Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bu çıkışını yineledi.
"GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.
2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR
2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.
Bu çağrının ardından kritik bir gelişme yaşandı.
DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan. (Takvim.com.tr)
DEM BAŞVURUDA BULUNMUŞTU
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.
GÖRÜŞME BUGÜN VEYA YARIN
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi.
Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka bir tarih gündeme gelebilecek.
DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.
Adalet Bakanı Tunç, DEM-İmralı görüşmesi için bütçe maratonu sonrasını işaret etmişti. (Fotoğraf: AA)
43 AY SONRA İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Şanlıurfa vekili Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulundu.
Ömer Öcalan başvurusunu aile adına yapmış ve "Yeğen olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.
23 Ekim'de Abdullah Öcalan, amcasını İmralı'da ziyaret etti. Görüşme 2 saat sürdü.
En son Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.
43 aydır Öcalan'ın görüşme yapmasına izin verilmiyordu.