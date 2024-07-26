Türkiye’nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize’den müjde... Yeni hedef Ege!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bayraktar, "Yeni doğal gaz gemisi hafta başı geliyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den yeni müjde veren Bakan Bayraktar Gabar'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerini de anlattı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğal gazda Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içinde yer alan bir ünitedir. Açıkçası şu anda hem petrolde hem doğal gazda önceliğimiz mevcut bulduğumuz sahalarda gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi en hızlı şekilde arttırmak. Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız..