Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz’da yola çıkıyor

İNŞA ETSEK 5 YIL SÜRER
Gaz platformunun sıfırdan inşasının 5 yıl süreceğini anlatan uzmanlar, revize edilip satın alınan platformun maliyetinin yeni üretimden yüzde 60 daha az maliyetli olduğunu belirtiyor. Yeni platform ile Türkiye, adını dünya liginde önemli bir yere yazdıracak. ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6'ncı ülke olacak
7 GEMİYE ULAŞACAK
Yeni gemiyle Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu 7 gemiye çıkacak. Halen Türkiye, kendi kara sularında 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA GEMİSİ: 31 Aralık 2012'de satın alındı. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyip, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Şu an Kastamonu açıklarındaki İnebolu Limanı'nda göreve hazır şekilde bekliyor.
MTA ORUÇ REİS GEMİSİ: 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabiliyor. Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Zonguldak açıklarındaki Filyos Limanı'nda bulunan gemi, eylül sonunda Somali'ye gitmeye hazırlanıyor.
FATİH SONDAJ GEMİSİ: Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 2017'de envantere katıldı. 2020'de Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen gemi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. Gemi, 2020'de Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine imza attı.
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ: Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 2018'de satın alındı. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda sondaja devam edebiliyor. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor.
KANUNİ SONDAJ GEMİSİ: 2020 başında filoya dahil oldu. Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor.
ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ: 2022'de filoya katıldı. Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, Güney Koreli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering firması tarafından "Cobalt Explorer" adıyla Okpo Tersanesi'nde inşa edildi. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "En güçlüsü" olarak görev yapıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.
BAKAN DUYURMUŞTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl kasım ayında A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında, Türkiye'nin enerji filosuna yeni bir gemi ekleyeceklerini duyurmuştu. Bakan Bayraktar, "Filomuza üretim gemisi katmayı hedefliyoruz. Platform yerine deniz yüzeyinde konumlanacak" demişti. Bayraktar, geminin Singapur'dan alınacağını belirtmişti