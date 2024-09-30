Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

YÜZDE 99.9 ANNE VE BABASI Otopsi raporunda, Garipoğlu'ndan 2009 yılında alınan kanla öldükten sonra alınan kan örneğinin DNA profili de karşılaştırıldı ve her iki DNA örneği profilinin uyumlu olduğu aktarıldı.

Kimya İhtisas Dairesi'nde çıkan sonuçlarda, Garipoğlu'nun kanında alkol bulunmadığı, kanda ve idrarda da herhangi bir ekstrem maddeye rastlanmadığı anlatıldı.

Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Garipoğlu'ndan öldükten sonra alınan kan örneğine ait DNA profilleri anne ve baba Garipoğlu'nun DNA profilleriyle de karşılaştırıldı ve hem anne hem babanın yüzde 99.9 olarak biyolojik anne ve babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

OKSİJENSİZ KALDI VE ÖLDÜ

Raporda, "Garipoğlu'nun ölümünün başına poşet geçirilmesine bağlı ağız, burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (dış ve iç solunum yollarının kapanması, oksijen yetersizliği) sonucu meydana gelmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.