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Türkiye'nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize'den müjde... Yeni hedef Ege!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor. "Yeni doğal gaz gemisi hafta başı geliyor." ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. Bayraktar, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 10:13 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 10:58
Türkiye’nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize’den müjde... Yeni hedef Ege!

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bayraktar, "Yeni doğal gaz gemisi hafta başı geliyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den yeni müjde veren Bakan Bayraktar Gabar'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerini de anlattı.

Türkiye'nin yeni doğal gaz gemisi geliyor!

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğal gazda Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içinde yer alan bir ünitedir. Açıkçası şu anda hem petrolde hem doğal gazda önceliğimiz mevcut bulduğumuz sahalarda gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi en hızlı şekilde arttırmak. Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız..


Bu platformun kendisi 10 milyon metreküp üretecek. Devasa bir deniz üssü. Adeta sanayi tesisi gibi platformda üretimi yapacağız. Boyu 300 metre yani yaklaşık olarak 3 futbol sahası kadar genişliği se 56 metredir. Üzerinde birçok ünite yer alıyor. Deniz tabanından gazı yukarı alıp orada işlediğimiz tekrar deniz tabanından karaya kadar bastığımız bir sistem üzerinde bulunuyor.

Sistem direkt olarak BOTAŞ'ın hattına bağlanacak. Oradan da bütün vatandaşlarımızın kullanımına verilecek. Gemi önümüzdeki hafta başı Singapur'dan yola çıkacak yaklaşık 2 aya yakın bir seyir süresi olacak. Gemi Afrika Kıtası'nı dolaşarak Akdeniz'e Cebelitarık'tan girip ondan sonra ülkemize gelecek.

Somali'den 3 deniz alanında imtiyaz ve ruhsat aldık.

2 milyon varil doğal gaz ve petrol ihtiyacımız var. İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz.

KARADENİZ VE AKDENİZ'DEN SONRA HEDEF EGE
Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir."

Açıklamanın detayları gelecek...

ENERJİDE FİTİLİ BERAT ALBAYRAK ATEŞLEMİŞTİ
Enerjide bağımsızlığa giden yol, dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı adımları ile açılmıştı. Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymdu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.

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