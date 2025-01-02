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DEM Parti MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek! Heyette kimler var?

Türkiye tarihi günlerden geçiyor... PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM heyeti bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Peki heyette kimler yer alacak, görüşme nerede gerçekleşecek, süreç buraya nasıl geldi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:23
DEM Parti MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek! Heyette kimler var?

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    Başkan Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan PKK'yı lağvettiğini söylesin" çağrıları sonrası tarihi gelişmeler yaşandı.

    DEM heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

    DEM heyeti Adalet Bakanlığı'nın izni ile 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

    Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)

    Görüşmesi sonrası DEM heyeti siyasi partileri ziyaret etme kararı aldı.

    MHP Lideri Devlet Bahçeli 1 Ekim'de TBMM'de DEM'lilerle toklaşmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)MHP Lideri Devlet Bahçeli 1 Ekim'de TBMM'de DEM'lilerle toklaşmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

    BAHÇELİ İLE DEM GÖRÜŞECEK
    DEM heyetinin bugün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

    Görüşmenin TBMM'de gerçekleşeceği ve DEM heyetinde İmralı'ya giden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk'ün olacağı öğrenildi.

    MHP lideri Devlet Bahçeliden 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuşturMHP lideri Devlet Bahçeliden 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur

    DEM'in yaptığı bilgilendirmede temaslarda, İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise kamuoyuna geniş bir açıklama yapılacağı bildirildi.

    NELER OLMUŞTU?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı.

    Devlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desinDevlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desin

    "TERÖRİST BAŞI GELSİN PKK'YI LAĞVETSİN"
    Bahçeli PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenenerek, "Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım." dedi.

    BAHÇELİ ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ
    Daha sonra DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde (21 Aralık) bu çıkışını yineledi.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

    "GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
    Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını vermişti.

    2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR
    2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuşmuştu.

    DEM İMRALI İLE GÖRÜŞTÜ
    Bu kapsamda 28 Aralık'ta DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.

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