Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...

KRİTİK ZAMANLAMA

SETA Dış Politika Direktörlüğü'nden Dr. Tunç Demirtaş meselenin arka planına ilişkin önemli tespitlere yer verdi. Türkiye'nin bu ziyaretle 6 Temmuz 2024 tarihinde Nijer, Mali ve Burkina Faso arasında bir anlaşmayla kurulan Sahel Devletleri Konfederasyonu'na da bir ziyaret gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bağlamda ziyareti gerçekleştiren heyetteki isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı yer alıyor.

Günümüzde iki ülke arasındaki olumlu diyalog elbette Türkiye'nin Afrika politikasının bir yansıması. Ancak Nijer ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki işbirliklerinin artması ile giderek stratejik ortaklık seviyesine gelmesi günümüzdeki olumlu diyalogun oluşmasında önemli bir yere sahip. ALANLAR VE ANLAŞMALAR

Önceki yıllardan Türkiye'nin Nijer ile birçok alanda çeşitli işbirliği anlaşmaları bulunuyor. Bu bağlamda iki ülke arasında halihazırda askeri eğitim işbirliği, güvenlik, sağlık ve tıp, savunma sanayi işbirliği, maden, enerji ve hidrokarbon, ekonomik, ticari ve teknik işbirliği ve ormancılık gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar, protokoller ve mutabakat zaptları bulunuyor. Bu konular bağlamında yeni gelişmelerin yaşanmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla başta bölgede stratejik dönüşümün yaşandığı yeni süreçte diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yeni adımların atılması ve mevcut anlaşmaların daha da geliştirilmesi muhtemel görünüyor. Ziyareti gerçekleştiren heyet ve görevlerine bakıldığında mevcut savunma ve güvenlik anlaşmaları çerçevesinde yapılan işbirliklerinin istihbarat alanında da daha fazla geliştirilmesi beklenebilir. Hatta Nijer'in yer aldığı coğrafya göz önünde bulundurulduğunda bölgesel konulara ilişkin görüşmelerin yapılması olasılığı oldukça yüksek. Bu kapsamda Türkiye'nin Libya'daki rolünün yanı sıra Nijer'in bölgesel dinamikler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda iki ülke arasında mevcut stratejik işbirlikleri konusunda yeni adımların atılması da beklentiler arasında bulunuyor. Ayrıca halihazırda Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) üzerinden işbirlikleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yürütülen projeler ve gelecekteki enerji işbirlikleri hakkında kritik öneme sahip hammaddelere ilişkin yeni görüşmelerin gerçekleştirilmesi ihtimali de söz konusu.

ABD'NİN NİJER'DEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

ABD'nin Nijer'den askerlerini çekeceğini açıklaması, Sahel bölgesinde güç dengelerinin değişmesine neden olacak önemli bir gelişme olarak görülüyor. Nitekim Sahel bölgesinde yer alan ve Nijer'i de etkileyen terör örgütlerinin bölgedeki güvenlik boşluklarından yararlanarak istikrarsızlıkları ve güvenlik sorunlarını artırması önemli bir risk unsuru oluşturuyor. Ancak Nijer'in uzun yıllar Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden terörle mücadele konusunda çeşitli "destekler" aldığı ve terörle mücadelede somut bir ilerlemenin söz konusu olmadığı biliniyordu. Bu durum dikkate alındığında Türkiye gibi kıta genelinde olumlu imaja sahip olan aktörlerin savunma, güvenlik ve istihbarat işbirliklerine yönelik destekleri artık daha kritik öneme sahip. Türkiye'nin Nijer'e sağladığı savunma sanayii ürünleri, askeri eğitim ve istihbarat desteği, Nijer'in terörle mücadele kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca bu durum bölgesel istikrar ve güvenliğe de olumlu katkılar sunuyor. ABD ve Fransa'nın bölgeden çıkmak zorunda kalmasıyla birlikte Nijer'deki Batı karşıtı duyguların giderek artması ve alternatif ortaklara yönelme eğilimi, Türkiye'nin bölgedeki olumlu imajından kaynaklanan cazibesini daha da artırma potansiyeli taşıyor. Bu süreçte ve sonrasında Sahel Devletleri Konfederasyonu ile Türkiye arasında daha geniş bir işbirliği ağı oluşturma potansiyeli de mevcut. Kaldı ki Sahel Kuşağı'nda stratejik bir dönüşümün yaşandığı aşikar.