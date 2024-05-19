FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı

ÖRGÜT İÇERİSİNDEKİ YERİ AZALDI

Öte yandan Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davanın iddianamesine göre soruşturma aşamasında 10 kişinin "tanık" olarak ifade verdi ortaya çıktı.

İki kişi ise soruşturmada "gizli tanık" olarak yer alıyor. Bu gizli tanıklardan yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, M7'nin kendisi olduğunu belirterek kimliğini ifşa etti.

İkinci gizli tanığın ise "Ü5W1G8K6L3" olarak kodlandığı ortaya çıktı. Sanıklarla ilgili suçlamaların ilgili bölümlerinde savcılık, bu gizli tanığın ifadelerinden de delil olarak alıntılar yapmış.