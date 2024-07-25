Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar'dan çok özel açıklamalar

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi ivmelendirecek çalışmaları ve enerji açığını kaynak ülkedeki keşiflerle ekonomiye kazandırma gayretlerindeki son durumu paylaştı. Bayraktar, Singapur Limanı'ndan hareket eden, Ümit Burnu'nu geçerek 52 gün sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapacak olan "Yüzer Üretim Tesisi" ( Floating Production Unit) hakkında da bilgi verdi.

YENİ GEMİ 27 TEMMUZ'DA HAREKET EDECEK Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay sonra geleceğini müjdelediği yeni doğal gaz gemisinin 27 Temmuz'da Singapur'dan hareket etmesi bekleniyor.

İlk etapta 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak. Bugün 5.5 milyon metreküp seviyesine ulaşan gaz üretimi ise 2025'in baharında 10 milyon metreküpü aşacak.

Belli bakım ve yenileme işlemlerinden sonra hizmete girmesi planlanan bu ünite, Filyos'ta karada yapılan operasyonu deniz üstünde gerçekleştirecek.

İSMİNİ BAŞKAN ERDOĞAN BELİRLEYECEK

Bu muazzam deniz üssünün ismini, önerilenler arasından Başkan Erdoğan belirleyecek.

Benim teklifim ise "REİS" olması yönünde.



Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, özel anlaşmalar yaptığı ülkelerle ilişkilerine dair bir hususun tekrar altını çizmek istiyorum.

Cumhurbaşkanımızın, "Kazan-Kazan" esasına dayalı politik yaklaşımı Afrika başta olmak üzere dış sahada hakiki manada karşılık buluyor.

Meselâ... Afrika ülkelerinden birinin Savunma Bakanı, Sn. Yaşar Güler'e, "Askerimizi eğitin, biz de maden kaynaklarımızı size tahsis edelim" mealinde bir cümle kurmaya kalkınca Bakan Güler, sözün tamamlanmasını beklemeden, "Bizi, başka ülkelerde karıştırmayın. Böyle bir politikamız yok. Ama dostluk ilişkisi kapsamında eğitim programı düzenleyebiliriz. Ülkenizin doğal zenginliklerine dair bir düşüncemiz olamaz. Elbette iki ülkenin ilgili kurumları bir araya gelebilir. Tarafların menfaatine olacak mutabakata varabilir" diyor!