Müşterilerin ardından garsonlar da kuver oyununa isyan etti: Yüzde 5’ini bile almıyoruz

Son dönemde özellikle İstanbul'daki restoranlarda hesaba eklenen servis ücreti vatandaşların tepkisinin yanı sıra artık çalışanları da isyan ettirdi. Birçok yerde artık kuver ücretine ek alınan servis ücretlerinin çalışanların maaşlarını desteklemek amacıyla alındığı iddia ediliyordu.
RESTORANLARA YARIYOR
Ancak alınan bu servis ücretlerini bazı restoranlar garsonlara ya hiç vermiyor ya da yüzde 1-3 ila sınırlı tutuyor. Hesabın yüzde 15-20'sine kadar varan servis ücretleri de restoranların tatlı kârına kâr ekliyor.
Duruma tepki gösteren garsonlar, sorunu CİMER'e ve sendikalara bildiriyor. Restoran sahipleri ise servis ücretinin garsona verilmesinin zorunlu olmadığını vurguluyor.
Konuya ilişkin konuşan bir garson, İstanbul'un en gözde alışveriş merkezlerinden biri olan İstinyePark'taki ünlü bir restoranda çalıştığını belirterek, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Bizden sipariş alan misafir, masaya oturduğu anda fişine 10'luk bir kuver ekleniyor. Restoranın günlük cirosu 7-8 milyon TL'yi buluyor, yani günlük toplanan kuver ücreti en az 700 bin TL"
"Ama bu para bizlere adil bir şekilde yansıtılmıyor. Gün sonunda kasadan bize çıkan rakam sadece 1000 TL civarında. Ayrıca kuver ve servis ücretini gören müşteri de bize kötü davranıyor. Bu durum bizim de psikolojimizi bozdu."
İddialara göre garsonların hakkı olan paranın yalnızca yüzde 0.5 ila 1'i onlara dağıtılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Garsonlar, konuyu yargıya taşıyacaklarını ve restoran yönetimini adli makamlara şikâyet ettiklerini belirtti. Lüks restoranlarda çalışan birçok garson, maaşlarının yanı sıra kuver ücretlerinden de adil bir pay beklediklerini ancak bu payın restoran sahiplerinin ek kârına dönüştüğünü savunuyor. Bir garson şu sözlerle yaşanan haksızlığı vurguladı:
"Biz, servis kalitesiyle restoranın adını büyüten insanlarız. Müşteri memnuniyetini biz sağlıyoruz ama kazanan hep patronlar oluyor. 5 yıldızlı otel restoranları ve lüks mekanlar, milyonlarca liralık kuver ve servis ücreti topluyor ama bu ücretlerden bize düşen neredeyse yok. İşin içinden biri olarak söylüyorum. Şuan restoranlarda fahiş değil olağanüstü fahiş karlar var..."
KUVER YASAL MI?
Restoranların kuver ücreti alması Türkiye'de yasal bir zemine oturmuş zorunlu bir uygulama değil. Ancak bu ücretin nasıl dağıtılması gerektiği konusunda yasal bir çerçeve yok. Avrupa'da ve ABD'de bazı ülkelerde, kuver ücretleri çalışanlara dağıtılmak zorunda. Ancak Türkiye'de bu konuda net bir düzenleme bulunmadığı için restoranlar bu geliri istedikleri gibi kullanabiliyor.İstanbul genelinde 24 binden fazla restoran bulunuyor. Ancak kuver ücreti genelde orta sınıf ve üzerinde kişilerin gittiği restoranlarda göze çarpıyor. Uzmanlara göre bu restoranlarda ayda yaklaşık 3.6 ila 4 milyar TL'lik bir pastası var yaratıyor. Ancak bu dev pastadan garsonlara düşen pay neredeyse yok denecek kadar az.