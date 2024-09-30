Inter ve Milan taraftarlarına operasyon! İstanbul’daki final soruşturmaya girdi

TARAFTAR GRUPLARINA OPERASYON İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İtalyan polisi tarafından bu sabah saatlerinde Inter ve Milan takımlarının taraftar gruplarının önde gelen isimlerine operasyon düzenledi.

Bu operasyonla, söz konusu taraftar gruplarının mafya gibi yasa dışı oluşumlarla olan ilişkileri, suç ortaklıkları olup olmadığı, gasp ve darp gibi şüpheli yasa dışı faaliyetlerinin soruşturulduğu ifade edildi.

Inter ve Milan maçı (REUTERS)

Haberde, Inter kulübünün taraftar gruplarına bilet satışı gibi bazı ekonomik faaliyetlerde yasa dışı imtiyazlar vermiş olabileceği ve biletlerin yeniden satılmasına olanak sağlamış olabileceğinin soruşturma dosyasında geçtiği belirtildi.

Taraftarların, biletlerin yeniden satışından elde edilen parayı, bağlantılı oldukları mafya örgütlerine aktardığı suçlamasının da soruşturmada yer aldığı ifade edildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇ İÇİN 200 BİLET İSTEDİLER

Soruşturmanın 2019 ile 2020 yıllarına odaklandığı bununla beraber soruşturma dosyasında yer alan bazı telefon dinlemelerinde, Inter taraftar grubu liderlerinden Marco Ferdico'nun, geçen yıl Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'yi arayarak İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için 200 bilet talep ettiği ve bunun için kulübe ve şu anki başkan Giuseppe Marotta'ya müdahale etmesini de istediği kaydedildi.