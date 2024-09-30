SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim günü saat 11.00 de açılacak. Mezardan Garipoplu’nun kemik örneği alınarak, kimlik eşleşmesi yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:22
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Münevver Karabulut'un ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Cem Garipoğlu için fethi kabir, yani mezarın açılması yönünde karar verdi.

Kararın bir örneği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a gönderildi. Başsavcılık ile mezarlıklar müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapıldı.

GARİPOĞLU'NUN KABRİ 3 EKİM SAAT 11'DE AÇILACAK
Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı görüntülendi (DHA)Cem Garipoğlu'nun mezarı görüntülendi (DHA)


Mezardan Garipoplu'nun kemik örneği alınarak, kimlik eşleşmesi yapılacak. Münevver Karabulut cinayete ilişkin yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Cem Garipoğlu ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)

Fethi kabir işlemi yapılması kararı, Garipoğlu'na Silivri Cezaevinde intihar ettikten sonra yapılan otopsi kayıtlarını yeniden gündeme getirdi.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

ÖLÜ LEKELERİ GÖRÜLDÜ
12 Kasım 2014'te Garipoğlu'na yapılan otopsi raporuna göre, 1.70 boylarında 78 kilogram ağırlığında ve 23 yaşında olan Garipoğlu, "3-4 günlük sakal ve bıyıklı, beyaz tenli, sünnetli" olarak ifade edildi.

Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Ölü lekelerinin, vücudun arka yüzde bası görmeyen yerlerde, yüzde ve göğüs üst kısmında koyu mor renkte oluştuğu aktarıldı.

Cem Garipoğlu'nun öldüğü söylenilen gece (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun öldüğü söylenilen gece (Takvim Foto Arşiv)

İPİ KANTİNDEN ALMIŞTI
İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde bulmuştu. İpi ise kantinden kendisi temin etmişti.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

Otopsi raporuna göre Garipoğlu'nun sağ ve sol kulağının altında genişliği 0.4 santimetre olan ip izi görüldü. İp izi dışında ise farklı bir travmatik değişim saptanamadı.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNAMADI
Gerektiğinde DNA tiplemesi yapılabilmesi amacıyla saklanmak üzere, bundan 10 yıl önce yapılan otopsisinde FTA ile kan örneği alındı.

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi organlarından tetkik için örnek alındı.

Kan, idrar, göz içi sıvısı, safra, mide ve mide içeriğinden örnekler de alınarak sistematik toksikolojik analiz, alkol, uyuşturucu ve uyutucu aranmak üzere Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti.

Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim Foto Arşiv)

Kimya İhtisas Dairesi'nde çıkan sonuçlarda, Garipoğlu'nun kanında alkol bulunmadığı, kanda ve idrarda da herhangi bir ekstrem maddeye rastlanmadığı anlatıldı.

YÜZDE 99.9 ANNE VE BABASI
Otopsi raporunda, Garipoğlu'ndan 2009 yılında alınan kanla öldükten sonra alınan kan örneğinin DNA profili de karşılaştırıldı ve her iki DNA örneği profilinin uyumlu olduğu aktarıldı.

Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Garipoğlu'ndan öldükten sonra alınan kan örneğine ait DNA profilleri anne ve baba Garipoğlu'nun DNA profilleriyle de karşılaştırıldı ve hem anne hem babanın yüzde 99.9 olarak biyolojik anne ve babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

OKSİJENSİZ KALDI VE ÖLDÜ
Raporda, "Garipoğlu'nun ölümünün başına poşet geçirilmesine bağlı ağız, burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (dış ve iç solunum yollarının kapanması, oksijen yetersizliği) sonucu meydana gelmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlunun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son haliSır çözülecek mi? Cem Garipoğlunun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine Lübnan gündemiyle toplandı! Masada başka hangi konular var?
Mansur Yavaş’a Saraçhane destekli X operasyonu! Yüreksiz deyip Kılıçdaroğlu’ndan vurdular... Ekremci medyadan ’yarış’ itirafı
Anadolu Ajansı
Serhat Akın saldırı anını anlattı! 250 bin TL’lik ’vur’ emrini veren azmettirici Hasan Şahin kim? | 5 kişi tutuklandı
Eksik Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Gio’dan farklı 11
CANLI | Hizbullah’tan savaş ilanı Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Ulaşamayacağımız yer yok
Dünya basını Jose Mourinho’nun hareketini konuşuyor! Dahilik ve delilik
Ukrayna’da Kirpi şov! Rus İHA’ları saldırdı Türk zırhlısı yıkılmadı
Sinan Ateş davasında avukat değişti! Bilirkişi raporu ve savcı mütaalasına itiraz... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel duruşmaya katıldı
ÖZEL | Batshuayi’nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi
ASGARİ ÜCRETE ZAM | 2025 asgari ücret zammına enflasyon + refah payı
Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ouvir Mourinho
CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden skandal LGBT organizasyonu! Çocukları hedef alan görüntüler
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla yarın başlayacak! Gündem yeni anayasa
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Çakarlı düğün konvoyuna ’Gereği Yapıldı’... Sürücüler yakalandı araçlar bağlandı
SON DAKİKA