Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum

"Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.

Erdoğan o dönemde, "Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." sözleriyle TÜSİAD'a sert çıkmış, millet iradesine karşı bürokratik ve ekonomik vesayet arayışlarına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD'a 2021'de verdiği ayar yeniden gündem oldu:



🗣️ Ey TÜSİAD ve yavruları sizin tek göreviniz var. Sizin tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme...



🗣️ Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz!



🗣️… pic.twitter.com/IyADBNeVqc — Takvim (@takvim) February 14, 2025

NEDİR BU TÜSİAD?

Takvim.com.tr daha önce TÜSİAD'ın imza attığı skandalları defalarca kez gündeme getirdi. Türkiye'de yaptığı çıkışlarla ekonomik ve siyasi krizlere neden olan ya da yaşanan çalkantıları derinleştirerek darbelere zemin hazırlayan "zenginler kulübü" TÜSİAD'ın dosyasını açarak çıkışların arka planına ışık tuttu.

İşte o haberlerimizden öne çıkanlar: