DEM Parti MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek! Heyette kimler var?

2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuşmuştu.

DEM İMRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda 28 Aralık'ta DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.

KANDİL SANCILI!

Takip eden süreçte Kandil'de sancı başladı. PKK elebaşlarından Beşe Hozat silah bırakmayacaklarını savunarak yeni dönemi sabotaja başladı.