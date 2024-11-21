Kandil APO'yu iplemiyor! PKK'lı Ümit'ten "Kayyum kalkmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız"

Türkiye, 40 yıllık terör kuklalarının kirli oyunlarını tek tek bozguna uğratıyor. Kandil'deki terör baronlarının "APO" maskesi düştü. Elebaşları sıraya girip "silah bırakmayacaklarını" ilan etti.
Elebaşı Mustafa Karasu'nun "50 yıldır mücadele veriyoruz, örgütü dağıtmayız" çıkışı sonrası PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit sahneye çıktı.
KÜSTAH TEHDİT: "KAYYUMLAR KALKMAZSA YENİ TUSAŞ SALDIRILARI GELİR"
Saklandığı inden zehir saçan Ümit küstah bir dille "Suriye'nin kuzeyine saldırılar durmazsa, kayyumlar kalkmazsa, tecrit son bulmazsa yeni TUSAŞ saldırıları gelir" tehditleri savurdu.