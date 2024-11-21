Kandil APO'yu iplemiyor! PKK'lı Ümit'ten "Kayyum kalkmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız"







AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: "SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN AK PARTİ VE MHP'Yİ YIKMALIYIZ"



Süreci bir "oyun" olarak gördüklerini ifade eden PKK'lı Ümit, DEM Parti ve türevlerine "normalleşmeyin" uyarısı çekti.



"Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız" sözleriyle esas karın ağrısını dillendiren Ümit, "kürdistan toplumu açısından da eğer mevcut soykırımcı, sömürgeci saldırılar kabul edilirse, rıza gösterilirse, gerçekten çok şey kaybedilir. Buna odaklanırsak, AK Parti - MHP iktidarını yıkmaya, onları aşmaya ve gerçekten toplumsal barışı geliştirecek, demokrasi güçlerinin güçlenmesine yol açacak bir siyasi sosyal zemin yaratabilirsek, esas olarak halklar birbiriyle çözümünü bulabilir" dedi.