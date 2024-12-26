Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bu çıkışını yineledi.

"GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Bu çağrının ardından kritik bir gelişme yaşandı.