Başkan Erdoğan KKTC dönüşü uçakta açıklama yaptı: Yeni doğalgaz gemisinin müjdesini verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadeleden GKRY ve Yunanistan'ın bölgedeki hamlelerine, İsrail soykırımından ABD'deki gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu. Erdoğan'ın mesajları şöyle; "TÜRK askeri düşmanına bile zulmetmeyen ama mazlumun hakkını asla çiğnetmeyen şanlı bir maziye sahiptir. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ne yazık ki; farklı bir havada, belli ki Miçotakis ile yaptığımız görüşmeden haberi yoktu, ileri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türkler'in orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla, Sayın Miçotakis'in bu bakanına haddini bildirmesi lazım. Bizim çok daha fazla konuşmamıza zaten gerek yok.

RUMLARA VE YUNANİSTAN'A 'ÜS'

MESAJI: Şu anda Ada'da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç Kasım ayı ortalarında bitecek. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. İsrail'deki katliama ortak olmak ne Rumlar'a ne Yunanistan'a fayda sağlar. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına doğalgazı üretecek bu platform orada 15- 20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara.



"SUİKAST GİRİŞİMİNİ KONUŞTUM"

Geçen hafta çarşamba günü Macar Başbakanı Viktor Orban konuğumuzdu. Görüşmemizden sonra da "Trump'la bir akşam yemeği yiyeceğiz" dedi. Ertesi gün Viktor Orban'ı yoğun bir şekilde eleştirmeye başladılar. Şimdi de Macaristan'ı AB dönem başkanlığından nasıl alırız, bunun hesabı içindeler. Sayın Trump ile yapılan suikast girişimini konuştum. Alçakça saldırı karşısında demokrasinin yanında durmaları nedeniyle tebrik ettim.



"İSRAİL YANGIN YERİNE ÇEVİRMEK İSTİYOR"

İsrail, 1947'de ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor, değişen bir şey yok. Bu zulmü sona erdirmek için ABD yönetiminin İsrail'e baskı yapması, katil Netanyahu'ya ve beraberindekilere verdiği desteği çekmesi şarttır. İsrail'in coğrafyamızı kendi karanlığına çekip bölgeyi yangın yerine çevirme isteği ortadadır.



EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEME...

Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.



DEVRAN DÖNÜYOR

Batı ülkeleri bizim insansız hava araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor. Ülkelerin hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Ama Avrupa Birliği ülkelerinin artık bizden bu tür taleplerde bulunması devranın nasıl değiştiğini gösteriyor. İbre Türkiye'nin lehine dönüyor diye düşünüyorum.