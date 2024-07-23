Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz’da yola çıkıyor

İNŞA ETSEK 5 YIL SÜRER

Gaz platformunun sıfırdan inşasının 5 yıl süreceğini anlatan uzmanlar, revize edilip satın alınan platformun maliyetinin yeni üretimden yüzde 60 daha az maliyetli olduğunu belirtiyor. Yeni platform ile Türkiye, adını dünya liginde önemli bir yere yazdıracak. ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6'ncı ülke olacak

7 GEMİYE ULAŞACAK

Yeni gemiyle Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu 7 gemiye çıkacak. Halen Türkiye, kendi kara sularında 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.