Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)
ÖLÜ LEKELERİ GÖRÜLDÜ
12 Kasım 2014'te Garipoğlu'na yapılan otopsi raporuna göre, 1.70 boylarında 78 kilogram ağırlığında ve 23 yaşında olan Garipoğlu, "3-4 günlük sakal ve bıyıklı, beyaz tenli, sünnetli" olarak ifade edildi.
Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)
Ölü lekelerinin, vücudun arka yüzde bası görmeyen yerlerde, yüzde ve göğüs üst kısmında koyu mor renkte oluştuğu aktarıldı.
Cem Garipoğlu'nun öldüğü söylenilen gece (Takvim Foto Arşiv)
İPİ KANTİNDEN ALMIŞTI
İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde bulmuştu. İpi ise kantinden kendisi temin etmişti.
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)
Otopsi raporuna göre Garipoğlu'nun sağ ve sol kulağının altında genişliği 0.4 santimetre olan ip izi görüldü. İp izi dışında ise farklı bir travmatik değişim saptanamadı.
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)
ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNAMADI
Gerektiğinde DNA tiplemesi yapılabilmesi amacıyla saklanmak üzere, bundan 10 yıl önce yapılan otopsisinde FTA ile kan örneği alındı.
Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi organlarından tetkik için örnek alındı.
Kan, idrar, göz içi sıvısı, safra, mide ve mide içeriğinden örnekler de alınarak sistematik toksikolojik analiz, alkol, uyuşturucu ve uyutucu aranmak üzere Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti.