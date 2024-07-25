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Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar'dan çok özel açıklamalar

Enerjide tam bağımsızlığa giden yol, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde atılan stratejik adımlarla şekillenmişti. Türkiye, dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alan bir enerji filosuyla bu hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye sularında faaliyet gösterecek yeni bir doğal gaz gemisinin alındığını duyurması da bu sürecin bir parçasıydı. Bakan Alparslan Bayraktar, Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na 52 gün sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapacak olan "Yüzer Üretim Tesisi" hakkında bilgi verdi. Deniz üssünün ilk kez görüntüsü de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:22
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar’dan çok özel açıklamalar

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Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, doğal gaz üretiminde yeni bir safhaya geçiyor.

Yakın dönemde öğrenilmiş çaresizlik zincirini kıran Türkiye, enerjide peş peşe dev atılımlar yaptı.

2017 baharında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası, enerji ithalatçısı olmayı kader kabul eden zihniyete karşı adeta bir başkaldırı oldu.

BERAT ALBAYRAK ÖNCÜLÜK ETTİ
Dönemin Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın öncülük ettiği stratejik değişimle Türkiye 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir vizyon ortaya koydu.

O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirildi.

İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev doğal gaz keşfi gerçekleştirildi.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakDönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

BAKAN BAYRAKTAR YOLCULUĞU SÜRDÜRÜYOR
Bugün Enerji Bakanlığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar da gerek yerli maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması gerekse üçüncü ülkelerde arama ve işletme faaliyetlerinde bayrağı bir adım ileriye taşıma yolculuğunu sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.

YENİ GEMİ 27 TEMMUZ'DA HAREKET EDECEK
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay sonra geleceğini müjdelediği yeni doğal gaz gemisinin 27 Temmuz'da Singapur'dan hareket etmesi bekleniyor.

300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki gemi, Türkiye'ye geldikten sonra tersanede son hazırlıkları yapılıp, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na gönderilecek. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak olan Yüzer Gaz İşletme Platformu Gemisi'nin 52 gün sonra Türkiye'de olması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi ivmelendirecek çalışmaları ve enerji açığını kaynak ülkedeki keşiflerle ekonomiye kazandırma gayretlerindeki son durumu paylaştı.

Bayraktar, Singapur Limanı'ndan hareket eden, Ümit Burnu'nu geçerek 52 gün sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapacak olan "Yüzer Üretim Tesisi" (Floating Production Unit) hakkında da bilgi verdi.

Deniz üssünün ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

İşte deniz üssünün ilk görüntüsüİşte deniz üssünün ilk görüntüsü

İLK ETAPTA 5 MİLYON HANENİN İHTİYACI KARŞILANACAK
Müderrisoğlu'nun yazısında şu ifadelere yer verdi;

Belli bakım ve yenileme işlemlerinden sonra hizmete girmesi planlanan bu ünite, Filyos'ta karada yapılan operasyonu deniz üstünde gerçekleştirecek.

Yaklaşık 20 yıl hizmette kalacak. Karadeniz Gazı, önce bu üniteye pompalanacak. Burada işlenecek, sonra 170 km'lik boru hattı üzerinden ana dağıtım şebekesine verilecek.

İlk etapta 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak. Bugün 5.5 milyon metreküp seviyesine ulaşan gaz üretimi ise 2025'in baharında 10 milyon metreküpü aşacak.

İSMİNİ BAŞKAN ERDOĞAN BELİRLEYECEK
Bu muazzam deniz üssünün ismini, önerilenler arasından Başkan Erdoğan belirleyecek.

Benim teklifim ise "REİS" olması yönünde.

Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, özel anlaşmalar yaptığı ülkelerle ilişkilerine dair bir hususun tekrar altını çizmek istiyorum.

Cumhurbaşkanımızın, "Kazan-Kazan" esasına dayalı politik yaklaşımı Afrika başta olmak üzere dış sahada hakiki manada karşılık buluyor.

Meselâ... Afrika ülkelerinden birinin Savunma Bakanı, Sn. Yaşar Güler'e, "Askerimizi eğitin, biz de maden kaynaklarımızı size tahsis edelim" mealinde bir cümle kurmaya kalkınca Bakan Güler, sözün tamamlanmasını beklemeden, "Bizi, başka ülkelerde karıştırmayın. Böyle bir politikamız yok. Ama dostluk ilişkisi kapsamında eğitim programı düzenleyebiliriz. Ülkenizin doğal zenginliklerine dair bir düşüncemiz olamaz. Elbette iki ülkenin ilgili kurumları bir araya gelebilir. Tarafların menfaatine olacak mutabakata varabilir" diyor!

Bu ahlaki ve ilkesel duruş, Türkiye'ye birçok coğrafyada fırsat kapıları açıyor. Bunun müjdeli örneklerini geç vakte kalmadan (Bakan Bayraktar'ın brifingi sonrasında) Sn. Cumhurbaşkanımızdan duyacağınızı söylemekle yetineyim!

7 GEMİYE ULAŞACAK
Öte yandna yeni gemiyle Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu 7 gemiye çıkacak. Türkiye, kendi kara sularında 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunmakta.

İŞTE O GEMİLER

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA GEMİSİ: 31 Aralık 2012'de satın alındı. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyip, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Şu an Kastamonu açıklarındaki İnebolu Limanı'nda göreve hazır şekilde bekliyor.

MTA ORUÇ REİS GEMİSİ: 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabiliyor. Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Zonguldak açıklarındaki Filyos Limanı'nda bulunan gemi, eylül sonunda Somali'ye gitmeye hazırlanıyor.

FATİH SONDAJ GEMİSİ: Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 2017'de envantere katıldı. 2020'de Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen gemi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. Gemi, 2020'de Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine imza attı.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ: Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 2018'de satın alındı. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda sondaja devam edebiliyor. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ: 2020 başında filoya dahil oldu. Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor.

ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ: 2022'de filoya katıldı. Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, Güney Koreli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering firması tarafından "Cobalt Explorer" adıyla Okpo Tersanesi'nde inşa edildi. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "En güçlüsü" olarak görev yapıyor.

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