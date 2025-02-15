Müşterilerin ardından garsonlar da kuver oyununa isyan etti: Yüzde 5’ini bile almıyoruz

İddialara göre garsonların hakkı olan paranın yalnızca yüzde 0.5 ila 1'i onlara dağıtılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Garsonlar, konuyu yargıya taşıyacaklarını ve restoran yönetimini adli makamlara şikâyet ettiklerini belirtti. Lüks restoranlarda çalışan birçok garson, maaşlarının yanı sıra kuver ücretlerinden de adil bir pay beklediklerini ancak bu payın restoran sahiplerinin ek kârına dönüştüğünü savunuyor. Bir garson şu sözlerle yaşanan haksızlığı vurguladı:

"Biz, servis kalitesiyle restoranın adını büyüten insanlarız. Müşteri memnuniyetini biz sağlıyoruz ama kazanan hep patronlar oluyor. 5 yıldızlı otel restoranları ve lüks mekanlar, milyonlarca liralık kuver ve servis ücreti topluyor ama bu ücretlerden bize düşen neredeyse yok. İşin içinden biri olarak söylüyorum. Şuan restoranlarda fahiş değil olağanüstü fahiş karlar var..."