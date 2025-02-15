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Sakız öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda izler tespit edildi

Batman'da, nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen 12 yaşındaki Esra Bozkurt kurtarılamadı. Çiğnediği sakızın, soluk borusuna yapışması sonucu nefessiz kaldığı iddia edilen küçük kızın boynunda ip izlerine rastlandı

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:14
Sakız öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra’nın boynunda izler tespit edildi

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    Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

    Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti.

    Batman'da 12 yaşındaki çocuğun çiğnediği sakızdan hayatını kaybettiği iddia edildi. (İHA)Batman'da 12 yaşındaki çocuğun çiğnediği sakızdan hayatını kaybettiği iddia edildi. (İHA)

    BOYNUNDA İZLER TESPİT EDİLDİ
    Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi.

    Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi. (İHA)Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi. (İHA)

    2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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