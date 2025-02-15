İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği!

Kuruluşundan bu yana uluslararası güç merkezleriyle birlikte hareket eden TÜSİAD, 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta sahnedeydi. Adı hep darbelerle anılan CHP'nin arka bahçesi olarak nitelendirilen TÜSİAD Gezi kalkışmasında da 17-25 Aralık darbe girişiminde de bağımsız bir Türkiye hedefinin karşısında yer aldı. Türkiye'nin prangalarından kurtulmasını istemeyen küresel güçler CHP'nin sokak çağrıları yaptığı, Ankara'nın terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaştığı günlerde TÜSİAD'ı yine devreye soktu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, TÜSİAD'ın CHP ile birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek, "Bu eski vesayet yapısını tekrardan hayata geçirmeyi amaçlıyorlar." dedi. İşte zenginler kulübünün açıklamasının arkasında yatan gerçek ve arşivden çıkan TÜSİAD'ın kirli geçmişi.