU?

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a destek vermişti.

    TERÖRDEN VE DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANAN CHP'Lİ BELEDİYELERİ SAVUNDU

    Aras isim vermese de terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve bu belediyeyle ihale vurgunu ilişkisi ortaya çıkan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı kast ederek, "Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor." demişti. Aras kürsüde battık bittik yalanıyla ekonomi yönetimini de eleştirerek, "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras (Takvim.com.tr)Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras (Takvim.com.tr)

    Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

    Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturmaHükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
    TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı!
    Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD’ye ve Trump’a Gazze uyarısı | Suriye’de PKK’ya yer yok
    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
    CHP’nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan’a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?
    CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze’de esir takası yapılacak mı?
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    Gözler büyük kongrede | AK Parti’de Kabine’de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Dinamik bir yapı kuracağız
    Londra’da Türk konsolosluğu önünde Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanına meydan dayağı
    Başkan Erdoğan’dan seçimden önce yeni anayasa vurgusu: Toplumun tüm kesimleri bir fırsat değerlendirmeli
    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde
    CANLI | Çernobil’e İHA’lı saldırı! Zelenski Rusya vurdu dedi Kremlin yalanladı: Nükleer santralde sızıntı
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi
    AZ Alkmaar-Galatasaray maçı spor yazarları yorumları: Sözün bittiği yer
    Beyaz Saray’ın fondaşı Reuters! Elon Muk paralarını keselim dedi: Toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar
    Cinlerden doğduğunu iddia etti! Gazmalı Rahman Hoca’nın ipliği pazara çıktı! Müge Anlı açık açık ekrana verdi
    27 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ | Emekliye promosyonda yeni perde açılıyor: Bankalar ne ödüyor?
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde